Empresas son certificadas por programa GuateÍntegra

El programa de certificación se fundamenta en la ISO 37001:2016 y que a la vez esta autenticada por un ente tercero, que se refiere a programas anticorrupción en las empresas.

El directivo, recalcó que se amplío la certificación hacia pequeñas y medianas empresas (Pymes) se lanzó un programa Tipo B y Tipo C, y en el primero se auditan más de 15 documentos y la otra alrededor de cinco documentos.

Y lo que se busca que las empresas que no cuentan con programas relacionadas con ética o anticorrupción puedan tomar el proceso de formación a sus colaboradores, y luego logren una certificación Tipo C, una Tipo B y escalar a la Tipo A. Al respecto recordó que hay Pymes que no tienen y otras empresas que no tienen nada implementado, pero necesitan conocer a todo un sistema de gestión antisoborno, y que puede ir certificando paso por paso y asistir a generar todo un programa.

Formar cultura

Font, reiteró que el objetivo es formar una cultura de legalidad y más que ser espectadores, ser actores en una comunidad; el tema de corrupción no solo es publica, sino en las empresas y es un tema que compete como sociedad, y velar con una cultura de legalidad en el país.

“Estamos enfocados en programas con jóvenes en temas de valores y temas empresariales en certificaciones y estamos hablando de 24 en procesos de revisión”, puntualizó.

Álvaro Ruiz, vicepresidente de Asazgua, manifestó que, al venir de épocas complicadas, se ha trabajado de que todos los procesos se realicen bien, y cuando se escuchó la iniciativa de GuateÍntegra, nos sirve para mejorar en lo que se está realizando, y al mismo tiempo mostrar hacia afuera que las cosas se están realizando bien.

Héctor Rafael Leal Valdés, CEO de Grupo Cayalá, comentó que “al recibir la Certificación GuateÍntegra Anticorrupción reforzamos nuestro objetivo de evitar que las malas prácticas se sigan apropiando de nuestras organizaciones y país. Creemos firmemente en la posibilidad de un cambio significativo y positivo, y estamos comprometidos a ser agentes activos en este proceso”.

La iniciativa GuateÍntegra se fundamenta en los ejes de formación, concientización e incidencia y tiene como objetivo que el mensaje llegue a las empresas, jóvenes y niños, con el fin de crear de una cultura cero tolerancias a la corrupción.