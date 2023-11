Entre Jaguares: visualizan negocios a partir de experiencias propias o de otras personas

Listo

Daniel Víctor Botzotz Lux, es el representante del emprendimiento social sin fines de lucro Listo. Su propósito principal es desarrollar alimentos saludables, prácticos y económicos con el fin de abordar la crisis alimentaria, y combatir la desnutrición que afecta a miles de niños en Guatemala.

Su primer producto y más grande innovación es Nutri Listo, lanzado al mercado en el 2022, desarrollado en conjunto con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap) y se trata de un producto con vitaminas en una base de crema de manía y leche, cuya fórmula está diseñada para responder a las necesidades nutricionales de los niños durante los primeros dos años de vida.

Expone que el Incap le apoyó con la parte técnica para determinar cuáles eran las necesidades nutricionales en Guatemala y las deficiencias que se presentan. En la actualidad ya se encuentra el producto en más de 500 puntos de venta en el país, así como ventas por catálogo.

En la actualidad trabajan en el proyecto 4 personas y se cuenta con varias entidades aliadas, aparte de Incap, con las que han podido llegar a diversos lugares y hacer estudios para medir la aceptación y alcance del producto. Ahora se encuentra en etapa de expansión y posicionamiento de marca y en busca crear más productos dirigidos a niños mayores de dos años y las madres.

Epic Technology

Carlos Gudiel está a cargo del área comercial de Epic Technology. Se trata de un emprendimiento que creó una marca de televisores desarrollados en Guatemala como un producto dirigido al mercado local, para lo cual contactaron con fábricas de China para poder fabricarlo y traer un producto terminado al país.

El emprendimiento se enfoca en atender a pequeñas cadenas de almacenes locales; se empezó a comercializar en septiembre del 2022 con 10 clientes y “el producto salió de buena calidad, por lo que obtuvo buena aceptación en el mercado; entonces así se logró colocar en ese primer despacho la televisión más barata en el mercado de Guatemala”, expuso Gudiel. Luego en el segundo despacho se subió a 31 distribuidores y ahora ya tienen 122 en todas las regiones del país.

Gudiel refiere que tiene experiencia en la labor de consumo electrónico desde 2012 y pudo identificar un nicho de mercado que nadie estaba ocupando.

Respecto a estándares de calidad refiere que ha vendido más de 25 mil televisores y menos del 0.5% ha tenido fallas, cuando lo normal en un aparato de electrónica es de 3% a 5%.

Home by Hexibo

Los esposos Juan Pablo Montes y Sindy García son los emprendedores de la línea de productos para organización del hogar llamada Home by Hexibo que lanzaron en enero del 2020. Ellos son respectivamente el gerente comercial y la encargada de desarrollo de productos como despensas, closets, gavetas y otros. El negocio está enfocado en trabajar con distribuidores (el 98% son mujeres) quienes han abierto sus páginas electrónicas, tiendas y quioscos.

Montes explicó que Hexibo que es una empresa familiar que tiene varios años de operar y que se dedica a materiales para carpintería, en su mayoría para fabricación de cocinas, closets, entre otros, pero posteriormente lanzaron la línea en mención.

“Siempre nos ha gustado la parte de organización y tener ordenado todo, y nos surgió la idea de ofrecer cajas que combinaran con los fabricantes, de manera que ellos hicieran las cocinas y los closets a la medida de nuestras cajas”. Pero sucedieron dos cosas, que los fabricantes no se interesaron mucho en esa opción; y que durante la pandemia, amas de casa y pequeñas emprendedoras empezaron a adquirir el producto para venderlo dentro de sus redes sociales y tener ingresos, por lo que cambió el sistema de venta de la empresa.

En la actualidad tienen 50 empleados y alrededor de 100 distribuidores principalmente en la capital.

Naara & Co

Itza Naara Gómez es estilista y esteticista y su emprendimiento es Naara & Co, que elabora y ofrece productos orgánicos para el cuidado del cabello y de la piel, pero próximamente saldrá al mercado la línea de cuidado de la salud.

Naara es la fundadora y gerente de su empresa y empezó a elaborar ese tipo de productos por la necesidad propia que atravesaba para atender una alopecia androgénica que padecía. “Cuando era pequeñita me cortaron el cabello y no me gustaba porque lo tenía bastante largo. Entonces, una señora mayor me dijo que podía hacer ciertas cosas naturales, las probé y me funcionó. Desde entonces quedé con la inquietud de crear productos en casa”.

Refiere que desde hace 30 años está en el mercado, pero fue en el 2020 cuando lanzó la marca que presenta como parte de su emprendimiento.

Durante la pandemia creó sus redes sociales y comenzó a vender en línea, pero pronto también abrirá una tienda en la Antigua Guatemala con la visión de cubrir también el segmento de personas extranjeras. Aparte de la capital tiene clientes en Quetzaltenango, Zacapa, Chimaltenango, en Asunción Mita (Jutiapa), Escuintla y Petén, a quienes atiende por medio de envíos.

Saldos desde USA

Francisco Meneses es director de Plaza Digital y su emprendimiento se llama Saldos desde USA, que fue lanzado a mediados del 2022.

Su idea de traer productos urgió cuando durante la pandemia le aplicaron las vacunas rusas contra el covid-19, por lo que al abrirse el país no tenía posibilidades de viajar a Estados Unidos, donde compraba algunos productos.

Por ello decidió hacer un focus group para detectar cuántas personas buscaban productos nuevos. O sea, no usados, reconstruidos, ni de tiendas de un dólar, sino de marca, y comprarlos a un precio similar al de Estados Unidos, así que empezó a importar.

El concepto de la tienda ubicada en Carretera a El Salvador es el de un centro de experiencia donde la gente puede ver los productos, tocarlos y olerlos. Incluye artículos para el hogar, juguetería y diferentes categorías. No tiene muchas unidades de un mismo producto porque el concepto es de saldos de Estados Unidos.

Entonces, la tienda no solo es el showroom sino su centro de distribución, mientras que para la decoración se basó en la idea de un reportaje que vio en la Revista Domingo acerca de los negocios del recuerdo, por lo que trata de reflejarse como una experiencia de los años de 1970.

Ya vende por redes sociales pero tienen planificado abrir su página web y una sucursal para atender otra parte del mercado en el área metropolitana.

Flavorite

Sebastián Murúa Dacosta es el fundador de la empresa Flavorite que surgió en el día de la madre de 2017, cuando buscó un restaurante para ir a cenar con su mamá, pero no encontró.

Al inicio del proyecto la idea era ofrecer opciones de comida para el almuerzo, brindando menús de diversos restaurantes y enfocado en las personas trabajadoras, sin embargo no tuvo mucha aceptación.

Decidió reenfocar su negocio al detectar que algunas empresas subsidian el almuerzo como algún tipo de viático, por lo que empezaron a ofrecerles los menús por medio de vales, lo que tuvo mucha aceptación porque las personas podían canjearlo en cualquier restaurante con los que creó alianzas.

A medida que creció la red de distribución y expansión, se pasó a un vale digital en mayo del 2020 y poco después comenzaron a contratarlo varios call centers, bancos e instituciones de salud.

En la actualidad tiene más de 60 comercios afiliados y unas 150 empresas que compran los vales o tarjetas mensualmente no solo de alimentos, sino también para regalos e incentivos en fechas especiales, como ropa, combustible, despensa en supermercado y otros. Ahora planifica expandirse al mercado centroamericano.