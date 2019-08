Estas son las razones por las que Jeff Bezos prohíbe usar Power Point en reuniones de Amazon

Jeff Bezos prohíbe usar Power Point en reuniones de Amazon. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En su carta anual a los empleados, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, recordó que los Power Point están prohibidos en cualquier reunión, no obstante, eso no quiere decir que no se pueda utilizar ningún método de presentación en los encuentros de la empresa.

El fundador de la compañía de e-commerce más potente del mundo, Amazon, ofrece una alternativa para que las ideas o estrategias a llevar a cabo sean entendidas de forma más clara por los asistentes: los memos, papers o ensayos de no más de seis páginas. Estos proporcionan una visión aún más valiosa para empresarios y líderes.

En vez de perder el tiempo escuchando a una persona mientras el resto de los asistentes están en silencio, “es más eficaz destinar 30 minutos a leer un ensayo de seis páginas en el que se explique todo lo que se desea contar en la reunión”, aseguró.

Bezos reveló que la “estructura narrativa” es más fácil de entender por los seres humanos que unas ideas generales resumidas en PowePoint.

El portal Inc.com recopiló tres claves por las cuales el modelo de Jeff Bezos que sustituye los Power Points por ensayos es una buena opción.

1. Nuestros cerebros están diseñados para entender historias

El problema con las diapositivas Power Point es que, por lo general, no cuentan una historia y nuestro cerebro está diseñado para comprender narrativas, de esta forma, y según los antropólogos, para nosotros el mundo “es una historia”, especialmente en los roles de liderazgo.

El contar acontecimientos de forma narrada es esencial porque las personas recuerdan más las cosas con esta estructura.

2. Historias persuasivas

Aristóteles es el padre de la persuasión, y hace ya más de 2000 años reveló los tres elementos clave para persuadir: ethos, logos y pathos. La primera de ellas se refiere al carácter y la credibilidad; la segunda apela a la lógica (un argumento debe tener una razón); mientras que la última de ellas tiene que ver con la emoción. Por lo tanto, las dos primeras no tienen sentido sin la última.

De acuerdo con una serie de estudios científicos elaborados por neurólogos, la mejor manera de crear sinapsis entre nuestras neuronas es la emoción. En otras palabras, si quieres comunicar una idea, lo mejor es contar una historia. “Me encanta contar anécdotas en las reuniones. Es muy efectivo”, señaló Bezos.

3. Las viñetas en presentaciones son poco efectivas

Las viñetas o los bullet points no son muy útiles para nadie, debido a que el cerebro no está preparado para retener información en forma de listas, por otro lado, las historias, las fotos y las ideas son más fáciles de retener.

Empresas como Google, Virgin o Tesla no las utilizan.

