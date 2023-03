Estas son las siete tendencias tecnológicas que demuestran que ya estamos en la Quinta Revolución Industrial

“La primera fue cuando se inventó la máquina de vapor; la segunda sucedió con la electricidad; la tercera tuvo lugar con la automatización industrial; la cuarta es en la que la humanidad se encuentra hoy. La Quinta Revolución Industrial estará llena de inteligencia artificial, donde la mayoría de los trabajos serán automatizados y los trabajadores en todas las industrias serán administrados por Inteligencia Artificial (IA). Aún no hemos llegado allí, pero es a donde nos dirigimos”, dijo Khan.

Siete tendencias tecnológicas

En ese sentido, el experto expuso sobre al menos siete tendencias tecnológicas incipientes y que marcarán el rumbo de la vida y de los negocios de los siguientes 10 años. “Estas son las cosas que debemos considerar, independientemente de si se trata de IA, del metaverso o de la tecnología blockchain, y que deberían estar en nuestro radar”, enfatizó:

La automatización: El uso de la tecnología (y menos recurso humano) en los proceso y negocios tiene que ser la prioridad número uno porque genera eficiencia y rentabilidad. La movilidad: Hay en el mundo más de cinco mil millones de personas con dispositivos móviles; de ahí, que las empresas deben contar con un sitio web optimizado para esta tecnología. La experiencia: El futuro será experiencial, de manera que las marcas deben concentrarse en brindar experiencia a sus clientes, reducir las fricciones entre los usuarios y las marcas, la simplificación de los procesos de compra y resolución de necesidades. Las tecnologías cognitivas: Se trata en pensar cómo la tecnología pueda emplearse para realizar tareas que hasta ahora solo hacían los humanos; y de que la inteligencia artificial sea capaz de procesar datos humanos y “razonar” sobre ellos, para atender las necesidades de los clientes. La tokenización: Según Khan, el futuro será tokenizado, pues ya se digitalizan productos y servicios sobre la base de la tecnología blockchain. La descentralización: Es parte de la idea de tokenización y se refiere a la evolución de la web 2.0 a la web 3.0, cuya principal característica es la democratización, puesto que al estar basada en la tecnología blockchain, no existe una centralización del contenido. La era de la convergencia: Es la etapa en la que la inteligencia artificial genera nuevas tecnologías de gestión y almacenamiento de datos e información, y estas se unen para crear productos y soluciones.

¿Cómo prepararse para futuro?

De acuerdo con el experto, prepararse para el futuro no se trata de inclinarse por una u otra tecnología, sino tomar en consideración una serie de aspectos, entre los que destacan el compromiso con el cliente, la capacidad de escucharlo e interactuar con él, y brindarle la mejor solución a sus necesidades.

En segundo lugar, convertirse en una organización de aprendizaje. Eso implica no temer a los errores, sino aprender de ellos, estar dispuestos a experimentar y ser líderes. En tercer lugar, pensar en las personas, pues cualquier empresa que quiera triunfar en el futuro, debe cuidar a su gente y ponerla de primero, porque debe invertir también en la cultura de su organización.

El siguiente punto a tener en cuenta, según el tecnólogo, es la colaboración. Se trata de ser capaces de hacer alianzas entre las diferentes partes interesadas, socio estratégicos, clientes, colaboradores, proveedores y grupos de interés para encontrar soluciones.

Y, por último, Khan destacó la ejecución de planes, ya que lo más importante es ejecutar la ideas y no dejarlas para después, porque en la era de la tecnología, nada puede esperar.

“El futuro ya está aquí, pero la gente necesita aprender”

Ian Khan, experto futurista y experto en tecnologías emergentes, conversó con Prensa Libre, sobre las tendencias tecnológicas que marcan la cotidianidad de los negocios y cómo impactarán en el futuro. A continuación, parte de la conversión:

¿Qué deben observar los líderes de negocios de cara a las tendencias tecnológicas?

Lo más importante y principal es que todos los negocios tienen que prestarle mucha atención a la automatización y las tecnologías que emplea. Ver los resultados más que a la tecnología para lograr lo que nos proponemos. Y como líderes de negocios tenemos que entender cuál tecnología va a funcionar para nosotros.

Se habla mucho acerca de la inteligencia artificial, pero es algo que podría tomar más fuerza de aquí a tres años. Lo importante es que es algo a futuro, pero que también no es para todos los tipos de negocio.

¿Entonces cuáles son las tecnologías más apropiadas para los negocios?

Hay muchas tecnologías que están disponibles, pero que las personas no están utilizando y los negocios no les sacan el mayor provecho. Por ejemplo, podría mencionar la automatización robótica (RPA en inglés), que puede ayudar a las organizaciones a tener una mejor gestión de sus negocios.

También está lo relativo al manejo y análisis de datos y las tecnologías disruptivas de corto, mediano y largo plazo. Se trata principalmente de las basadas en la inteligencia artificial y el blockchain.

¿Las nuevas tecnologías van a reemplazar el talento humano?

No hay duda de que las personas son una parte principal y fundamental de los negocios y básicamente, ese talento humano necesita adelantarse y aprender, porque si eso no pasa, la tecnología no va a ser disruptiva para esas personas. Las reglas de un negocio es obtener ganancias y eficiencias de sus operaciones, y para ello es importante el ahorro de costos, aparte de agregarle valor a la empresa.

Entonces, cuando vemos todas las automatizaciones que se implementan en las diferentes industrias, lo importante es que las personas aprendan de las tecnologías, pero también que las empresas inviertan en su gente para que pueda manejar las nuevas tendencias.

¿Qué tanto cambiarán las relaciones laborales en la era de la revolución tecnológica?

El cambio es constante; es algo que sucede día a día. Lo que hemos visto en los últimos años es que, por ejemplo, el lugar de trabajo es algo que ha cambiado, se volvió más remoto y hubo necesidad de que la gente empezara a aprender y a comunicarse por medio de plataformas virtuales.

Los negocios van a empezar a ver esos cambios y necesitan realizar adaptaciones con sus colaboradores y clientes. De ahí que están emergiendo nuevos canales, como el metaverso, entre otros. Pero lo más importante es enfocarnos en construir y mantener las relaciones humanas.

