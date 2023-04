Estos son los proyectos de infraestructura en los que se puede invertir como alianza público-privada

Durante el foro denominado “Entorno político y planes de inversión en el sector construcción”, organizado recientemente por la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Astrid Zosel, gerente de Infraestructura y Financiamiento de la firma EY Law Guatemala, dijo que, de acuerdo con información pública disponible, entre las oportunidades de inversión para el país destacan las mejoras al Aeropuerto Internacional La Autora (AILA), la ampliación del Puerto Quetzal y del Puerto Santo Tomas de Castilla.

Según Zosel, Guatemala requiere mejorar sus indicadores de inversión, lo cual representa una oportunidad para abonar al desarrollo y la competitividad. “Lamentablemente, en infraestructura, Guatemala es solo superada con Nicaragua en la peor calidad, pero por no decir que somos los últimos en la escala, diremos que somos segundos en oportunidad”, indicó, al referirse a la posición del país en el Índice de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial en infraestructura de transporte.

Según ese reporte, Guatemala se ubica en la posición 102 (Nicaragua, 104) de 141 países que conforman el ranking, donde en materia de carreteras tiene una puntuación de 24.1; en aeropuertos, 52.4; en puertos, 48.4; en electricidad, 91.6; y en agua, 56.4.

Proyectos destacados

De acuerdo con el análisis de EY, entre los proyectos que destacan en el portafolio está la ampliación del AILA, que busca aumentar la capacidad del aeropuerto de 3.1 millones de pasajeros por año a un máximo de 7 millones. Esta obra representaría una inversión estimada de US$158 millones y sería contratada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), bajo la modalidad de APP.

“El proyecto tiene una relevancia alta, pues si no se invierte en la pista de taxeo, la ineficiencia por saturación se prevé para el año 2026. Bajo la modalidad de APP se pasa de un modelo de gasto a uno de ingresos para el Estado”, indicó Zosel.

De acuerdo con el ministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez, quien también participó en el foro, el proyecto del AILA se encuentra en una fase de actualización de los estudios previos. Los estudios de factibilidad fueron financiados en 2019 por el Millennium Challenge Corporation (MCC), y el de ampliación técnica, fue realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2020, que incluyó el análisis de la ampliación de la Pista de Taxeo completa y de la Zona de Carga.

Otro proyecto de APP es el de la Terminal de Carga Aérea Puerto San José, Escuintla, que sería ejecutado por varias entidades de gobierno, por medio del sistema de obra pública tradicional. “No se tiene claridad sobre el estado y futuro del proyecto”, enfatizó Zosel.

Pero el objetivo es convertir la terminal en un centro logístico intermodal que cuente con puerto, aeropuerto y zona franca. De acuerdo con Martínez, en el presupuesto estatal de 2023, se contemplan Q124.1 millones para la ampliación de la pista de aterrizaje del aeródromo San José.

También están las obras relacionadas con los refuerzos, ampliaciones y reingeniería informática de la Empresa Portuaria Quetzal, en Escuintla, y Santo Tomas de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal.

Otto Block, director de Grupo Centrans, conglomerado de empresas con presencia en las industrias de servicios marítimos-portuarios y energía, opinó que “Guatemala está en un momento clave. El país tiene fundamentos sólidos gracias al historial de manejo de políticas prudentes durante muchos años; además, las autoridades han logrado avances importantes en la reactivación de oportunidades para el sector privado”, al referirse al contexto para el impulso de la inversión en infraestructura.

“La aprobación de las leyes de arrendamiento y de insolvencia, la ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos, y la ley de fomento de la inversión extranjera son algunos ejemplos en esa dirección. La aprobación de proyectos de ley que cubren el servicio civil y la infraestructura es también urgente. Sin embargo, se necesita más para que el país se encamine hacia una trayectoria de mayor crecimiento que sea más equitativo y sostenible”, agregó Block.

Logística integral

Respecto a la situación de la infraestructura en el país, Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que Guatemala carece de planes para integrar un sistema de logística integral y requiere de una planificación para el movimiento de mercancías y personas. Ese tema está fuera de los planes de gobierno.

Advirtió que, si no hay una intervención, “Guatemala podría entrar en grandes deficiencias a futuro”, y se debe mantener una estrategia de desarrollo portuario más estructurado.

Citó, como ejemplo, que una instalación portuaria no aportará mayor trazabilidad, si no cuenta con una conectividad terrestre, “y esa carretera debe estar en buenas condiciones para el movimiento de cargas; los principales puertos del mundo tienen mayor movilidad con el tren, pero no hay un ramal de trenes en Guatemala. Me preocupa que se habla mucho de la infraestructura vial, congestión vehicular y ahora de los puertos, pero no se aborda sistemáticamente cómo esto se interconecta y cómo es un problema logístico del país”, enfatizó.

En esos términos coincidió Héctor Fajardo, de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) quien explicó que se deben modernizar las leyes vigentes para crear un sistema de una logística integral que incluya un sistema multimodal y que tenga una armonización.

Aunque no hay un modelo, el directivo de la CNT dijo que el sistema europeo funciona perfectamente, pues los vehículos de carga pueden trasladarse entre varios países, al igual que la carga, sin restricciones. Pero en el caso de Centroamérica, se enfrentan diferentes problemas para movilizarse. Un sistema multimodal debe incluir la eficacia y agilización en cuanto al transporte terrestre, aéreo y marítimo, se afirmó.

Proyectos de inversión pública

De acuerdo con el ministro de Finanzas, el presupuesto estatal de 2023 contempla Q21 mil 145 millones para inversión y para obra física se destinan Q5 mil 200.1 millones. Para financiar proyectos de infraestructura de gran envergadura, se requiere recurrir a los préstamos multilaterales, indicó el funcionario.

Inversión de Educación y Salud

Infraestructura educativa: Q300.4 millones (devengado, Q106.2 millones)

Infraestructura en salud: Q502.1 millones (devengado, Q1.8 millones)

CIV: Proyectos de Inversión con mayor presupuesto

Ampliación de carretera a cuatro carriles, Guanagazapa, Escuintla: Q158.9 millones.

Construcción Puente Vehicular Belice II: Q113.4 millones.

Construcción carretera de la Franja Transversal del Norte: Q78.9 millones.

Construcción Hospital de San Benito Petén: Q67.8 millones.

Mejoramiento carretera Ruta RD BVE 18 Tramo Chitomax: Q61 millones.

Ampliación pista de aterrizaje San José, Escuintla: Q124.1 millones.

Construcción de puente vehicular Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz: Q95.5 millones.

Mejoramiento Carretera RN 12 Sur, Tramo San Marcos: Q71.3 millones.

Construcción Hospital de Coatepeque Quetzaltenango: Q67.8 millones.

Inversión de infraestructura vial y aeroportuaria

Infraestructura vial: 2,295.7 millones (devengado, Q665.2 millones)

Infraestructura aeroportuaria: Q161.5 millones (devengado, Q40.6 millones)

Apoyo a la producción agrícola y agua potable

Sistemas de riego: Q40.3 millones (devengado Q3 millones).

Sistemas de agua potable, saneamiento y ambiente: Q46.1 millones (devengado, Q0.8 millones)

Seguridad y actividades deportivas