Estas son las redes sociales más utilizadas en Guatemala en 2019 (y cómo aprovecharlo en los negocios)

El 94% de los usuarios en la región se conectan desde su celular, según estudio de Ilifebelt sobre redes sociales 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

José Kont, director de Ilifebelt refirió que con este nuevo estudio analizaron los cambios tecnológicos que determinan hacia dónde van las redes sociales e internet en Centroamérica y Latinoamérica.

El 57% de la población mundial ya utiliza internet, y este número crece constantemente. Además, el 85% de los usuarios se conectan diariamente, es decir, 3 mil 729 millones de personas, el 11% de los usuarios afirman que se conectan semanal, 3% mensual y únicamente el 1% afirma que menos de una vez al mes.

Para Kont el dato diario es uno de los más relevantes porque si las marcas buscan un mejor posicionamiento, también deben mantener la misma presencia para que cuando el consumidor tenga la necesidad de buscar sea la primera opción que venga a su mente, pero sino generan contenido al mismo ritmo difícilmente lograrán su propósito.

En ese sentido, el contenido que generan también debe ser diferente, fresco, novedoso, no puede volverse repetitivo, porque tampoco conectará con el usuario si solo habla de los productos, y agregó que la presencia digital también conlleva el reto de mantener la credibilidad de la marca.

El estudio muestra que el 79% de los usuarios en la región considera el internet como su primer fuente de consulta. En Guatemala, 98 de cada 100 búsquedas se hacen en Google, por lo tanto, la marca debe lograr presencia en ese buscador, tanto su página como redes sociales.

Más tiempo conectados

Hace unos tres años los usuarios de la región pasaban un máximo de 2 a 3 horas diarias y ahora pasan hasta 6 horas conectados diariamente y ese crecimiento de tiempo viene por los dispositivos móviles, y se evidencia porque el 94% de los usuarios se conectan desde su celular.

“Muchas marcas no lo ven, y cuando trabajan en su sitio en internet, solo verifican el contenido en la computadora, pero ahora el contenido debe verse óptimo en el móvil, porque es donde más se conectan”, afirmó el profesional.

Además, aunque la marca invierta en todas las plataformas de redes sociales, pero su sitio en internet es lento en cargar (más de 10 segundos) seguramente perderá usuarios y se convertirá en un gasto de dinero y en un retorno no adecuado, señaló Kont.

“Las marcas que empiezan a tener este panorama claro van un paso adelante, porque hacen esfuerzos más estratégicos”, enfatizó.

Otro esfuerzo en vano para las marcas es invertir o crear aplicaciones que no tienen un objetivo concreto. El 60% de las aplicaciones que se lanzan al mercado no vuelven a ser actualizadas y fracasan, porque no comprenden el contexto digital de sus usuarios.

Ahora bien, si consideran las organizaciones que es necesaria una aplicación tecnológica debe ser rápida, constantemente actualizada y consumir la menor cantidad de datos posibles, “sino aplican esos criterios, es mejor no aventurarse”, destacó Kont.

En dado caso, es mejor manejar aplicaciones de mensajería que han funcionado bien, incluyen inteligencia artificial y estarán a un paso más cerca de sus consumidores e incluso de una expansión internacional al ofrecer una mejor atención al cliente.

Aplicaciones más descargadas en Guatemala

Facebook sigue siendo la red social con más usuarios activos en Guatemala y es un tema que no ha cambiado en los últimos 10 años, desde el 2009 que remplazó a la red social HI5 y ninguna otra la ha podido desbancar, afirmó Kont.

Sin embargo, no se ve lo mismo en otros mercados más desarrollados como Brasil y Argentina, lo que ha cambiado es la tendencia de crecimiento de esta red social que es la que se ha mantenido a la cabeza, pero ya hay casos donde los usuarios están dejando de utilizarla, migrando hacia otras redes o plataformas.



En este caso hablamos de WhatsApp, Instagram, LinkdIn, Twitter y Youtube esto por temas que los usuarios están reflexionando sobre el tema de privacidad y Facebook ya no les resulta tan atractivo, prefieren fotos en Instagram e historias en WhatsApp.

“Lo que ha pasado en el país es que han activado otras funciones como el market place de Facebook donde se pueden vender productos o el rediseño que tiene una imagen más clara y limpia que son estrategias para retener a los usuarios, al igual que la pestaña multimedia o de video”.

Equipos multigeneracionales y multidisciplinarios

Otro dato que reflejó el estudio es que 8 de cada 10 usuarios son menores de 44 años, el 80% pertenecen a la generación Z y mileniales, pero las organizaciones no los escuchan la forma en que se están comunicando y no hay conexión, para lograrlo son necesarios equipos integrados por diferentes generaciones, además que posean diferentes habilidades.

“Al integrar estos equipos permitirán ese contexto y los mensajes de las marcas serán más efectivos, sino esa brecha se seguirá manteniendo”, señaló el director de Ilifebelt.

Además, el documento indicó que el 80% de los usuarios utilizan dispositivos Android, por lo tanto, se vuelve necesario garantizar que el contenido en ese sistema funcione de manera óptima.

Contenido relacionado:

> ¿Las redes sociales e internet pueden proteger y mejorar la salud mental de los adultos?

> Estas son las ventajas y desventajas de contratar personal a través de redes sociales

> Por estas razones al cerebro le encanta Instagram