Eurobono: Guatemala paga demanda millonaria a Teco para desembargar pago de intereses en Nueva York

Guatemala pagó US$37 millones por el laudo a la compañía Teco Energy. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Este martes, Guatemala hizo el pago por US$37 millones a la empresa Teco Energy.

La transacción se hizo a tempranas horas de este martes la empresa Teco Energy, y en las próximas horas se espera que el Banco The Bank of New York Mellon libere la cuenta, informaron las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin).

Por tratarse de una Operaciones de Crédito Público, las agencias calificadoras de riesgo país colocaron a Guatemala notas en observación, por el incumplimiento del pago de los intereses, y el plazo para entrar en un default era el 3 de diciembre.

Las tres agencias calificadoras –Moody’s, Fitch y Standar & Poor’s– se acogieron a la medida de observación por el incumplimiento a los tenedores en noviembre.

A pesar de que se soluciona el tema del embargo, la coyuntura política relacionada con la institucionalidad y la gobernanza podría incidir en futuras calificaciones.

Consultado el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci, informó que se realizaron las readecuaciones necesarias.

“Hemos hablado con las calificadoras de riesgo sobre el pago y, la idea es que nos regresen a la calificación de Guatemala, la que siempre ha tenido como un excelente pagador y una macroeconomía sana, a pesar de los efectos del coronavirus”, declaró el funcionario.

Recordó que este era un laudo -fallo- que Guatemala tenía perdido, y al haber embargado la cuenta, no se pudieron realizar los pagos de intereses de un eurobono del 2016, con un proceso de días y se espera el cambio de perspectivas.

“El acuerdo con los abogados fue que, al momento de pagar se levantaba el embargo, se liberaba y se continúan con las operaciones de Crédito Público”, subrayó.

Agregó que también se realizó el pago del servicio de la deuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ajuste

Los US$37 millones -Q270 millones- provinieron de readecuaciones presupuestarias, y en la programación de noviembre y diciembre se respetará la nómina del sector público.

Reiteró que la recaudación tributaria en noviembre subió aproximadamente entre Q400 a Q500 millones, lo que permitió un flujo de caja disponible para hacer efectivo el laudo a Teco Energy.

“Era algo que no estaba contemplado y se ajustará el gasto para economizar y terminar bien el año”, precisó.

De momento, no se han detallado los gastos adicionales que se pudieron haber incurrido, en este tipo de operaciones internacionales.

En tiempo

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, dijo que es positivo el pago que realizó Guatemala, y espera que en los siguientes días las calificadoras regresen a Guatemala en las notas anteriores.

El asesor financiero Irving de la Cruz, afirmó que estos son temas legales manejados por una corte de Nueva York, que es la mayor jurisdicción de negocios en el mundo, y que obligó al Gobierno a pagar la demanda, que generó los problemas a los tenedores de la deuda. “Será en cuestión de días para que las calificadoras reaccionen”, enfatizó.

Lecciones aprendidas

A decir de Edwin Matul, exfuncionario del Banco de Guatemala, hay lecciones aprendidas en este caso que puso en riesgo la calificación de riesgo país y otros aspectos que reiteran las agencias sobre todo en el tema de mejorar los ingresos fiscales.

Al preguntarle: ¿qué lecciones deja esta situación?, respondió: “se deben tomar en serio los principios de un pacto fiscal, donde no solo sea procurar más ingresos, sino que se revise todo lo concerniente a calidad el gasto”.

Precisó que para ello es importante realizar reformas orientadas a mejorar la institucionalidad, a manera de tener una mejor gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, mejores controles y, que los recursos, que son escasos, puedan dirigirse prioritariamente a satisfacer las demandas sociales y económicas.

También es necesario el reforzamiento del Estado de Derecho y asegurar la estabilidad jurídica de las inversiones, la llamada certeza jurídica, a manera de evitar que decisiones legales internas afecten las inversiones y de esa manera evitar que el Estado pueda sufrir demandas similares en el futuro.

“Sería importante tener una idea de otras contingencias que podrían materializarse en un riesgo como el que estamos viendo con esta demanda, ya que son riesgos fiscales que deben contemplarse en los presupuestos”, agregó Matul.