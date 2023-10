Fallece Luis Miguel Castillo Lavagnino, empresario guatemalteco pionero e innovador de la industria de bebidas y alimentos

“Luis Miguel lideró el crecimiento del Grupo, con un espíritu emprendedor, y una fuerte convicción de que las empresas pueden contribuir a transformar el mundo en un lugar mejor, siendo parte de las soluciones a los desafíos globales y locales, y generando prosperidad para las comunidades. Siempre fomentó una cultura de meritocracia y su liderazgo contribuyó a convertir a los colaboradores de la empresa en protagonistas y artífices del cambio”, expuso el comunicado.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), de la que también fue directivo, también lamentó el deceso, indicando que “la junta directiva de la CIG lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Luis Miguel Castillo Lavagnino, presidente de la junta directiva de CBC y exdirector de la junta directiva de la CIG, quien se distinguió por su gran liderazgo, integridad empresarial, visión innovadora, y por su compromiso con el desarrollo de la industria y de Guatemala”, declara el mensaje del sector industrial.

El empresario guatemalteco incursionó a temprana edad en la industria de bebidas y contaba con una trayectoria de 25 años laborando en distintos cargos de Grupo Mariposa, lo que incluyó puestos gerenciales y directivos hasta tomar el control de la compañía.

En diversos círculos se le reconoció como un empresario que buscó oportunidades en el mercado centroamericano y la expansión de la compañía en otros países, donde la marca ha consolidado su presencia en las áreas de producción, mercadeo, distribución, sustentabilidad y recursos humanos.

Además, fue el responsable de convertir a esta corporación centroamericana en la primera en emitir bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y lograr una nota de calificación de Moody´s Investor Service.

Además, formó parte de la Organización Jóvenes Presidentes y del Consejo Empresario de América Latina (CEAL), y fue director de Invest in Guatemala, para luego ser uno de los empresarios fundadores de la iniciativa Guatemala No se Detiene.

Castillo se graduó en la Universidad de Boston, donde culminó una licenciatura en administración de empresas y recientemente fue reconocido como el “BRAVO Visionary Business Leader of the Year 2023”, por parte del Council of the Americas. Este importante reconocimiento, le fue otorgado por su espíritu emprendedor y su fuerte compromiso para impulsar el desarrollo sostenible en América Latina.

Líder visionario

Grupo Mariposa añadió que “Luis Miguel, con su liderazgo, llevó a la empresa a cruzar fronteras que parecían inimaginables. Siempre será recordado como el responsable de haber acelerado el crecimiento de la compañía, su gente, su propósito y sus sueños.

Su calidad humana y su visión han dejado una gran huella, que hoy se convierten en su legado, el sueño de Luis Miguel de transformar el mundo en un lugar mejor queda en cada uno de nosotros, como una guía para continuar el camino del crecimiento con propósito”.