Firmina: qué es y cómo funcionará el nuevo cable submarino de Google

Con el fin de mejorar la conectividad y brindar un servicio de mayor calidad, el gigante tecnológico Google ha anunciado el inicio del proyecto del cable submarino más largo del continente americano: Firmina.

Este es el más reciente cable submarino instalado por Google. Su extensión será desde la costa este de Estados Unidos hasta Las Toninas, Argentina, y tendrá puntos de aterrizaje en Brasil y Uruguay. Su instalación permitirá una conexión más fluida en las plataformas de esta empresa informática para los usuarios en Sudamérica.

Firmina fue nombrado así en honor de Maria Firmina dos Reis, autora y abolicionista brasileña, considerada la primera novelista de Brasil. Esta es una constante dentro de la empresa, ya que esta da nombre honorífico a sus cables de personalidades de la cultura y las ciencias.

Los cables submarinos cuentan con miles de metros de fibra óptica y a través de ellos se transportan los datos en forma de pulso de luz.

Google ha informado que esta señal se amplificará cada 100 kilómetros por medio de la aplicación de una corriente de alto voltaje. Dicha carga eléctrica está destinada a ser aplicada en Brasil y Uruguay, centros de aterrizaje previamente establecidos.

Este cable será el primero en el mundo capaz de funcionar con una sola fuente de energía en un extremo. En caso de que su otra fuente de alimentación no se encuentre disponible temporalmente, continuará operando de manera habitual.

Asimismo, Firmina utilizará 12 pares de cables de fibra óptica para transportar con mayor velocidad el tráfico web entre América del Norte y América del Sur.

A través de esta red de conexión, los usuarios del gigante informático tendrán rápido acceso y baja latencia de los productos y servicios de Google como YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps y el buscador principal de Google.

“La llegada de Firmina potenciará la infraestructura de Google en la región, aportando más resiliencia a la red y mejorando la experiencia de nuestros usuarios y clientes”, expresó Cristian Ramos, gerente de Desarrollo de infraestructura de Google.

“Estamos muy contentos de marcar un nuevo hito en términos de conectividad. Este año comenzarán las actividades de reconocimiento del lecho submarino. Estimamos finalizar los trabajos para que el cable esté listo en 2023″, agregó.

Today we’re announcing Firmina, the longest subsea cable in the world capable of running from a single power source at one end if necessary. Firmina will run from the US East Coast to Argentina to help improve access to Google services in South America. https://t.co/jZqtZoKYil

— Sundar Pichai (@sundarpichai) June 9, 2021