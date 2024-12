Gastos hormiga: Qué son y cómo evitarlos durante fin de año

Durante esta temporada navideña y de fiestas, controlar los gastos puede ser más complicado debido a las actividades que se realizan durante diciembre. Uno de los puntos que puede impactar de mayor manera en el presupuesto de una persona se le conoce como gastos hormiga, que durante estas fechas pueden hacerse más grandes. No obstante, a partir de la creación de un presupuesto especialmente para las fiestas, las consecuencias podrían no ser tan negativas.

En la actualidad, las personas pueden caer en gastos extra que no siempre se encuentran contemplados dentro del presupuesto que se tiene establecido. Estos gastos, aunque pequeños y aparentemente inofensivos, pueden tener un impacto en las finanzas personales, especialmente cuando no se lleva un adecuado control de estos y no se disminuyen a tiempo.

Estos gastos que se realizan cada día son denominados “gastos hormiga”, debido a que son pequeños consumos que no representan un gran monto de dinero. Un gasto hormiga, según la página oficial de Bancolombia, puede depender a partir del nivel de ingresos de cada persona, por lo que no existe un monto específico para poder categorizar este tipo de gastos. No obstante, la característica principal de los gastos hormiga es que hacen que una persona pierda el control de cuánto gasta realmente mes a mes, puesto que no están presupuestados.

Durante los días de diciembre se celebran varias festividades que pueden impactar en mayor medida las finanzas personales. A partir de esto también podría verse un incremento en los gastos hormiga, pero es posible controlar estos gastos para no observar una consecuencia desfavorable dentro del presupuesto personal.

¿Qué podría contar como un gasto hormiga?

Los gastos hormiga pueden materializarse de maneras distintas y pueden a partir de un antojo o un capricho. Entre los gastos hormiga más comunes se encuentra:

comprar un café diario en lugar de prepararlo en casa puede afectar a la economía de una persona. Antojos pequeños: tales como un dulce o unos snacks que se pueden comprar en cualquier tienda pueden afectar el presupuesto si se compran con frecuencia.

tales como un dulce o unos snacks que se pueden comprar en cualquier tienda pueden afectar el presupuesto si se compran con frecuencia. Comer fuera de casa: elegir comida rápida en lugar de preparar un almuerzo en casa puede ser un inconveniente cuando se realiza constantemente. También se debe incluir la comida que se pide a domicilio.

debido a la facilidad de hacer este tipo de gastos desde la casa, puede ser un hábito más frecuente. A partir de esto, se pueden adquirir productos innecesarios que solo representan un golpe a las finanzas personales. Suscripción a servicios de streaming: Para el pago de estos servicios se realiza un descuento automático de la cuenta bancaria cada mes, lo cual puede pasar desapercibido por algunas personas. Esto desemboca en gastos silenciosos que impactan a la economía personal.

¿Cómo evitarlos durante las festividades?

En general, una buena táctica es la identificación de estos pequeños gastos que se realizan cada día y elaborar una lista de cada producto con su monto correspondiente. A partir de esto, al final del mes se tendrá que sumar cada dato para llegar a un total de gasto. Gracias a esta estrategia, será más fácil destinar una cantidad fija a estos productos y tener un presupuesto equilibrado.

No obstante, para la temporada de fiestas puede resultar retador el mantenerse al margen y minimizar los gastos hormiga de mejor manera. A esto, especialistas señalan que se pueden realizar los siguientes cinco puntos para evitar que los gastos hormiga consuman los ingresos de una persona durante esta etapa del año.