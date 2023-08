GuateÍntegra pone a disposición 4 nuevas herramientas que incluyen diferentes tipos de certificaciones anticorrupción y antisobornos

Amplían certificación

La Certificación GuateÍntegra Anticorrupción, tipo A, otorga un distintivo a las empresas, certificando que su operación se desarrolla con los más altos estándares anticorrupción, atendiendo los estándares de la ISO 37001-2016, que es la norma internacional antisoborno.

En la actualidad hay 7 empresas certificadas en esta clasificación y las más recientes son Cementos Progreso y el Ingenio Magdalena, a las que se entregó la certificación correspondiente este 2 de agosto. También la tienen los ingenios Pantaléon, San Diego, Palo Gordo y Madre Tierra, así como Máquinas Exactas, S. A., que han sido certificados de diciembre del 2022 a la fecha. Además, hay 18 empresas en proceso de certificación

Por otro lado, se creó la certificación tipo B, con revisión de más de 15 documentos y la tipo C, que debe atender 6 documentos o requerimientos. “Estos tipos de certificaciones tienen como objetivo que cada vez más empresas se sumen a este sello de integridad”, agregó Font.

Tres certificaciones más

También se lanzó la certificación anticorrupción para proveedores, cuyo objetivo es que las organizaciones sean líderes con sus cadenas de suministro, aspecto que también les ayuda a evitar riegos.

“Cuando hablamos de los componentes de un programa de cumplimiento, uno de los elementos que no se puede dejar de lado es la debida diligencia a terceros. En el programa estamos conscientes de que el cumplimiento no solo va con las medidas que se implementan dentro de las empresas, sino que parte de la responsabilidad de las organizaciones es ir más allá; por ejemplo, con quién me relaciono como organización y en qué forma impacta esto a grupos de interés”, agregó el directivo.

La tercera herramienta es la certificación para oficiales de cumplimiento, avalada por World Compliance Association (WCA), que incluye dos tipos de certificación: como técnico y como senior, dependiendo de la experiencia de la persona, además de una constante actualización.

Mientras que la cuarta es la certificación de integridad empresarial, que consiste en un sello que contempla cinco sesiones para instruir a jóvenes en temas de ética en los negocios y ya hay más de dos mil estudiantes inscritos.

Claudio Rodríguez, quien lidera el proceso de auditoría de certificación GuateÍntegra, dijo que la implementación de políticas, procedimientos y procesos internacionalmente reconocidos como buenas prácticas, ayudan a mitigar el riesgo de soborno y de esa manera, fortalecer el cumplimiento ético para gestionar de una manera eficaz y más robusta el riesgo reputacional, permitiendo que las entidades sean mucho más sostenibles.

GuateÍntegra es un proyecto de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) que cuenta con 18 aliados estratégicos.

“Es una iniciativa que busca hacer partícipe a la ciudadanía del fomento de la cultura de la legalidad, que todos entendamos lo mismo y buscamos que este esfuerzo no solo sea de generar sensibilidad para los representantes de empresas, sino de impulsar una cultura de legalidad en distintos espacios”, dijo Carmen María Torrebiarte, también directora en la iniciativa.