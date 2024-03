El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), publicó este miércoles el documento “Evaluación de riesgo de plagas - Importación de aguacate hass desde Guatemala a los Estados Unidos para consumo”, ante lo cual la cadena productiva y exportadora reaccionó favorablemente.

La publicación fitosanitaria es parte de un proceso para permitir la exportación de aguacate fresco hass desde Guatemala, iniciativa que se presentó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, durante su visita al país en junio de 2021.

El informe técnico fue calificado como “un gran paso” y “un gran avance” por representantes de la cadena, quienes anticipan que los primeros despachos de la fruta podrían realizarse en la próxima cosecha. Esto, dado que solo resta definir los procedimientos para un plan que será elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el USDA para el control y la atención de 10 plagas y una enfermedad mencionada en el reporte de APHIS, así como los plazos legales para la resolución definitiva de la admisibilidad.

Por otro lado, esta medida permitirá ampliar y expandir las zonas de cultivo, generando empleo para reducir la migración hacia los Estados Unidos. Además, abrirá oportunidades para nuevos pequeños y medianos productores de la fruta que deseen exportar, siempre y cuando cumplan con las exigencias fitosanitarias establecidas en el documento oficial.

En términos comerciales, se entiende por admisibilidad la capacidad de ingresar a un mercado internacional y vender los productos.

Riesgo bajo

Francisco Viteri García-Gallont, presidente de la Asociación Nacional del Aguacate (Anaguacate), explicó que el documento dado a conocer ayer por APHIS es técnico y constituye una publicación del análisis sobre plagas y enfermedades del aguacate para su ingreso al mercado de EE. UU.

El documento estudia qué tipo de plagas existen en Guatemala y, con base en ello, determina que no hay un riesgo significativo que impida el proceso de admisibilidad de la fruta cosechada en Guatemala para ingresar al mercado estadounidense.

“Lo que se dice en base al análisis es que Estados Unidos determinó que las incidencias de riesgos de las plagas encontradas son de importancia baja o leve. Con base en eso, se tiene que desarrollar un plan para mitigar el riesgo de que esas plagas ingresen a EE. UU.”, declaró el presidente de Anaguacate.

El mencionado plan debe ser elaborado conjuntamente por el MAGA y las autoridades de Estados Unidos. Con este análisis realizado, se estableció un listado de las 10 plagas y una enfermedad sobre las cuales se debe realizar una mitigación.

Entonces, al MAGA, según lo indicado en el informe de APHIS, le corresponde hacer una propuesta en un plan de trabajo para poder atenuar esas plagas y asegurar que el aguacate que se cosecha en Guatemala e ingresa a Estados Unidos no transporte esas plagas, ni ponga en riesgo la agricultura de ese país.

“Estos procesos son bien normados y se trabajan en base a las regulaciones de EE. UU., que potencialmente otorgará la admisibilidad normativa y lo regularizará. Ahora nos basamos en los tiempos, plazos y en los requisitos que Estados Unidos propondrá”, apuntó Viteri García-Gallont.

A las puertas

Mario Yarzebski, gerente de comercialización de la agroexportadora Palo Blanco, comentó que esta publicación es uno de los pasos más importantes y se abre un periodo de oposición de 60 días que culmina el 28 de mayo.

En este periodo de consultas, los países productores y exportadores de la fruta hacia Estados Unidos emiten sus opiniones o comentarios respecto a la publicación de APHIS, y esa es la parte en la cual también nos encontramos ahora, “y es un proceso no solo para Guatemala sino para los demás países”.

"Lo que se dice en base al análisis es que Estados Unidos determinó que las incidencias de riesgos de las plagas encontradas son de importancia baja o leve" Francisco Viteri García-Gallont, presidente Anaguacate

Yarzebski aclaró que aún no se puede exportar aguacate, pero es un paso necesario. Sin embargo, lo más importante es el tratamiento en la zona buffer que podrá hacer viable o no la exportación de pequeños y medianos productores del país. Esta zona buffer significa que es un área donde el productor debe tener el control de plaga cercana, aunque no sea necesariamente parte de su finca destinada a la exportación.

Citó como ejemplo que, si un vecino de algún lugar de producción de aguacate para exportación tiene un árbol de aguacate en su traspatio y no lo controla, qué tan cerca debe estar ese control, sobre todo para los pequeños y medianos productores.

Capacidad de exportación

Lograr la admisibilidad dependerá de varios pasos, y sobre todo, de la parte política entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Sin embargo, la expectativa es que a finales de año ya se pueda realizar la exportación. El tema es de prioridad para ambas autoridades gubernamentales.

Yarzebski afirmó que la capacidad total de exportación de aguacate estará lista para la próxima temporada, que cuenta con 350 contenedores, iniciando en la primera quincena de septiembre y finalizando en abril del siguiente año.

De ese total, dependiendo de las condiciones de admisibilidad, se podría redirigir el 60 por ciento (unos 216 embarques) ¿Por qué razón? Es porque Estados Unidos recibe fruta con un espectro de especificaciones más amplio que el europeo, y será más fácil despachar hacia el mercado estadounidense debido a las especificaciones y tiempos de tránsito.

“Estados Unidos es el mercado natural para Guatemala por tiempos de tránsito y por tener un espectro más amplio de especificaciones que el mercado europeo”, manifestó.

El presidente de Anaguacate coincidió en que, antes de finalizar el presente año, ya se contará con todos los planteamientos técnicos y el plan por parte del MAGA, y dependerá de “cómo quede el plan para que los productores puedan apegarse a él y cumplir con ese programa de cumplimiento”.

"Estados Unidos es el mercado natural para Guatemala por tiempos de tránsito" Mario Yarzebski, gerente agroexportadora Palo Blanco

En todo caso, se espera que, una vez publicado ese programa de trabajo y las reglas y condiciones, los productores cumplirán con ese programa para la admisibilidad.

Lógica productiva

Fernando Zuloaga, gerente agrícola de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), enfatizó que esta publicación de APHIS es un proyecto y logro de país que, sin lugar a dudas, se dio durante la visita de esta semana del presidente Bernardo Arévalo a Estados Unidos. Este éxito es, a su vez, parte de un esfuerzo continuado que se ha venido desarrollando de manera institucional entre productores y exportadores para trabajar en toda la parte normativa fitosanitaria.

A su juicio, lograr la admisibilidad hacia el mercado de Estados Unidos, en la parte fitosanitaria, y la publicación de oposición por APHIS, no encontrarán opiniones negativas que puedan frenar el acceso del producto. La fruta cumple con la norma, por lo que los productores y exportadores se han ajustado a las disposiciones fitosanitarias.

Subrayó que el acuerdo que viene es que Estados Unidos, junto con el MAGA, establezcan las medidas de mitigación que se deberán cumplir para hacer la exportación.

“Estoy seguro de que las medidas de mitigación serán accesibles, no fuera de la lógica de la producción y del control fitosanitario, y permitirán a muchos productores sumarse a la cadena productiva del aguacate”, refirió.

El mercado

Los registros de Anaguacate indican que en la temporada 2023-2024 se exportaron 11 mil toneladas de fruta al mercado europeo, y la zona de producción abarcó 7 mil 500 hectáreas distribuidas en unas 50 fincas. Las plantaciones son de edad madura y se encuentran en su máximo potencial de producción.

Sin embargo, también hay producción joven de uno a dos años que está comenzando a producir. Para la siguiente cosecha, 2024-2025, se proyecta una producción de 15 mil a 17 mil toneladas de fruta.

El potencial del aguacate es amplio, con áreas de cultivo excelentes para su desarrollo, y se considera una alternativa para reducir la migración. Las principales zonas productoras son Santa Rosa, el altiplano central y la parte occidental, de pequeña y mediana escala, con un estimado de tres mil productores.

En Estados Unidos, los canales de distribución de aguacate fresco incluyen supermercados y cadenas de restaurantes, donde se prepara guacamol con su propia receta, lo que demuestra su versatilidad. Se calcula que el consumo per cápita es de tres kilos.