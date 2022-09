“Guatemala tiene potencial de inversión en muchas áreas, pero debe trabajar en su imagen internacional”

Germany Trade and Invest (GTAI) es una institución que se encarga de proporcionar información relevante a empresas alemanas que tienen interés en invertir en otros países. La semana pasada, Sofia Hempel, Senior Manager Américas, visitó varias plantas de producción guatemaltecas y sostuvo más de 15 reuniones con diferentes empresas e instituciones alemanas y guatemaltecas.

¿Cuáles son sus impresiones generales sobre Guatemala y el clima de inversión del país?

Durante mi viaje de dos semanas por Centroamérica, Guatemala ha sido el país que más me sorprendió por el potencial que tiene. Visité varias empresas alemanas que han invertido mucho en el país y algunas lo siguen haciendo, lo cual muestra que tienen confianza en el mercado guatemalteco y centroamericano y encuentran suficientes recursos que necesitan para su trabajo. Estas empresas ya saben cómo tratar los problemas y desafíos en el país, tales como el empeoramiento del estado de derecho, la corrupción y el tema de inseguridad. Empresas que todavía no están aquí, no tienen esta experiencia. Así que los temas que acabo de mencionar pueden ser factores que impidan que inviertan en el mercado.

¿En qué sectores/actividades económicas ve usted un mayor potencial de inversión de parte de empresas alemanas?

Pueden ser industrias del sector farmacéutico. En Guatemala hay personal cualificado que hace posible invertir en ella. La empresa alemana Bayer o la guatemalteca Luminova producen en Guatemala hace décadas y suministran desde aquí al mercado completo de Centroamérica, y también proveen en una menor cantidad a otros países de la región. Fresenius, empresa alemana líder mundial en productos y servicios para personas con enfermedades renales, invirtió hace poco tiempo más de 10 millones de euros en cinco centros de diálisis en Guatemala. En general, el merado guatemalteco es interesante para una gran variedad de empresas alemanas por la estructura económica que tiene y por su ubicación geográfica. Está cerca de la economía más fuerte del mundo, Estados Unidos, y está bien conectada con Centroamérica y el Caribe; un mercado con 60 millones consumidores.

¿De qué manera puede fortalecerse el intercambio comercial entre Alemania y Guatemala/Centroamérica en el corto plazo?

Guatemala tiene que eliminar su mala fama y promover mejor las oportunidades que ofrece a inversionistas extranjeros. Sobre todo, en estos tiempos muchas empresas están buscando nuevos mercados de venta y de inversión para reducir los riesgos en la cadena de suministro. Guatemala puede aprovechar el llamado “nearshoring”.

¿Qué le hace falta a Guatemala para convertirse en un país/destino de inversión en la región latinoamericana?

Si no mejora la situación de los derechos humanos, el estado de derecho y la seguridad, Guatemala seguirá siendo, en el mejor de los casos, un “insider-Tip” y un destino para expertos de Latinoamérica, pero no para la clásica pequeña y mediana empresa alemana. Para atraer más compañías, debe trabajar en sus problemas estructurales.

A su criterio, ¿qué debe hacer el gobierno de Guatemala para fortalecer una imagen positiva en el exterior?

Por un lado, tiene que trabajar junto con instituciones internacionales en su lucha contra los problemas estructurales para reconstruir la confianza en el país. También invertir en su población y considerarla como su recurso más valioso. Por ejemplo, Costa Rica demuestra que vale la pena invertir en su población para crear prosperidad. No puede ser que dos tercios de la población guatemalteca en edad de trabajar no encuentren un empleo formal.

Nota:

La GTAI es el primer puerto de escala para las pequeñas y medianas empresas orientadas a la exportación en Alemania. Sus analistas económicos informan continuamente sobre más de 120 países y proporcionan así la base de conocimientos para la preparación y realización de transacciones comerciales en el extranjero.

Las empresas y entidades visitadas en Guatemala son: Cervecería Centro Americana, Bayer, Luminova, Fresenius (Sumedica), Kaeser, Embajada Alemana, Ager, Oxec II, Secacao, Paulig, CIG, CCG, Zolic, GIZ, IDC y Asíes.

