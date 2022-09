Guatemaltecos han pagado hasta Q440 millones por extorsiones este año, según informe internacional

Julia Yansura, autora del informe y gerente de GFI, informó a Prensa Libre que, entre los principales resultados de la investigación, resalta que la extorsión es un delito que está afectando a muchas personas en la región, y que tiene una alta repercusión en otras esferas.

Las secuelas de la extorsión en Guatemala son devastadores para las víctimas y sus familias, lo que se traduce en inseguridad, falta de confianza entre los vecinos y hacia las instituciones públicas, problemas con el transporte, y en algunos casos, causa desplazamientos y migración.

Por otro lado, también tiene impactos financieros, ya que, en el caso de las víctimas, se habla de una pérdida significativa de ingresos económicos, mientras que para los delincuentes, hay ganancias ilícitas con las que lucran para financiar más delitos.

Además, la extorsión deriva en delitos financieros como el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y la corrupción.

Aplicando diversos modelos, se calcula que el 38% de la población guatemalteca ya ha sido víctima de este tipo de exacciones económicas.

El informe analizó el comportamiento del fenómeno en los países del Triángulo Norte, y las finanzas detrás de las extorsiones.

Específicamente para el caso de Guatemala, primero se revisaron las tendencias de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para transacciones financieras vinculadas a extorsión; y en segundo lugar, se entrevistó a personas expertas en estos temas, incluyendo investigadores, oficiales del Gobierno y miembros del sector privado, quienes aportaron los hallazgos.

El informe encontró que los ROS están siendo muy utilizados para registrar transacciones financieras vinculadas a extorsión. Esto es una buena señal y significa que el sistema antilavado de dinero (ALD) está funcionando.

Sin embargo, se pudo identificar dos debilidades: en primer lugar, muchas personas del sector financiero aseguraron que es difícil identificar las transacciones porque les hace falta más información sobre las señales de alerta (red flag indicators).

En segundo lugar, los oficiales de cumplimiento enfrentan amenazas y represalias a la hora de reportar, especialmente cuando sus nombres y datos se revelan durante los procesos judiciales.

El estudio subraya que estos dos aspectos debilitan la efectividad del sistema ALD y los reportes ROS en Guatemala.