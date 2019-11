Cómo emprender un negocio si no hay dinero

Necesita dinero para comenzar su negocio, pero ¿cuánto necesita realmente? (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Los fundadores de Nike, Philip Knight y Bill Bowerman comenzaron su negocio vendiendo zapatillas sobre el baúl de su automóvil.

Michael Dell comenzó lavando platos por lo que se ganaba US$2.30 la hora. Y comenzó a vender computadoras personales desde su dormitorio en la universidad.

Todas estas compañías: Apple, Disney, Google, Harley Davidson, Hewlett-Packard, Lotus Cars, Mattel, Yankee Candle Company tuvieron sus inicios en pequeños garajes.

¿Sin dinero para emprender su negocio?

Pensar que necesita un gran capital para iniciar una empresa puede ser un engaño. De hecho, a veces puede comenzar con poco o ningún financiamiento.

Es cierto que para iniciar y escalar cualquier negocio, necesitará algo más que sólo un poco de efectivo. Con toda seguridad necesitará socios, inversores y un plan sólido sobre cómo va a utilizar sus nuevos fondos comerciales para crecer.

Sin embargo, hay que empezar en pequeño. Aún mejor: puede comenzar tan “en pequeño” como quiera.

Por ejemplo, si su plan es abrir una tienda donde venda sus productos hechos a mano, siempre puede comenzar vendiéndolos a amigos y familiares. Puede construir una reputación y obtener comentarios iniciales.

Luego, podrá venderlos en línea en un sitio web de terceros. Después de eso, puede pasar a alojar su propio sitio y montar una tienda.

Si le preocupa cómo comenzar un negocio con cero fondos, aquí hay algunas ideas sobre cómo hacerlo:

Pregúntese qué podría hacer o conseguir gratis

Hacer una lista de obstáculos que se interponen en el camino para lanzar su negocio es muy fácil. A menudo lo que es difícil es elaborar una lista de las oportunidades. Pregúntese:

¿Qué es esencial para el negocio?

¿Necesita el sitio web elegante y personalizado cuando solo ha perfeccionado tres artículos para su nueva tienda?

¿Podría crear una página gratuita de Facebook para promover tu negocio localmente?

O, ¿tendría más sentido publicar sus productos para la venta en un sitio de terceros?

¿Tendría más sentido diseñar sus propios materiales de marketing en Canva?

¿Tal vez podría negociar e intercambiar habilidades/productos y recursos con otras personas en lugar de pago?

Decir que hay muchos recursos gratuitos en la web es quedarse corto. Haga una lista de lo que necesita para su negocio y luego busque alternativas gratuitas en la web.

Puede llevar algo de tiempo, y tal vez requerir que adquiera habilidades digitales adicionales, pero le ahorrará fondos cuando más los necesites.

Acumule seis meses de ahorro para gastos

Es verdad que echar mano de la cuenta de ahorros no es la situación ideal. Sin embargo, es una práctica bastante común entre los empresarios.

Cuando diseñe su plan de negocios, sea sincero con usted mismo sobre cuánto estás gastando y cuántos ingresos probablemente obtendrá. Luego, se realista sobre cuánto tiempo tomará antes de ver una ganancia.

Por lo general, se necesitan no menos de seis meses antes de que comiences a percibir el ingreso de efectivo. Fije como objetivo ahorrar al menos seis meses de gastos de subsistencia para que pueda dedicarse a su nuevo negocio.

Pida apoyo con fondos extra a tus amigos y familiares

Recuerde, no está pidiendo caridad. No está pidiendo a sus amigos y familiares que apoyen su loca idea de negocio. No, sueña con un negocio y su plan de negocios es sólido.

Usted está buscando a las personas más cercanas cuando hace un lanzamiento. Use a sus amigos y familiares como recurso de varias capas.

Practique su argumento de venta con ellos. Pida retroalimentación. Y, cuando esté listo para iniciar su negocio, pregunte si pueden ayudarle con un pequeño préstamo para impulsar el negocio.

Solo asegúrese de tener todo por escrito e indicar cuándo lo devolverá. Incluso puede usar una plataforma de crowdfunding para alentar a las personas que lo rodean a participar.

Explore las plataformas de crowdfunding

Las plataformas de crowdfunding como Kickstarter han cambiado la forma como los empresarios están recaudando dinero para financiar sus nuevos negocios.

Ya sea que desee vender una nueva herramienta de software o configurar una barra de fideos orgánicos, puede hacer que las personas inviertan en su negocio.

Solicite un préstamo para pequeñas empresas cuando necesite efectivo adicional

Si está buscando más capital y ha estado operando con un presupuesto reducido, considere solicitar un préstamo para pequeñas empresas.

Los bancos y los prestamistas en línea ofrecen diferentes tipos de préstamos para pequeñas empresas a clientes que buscan un flujo de caja adicional o fondos de inversión.

Por lo general, puede obtener términos más favorables con un banco tradicional. Sin embargo, los prestamistas en línea suelen ser más indulgentes en sus requisitos. Solo tenga cuidado con esas altas tasas de interés.

Si no está buscando un monto de préstamo de suma global, considere una línea de crédito comercial. En resumen, son como tarjetas de crédito para su negocio. Son buenas opciones para comprar artículos según sea necesario.

Busque subvenciones para pequeñas empresas y oportunidades de financiamiento local

A decir verdad, las subvenciones para pequeñas empresas no siempre son las más fáciles de encontrar u obtener. Pero, una vez que tenga su negocio en funcionamiento (no importa cuán pequeño sea), puede comenzar a buscar en serio el dinero gratis.

Recuerde siempre que las subvenciones generalmente tendrán requisitos de solicitud específicos. Mientras los conozca, estará compitiendo por un bote de efectivo que es suyo. Comiencea su búsqueda en las bases de datos gubernamentales y siempre asegúrese de pedir ayuda a los capítulos locales de administración de pequeñas empresas.

Contacte posibles ángeles inversores

Probablemente haya oído hablar de los ángeles inversores. Ellos entran en juego cuando es hora de escalar el negocio más allá de ser solo usted del grupo de seres queridos que han aportado. Los inversores generalmente están entre las primeras personas fuera de la compañía que invierten seriamente en un negocio.

A diferencia de las empresas externas u otros capitalistas de riesgo, los inversores ángeles depositan sus propios fondos personales. También pueden ser el mejor tipo de mentores, ya que muchos de ellos son antiguos/actuales empresarios.

Evalúe sus necesidades de capital

Necesita dinero para comenzar su negocio, pero ¿cuánto necesita realmente? Sin una idea clara, corre el riesgo de llegar a una valoración poco realista de su negocio, lo que desanimará a los inversores y rechazará su solicitud de préstamo.

Entonces, antes de comenzar a preguntarse cómo recaudar dinero, debe concentrarse en evaluar sus requisitos de financiación. ¿Cuánto necesitas para comenzar? ¿Cómo exactamente va a utilizar los fondos?

Pruebe con las redes de personas

Cuando no se tiene dinero para iniciar el negocio, es esencial que encuentre a las personas adecuadas que puedan ayudarle.

Puede asistir a eventos y ferias comerciales donde puede encontrar inversores potenciales. También puede unirse a varios foros en línea en sitios de redes sociales para tener consejos y recursos útiles para dar vida a su negocio.

La mayoría de los capitalistas de riesgo e inversores son bastante activos en las redes sociales, por lo que, si puede sorprenderlos con su idea, puede encontrar una excelente manera de comenzar tu sueño empresarial.

Solicite un préstamo de gobierno para pequeñas empresas

Existen varios programas de préstamos destinados a ayudar a los empresarios primerizos a establecer su negocio. Para calificar para el préstamo, su negocio debe cumplir con algunos criterios, como operar con fines de lucro y debe tener un buen puntaje de crédito.

Dicho esto, estos son otros consejos para llevar tu negocio a la práctica:

Mantenga su trabajo actual

Ser práctico es extremadamente importante cuando está jugando con la idea de iniciar un negocio. Necesita una fuente constante de ingresos antes de establecer el negocio, por lo que es aconsejable conservar su trabajo actual. Al retener su trabajo actual, estará más seguro cuando necesite correr riesgos.

Por supuesto, necesitará pasar horas adicionales y trabajar más duro. Pero la transición de ser empleado a propietario de un negocio será mucho más fácil ya que no tendrá que preocuparse por gastos adicionales.

Trabaje en su idea de negocio

Tener una gran idea de negocio es solo el comienzo del viaje como emprendedor. Hay muchos más pasos a seguir antes de comenzar. Desarrollar su idea de negocio es una de ellas, y es muy importante para el éxito de la empresa.

¿Su idea de negocio es realmente única? ¿Qué valor generará? ¿Es algo que su público objetivo realmente quiere? ¿O es algo que cree que querrían? Obtener respuestas a estas preguntas es importante para determinar si la idea funcionará o no.

Analice su mercado y sus desafíos

Usted tiene una idea brillante con alta probabilidad de funcionar, pero ¿qué pasa con su competencia? ¿Será difícil para un rival copiar su idea y volver a empaquetarla de una mejor manera?

Un inversionista potencial preguntará esto cuando se acerque para solicitar apoyo financiero. Es muy importante comprender el mercado en el que opera y a su competencia.

Primero debe mirar las tendencias e identificar los desafíos que su empresa puede enfrentar. El siguiente paso es comprender cómo abordará esos desafíos para mantenerse rentable.

Ejecute una prueba o haga prototipos

¿Quiere estar seguro si su idea de negocio es realmente única? Haga una prueba y descúbralo.

Una prueba piloto dará la confianza que necesita para llevar la idea al siguiente nivel y mitigar el riesgo. Puede comenzar a pequeña escala regalando muestras a algunas personas del grupo objetivo para ver cómo responden.

Una pequeña prueba puede brindar nuevas ideas para hacer crecer su negocio e identificar desafíos que podrían haber pasado por alto.

Recopile comentarios

Si estás planeando entrar en un negocio completamente nuevo, sería realmente útil si obtuviera una segunda opinión de alguien que conozca el mercado y los desafíos involucrados.

Una idea de negocio que se ve bien en el papel puede no ser tan atractiva cuando realmente se involucra. La opinión de un experto puede ayudar a ver las cosas desde una perspectiva diferente y obtener más conocimiento del que puedes carecer.

En alianza con 1000ideasdenegocios.com