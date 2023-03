Hasta 60 millones de quintales de azúcar es el resultado esperado de la zafra 2022-2023

Entre los factores que han favorecido el desempeño de la producción de azúcar está el climático, según Paiz, ya que las precipitaciones tuvieron una buena distribución entre mayo y octubre pasados. Además, la radiación solar ha sido adecuada para favorecer el crecimiento de la caña, lo que aunado a las prácticas eficientes de producción y el uso de tecnología, permite los resultados alcanzados.

Precios externos

De acuerdo con las cuentas nacionales del Banco de Guatemala (Banguat), en 2022, el sector azucarero registró exportaciones valoradas en US$796 millones 671.7 mil, que representan US$288 millones 730.7 mil más que en 2021, cuando las ventas al exterior del edulcorante generaron US$507 millones 941 mil.

Es decir, que el 40% de la producción nacional de azúcar se destina a abastecer el mercado local, mientras que el 60% se exporta a más de 50 países, con la salvedad de que el azúcar crudo que se comercializa en los mercados internacionales es una materia prima y no un producto final para consumo humano, por lo que aún debe pasar por refinerías.

En cuanto a los precios internacionales del azúcar, se han mantenido estables durante el último año, pero aún no logran recuperarse a niveles anteriores. De esa cuenta, durante 2022, el precio promedio de cierre de todas las posiciones juntas fue de US$17.7930.

“Esperamos que las condiciones en los mercados internacionales continúen mejorando. Para el sector azucarero a nivel mundial ha sido una época complicada por los bajos precios internacionales del azúcar. En nuestro caso, dependemos en gran medida del exterior”, agregó.

Conflicto y precios

Según Paiz, de acuerdo con Sugar Online, en agosto 2022 se confirmó que 10 de las 32 refinerías azucareras de Ucrania no operarían, debido al conflicto con Rusia, por lo que la estimación de producción para esta temporada es de 1.08 millones de toneladas métricas.

Sin embargo, considera que el precio internacional no se ve significativamente afectado, ya que para la presente temporada, la International Sugar Organization (ISO) estima que la producción global de azúcar superará el consumo en 4.2 millones de toneladas métricas, que representan una producción adicional de solo 2.3%, por lo que la reducción en la producción de Ucrania no tendría un impacto sensible.

Nuevas variedades

Por otro lado, la investigación y desarrollo han sido fundamentales para mejorar la eficiencia y competitividad de cada zafra. Hasta este año, la industria ha desarrollado, a través del cruce natural de plantas, 33 variedades de caña guatemaltecas que son más productivas y resistentes a plagas y al cambio climático.

Para la zafra 2022-2023 destaca la variedad CG02-163, desarrollada por los científicos del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (Cengicaña), que ya representa el 41.7% de la variedad del territorio cultivado, pues presenta un rendimiento que va de 12 a 12.5 toneladas de azúcar por hectárea cosechada (TAH), con incrementos de 1.4 a 1.6 TAH, en relación con la variedad CP72-2086, de Canal Point, Florida, Estados Unidos, que hoy representa el 14.5% del área cultivada.

Importancia del sector

La agroindustria azucarera es el quinto producto de mayor exportación de Guatemala; genera 55 mil empleos directos y distribuye más de Q2 mil 897 millones en sueldos y salarios cada año, por lo que la huella económica llega al 92% de los municipios del país.

La cadena de suministros de los ingenios está formada por 6 mil 14 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas, proveedoras de productos y servicios, las que también se convierten en empleadoras y multiplican las oportunidades para la población.

Cogeneración eléctrica

La agroindustria azucarera también tiene participación en la generación eléctrica y según datos de la Asociación de Cogeneradores Independientes de Guatemala (ACI), los ingenios han inyectado al Sistema Nacional Interconectado (SNI) un promedio de 1 mil 750 GWh en las últimas 10 zafras. Para la cosecha 2022-2023 se proyecta un incremento, por lo que se podría llegar a 1 mil 842 GWh.

Esta generación tiene lugar durante la época de cosecha de caña y producción de azúcar, por lo que inicia en noviembre y termina en mayo, por lo que incluye los meses de temporada seca cuando las hidroeléctricas disminuyen su aporte al Sistema Nacional Interconectado (SIN).

De acuerdo con ACI, el aporte de energía eléctrica de los cogeneradores representa el 30% de la demanda del país durante la época de zafra, lo que equivale al consumo de los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Santa Rosa. De esta producción, los ingenios usan el 35% para consumo propio.