IGSS analiza que trabajadores de tiempo parcial tengan menor cobertura que los de tiempo completo

El IGSS diseña una normativa para brindar cobertura y atención médica a las personas que sean contratadas a tiempo parcial, según la subgerencia financiera. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Un día después de la entrada en vigencia para la contratación de personal a tiempo parcial o por horas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) empezará a diseñar una normativa para la regularizar a los trabajadores que sean inscritos bajo este esquema para obtener los derechos de salud y atención médica.

Javier Rivera, subgerente financiero del IGSS, reconoció que puede haber un impacto, si no se realiza una estructura ordenada para la incorporación de esta mano de obra de tiempo parcial y los beneficios que puedan acceder.

Explicó que la seguridad social y los programas se podrían poner en riesgo si no se hace un cálculo adecuado de las contribuciones que este conjunto de personas tendría que hacer al IGSS.

Por eso se tendrá que hacer una norma especifica interna como externa, y de momento se está trabajando de una manera “proactiva” para establecer los lineamientos que blinden y garanticen la solidez financiera del instituto en cada uno de los programas, subrayó Rivera.

Lo que sí confirmó el subgerente es que de momento el principal programa que podría ser afectado (si no se llevan a cabo las medidas), sería el de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), en el cual el trabajador aporta el 4.83% de su salario para el sostenimiento de este programa.

La cobertura es para enfermedad, maternidad y accidentes, para los trabajadores.

Rivera precisó que en la medida que el trabajador contribuya con una menor cantidad a este programa se verá afectado, desde el punto de vista financiero.

El objetivo es que los trabajadores reciban los beneficios por lo que contribuyen.

Efectos inmediatos

Luis Linares López, ex ministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), dijo que uno de los efectos inmediatos para el IGSS será en las finanzas por incluir a más afiliados, en este caso a tiempo parcial, que estarán cotizando menos del salario mínimo (Q2 mil 992.37 para las actividades agrícolas y no agrícolas), por la mitad de ese salario mínimo, o hasta un cuarto del salario, si son contratados por dos horas, pero tendrán derechos.

Contrario con lo que ocurre con en el sector privado donde se tiene derecho a los servicios de acuerdo con el valor de la prima que pagan, citó como ejemplo.

“Si la masa de trabajadores de tiempo parcial es grande, uno de los efectos será en los servicios porque habrá mayor gasto en la atención de salud y menor ingreso proporcional al salario del trabajador y habrá un impacto negativo”, subrayó el analista de Asíes.

Aunque habrá un aporte de una persona a tiempo parcial, este será menor o la mitad de la cuota actual (Q480 mensual) de un trabajador de tiempo completo y el requerimiento de servicios y atenciones será el mismo.

El IGSS proyecta que en un período de un año se inscribirán unos 360 mil trabajadores, de acuerdo con las cifras del mercado laboral que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así como una capacidad de integrar hasta unas 700 mil personas, siempre y cuando estén en la economía formal.

Propuesta

Rivera adelantó que el IGSS está trabajando en un estudio actuarial para determina una estimación de costo número de lo que puede presentar la incorporación de trabajadores y cuanto serán los ingresos.

El resultado de los programas, explicó el funcionario, está basada en la relación de los ingresos y gastos.

Explicó que el aporte es de Q480 para toda cobertura de servicios, pero si se disminuye de ese monto, habrá riesgo y no se mantendría el equilibrio financiero de los programas y por eso se creará un programa especificó a los trabajadores de tiempo parcial.

El subgerente explicó que una propuesta sería similar al Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular (Precapi), donde las personas afiliadas solo tienen derecho a maternidad y accidente y la cobertura de enfermedad queda excluida.

“Por decir algo y no estamos diciendo que es un programa igual, no, si no que se tienen que desarrollar todos los análisis y estudios. Por supuesto, si así conviene a los intereses de la institución, afiliados y derechohabientes, así será”, puntualizó.

Recordó que un programa con menor cobertura tendrá un menor aporte y los estudios actuariales determinarán los valores (aportes) y la cotización de este grupo de personas.

Explicó que la Junta Directiva del IGSS conocerá los estudios próximamente, luego de que se presenten los fundamentos técnicos que sustente la propuesta, sobre todo la actuarial, así como las opiniones de los programas EMA y de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), en el sentido si saldrían afectados o beneficiados.

En el caso del IVS, Rivera comentó que cuando las personas están pensionadas, seguirán recibiendo los servicios de salud y si la cotización fue baja, las personas se beneficiaron por una contribución que no fue la adecuada.

En la propuesta pueda ser que se incluya el EMA o el IVS o los dos programas de manera parcial.

Por el momento no existe una fecha de cuándo se trasladará la propuesta a la junta directiva del IGSS, luego de la vigencia de la contratación de tiempo parcial.

Dijo que el acuerdo no brinda el 100% de la cobertura, sin embargo, se establece la cobertura de salud a la población.

Segmento

En la actualidad el IGSS tiene a un 15% de sus cotizantes por debajo del salario mínimo, que en su mayoría son profesores o catedráticos que solo son contratados por determinado tiempo y cotizan sobre sus ingresos.

Estos docentes reciben la cobertura total de servicios y en la regulación también se normará.

“En la lógica de una cobertura completa, hablamos de un socavamiento a la estabilidad financiera principalmente del programa EMA”, afirmó el subgerente y se empezará a realizar el proceso ajustado a la ley.

Q37 mil millones es el monto de las reservas del IGSS hasta mayo del 2019.

1.3 millones de trabajadores son los cotizantes al IGSS y presta servicios a 3.7 millones de personas.

