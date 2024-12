Impacto económico de los convivios: ¿Cómo se preparan los dueños de restaurantes para de Navidad y de Año Nuevo?

Este tipo de reuniones requiere una planificación cuidadosa, y la elección del restaurante adecuado puede marcar la diferencia entre un evento memorable y uno ordinario. Cada vez más, los guatemaltecos no solo son exigentes con la comida, sino también con las demás amenidades que ofrece el lugar.

Este año, las autoridades de la Gremial Restaurantes de Guatemala organizaron la II Cumbre Gastronómica con el objetivo de apoyar a los empresarios y emprendedores gastronómicos en su adaptación a las necesidades del mercado.

Durante el evento, se ofrecieron herramientas y estrategias para mejorar sus propuestas en cuanto a instalaciones, platos, menús y ambientes, con el fin de responder de manera más efectiva a los diversos momentos de consumo de los clientes.

Las especialidades preferidas en convivios

Según lo comparten las autoridades de la Gremial de Restaurantes de Guatemala, los comensales tienen predilección por cinco tipos de especialidades:

Parrillas y carne asada: Tradicionales y siempre bienvenidas en las reuniones grupales.

Tacos: Prácticos y versátiles, ideales para compartir.

Lechones en diversas preparaciones: Una opción deliciosa y típicamente festiva.

Comida asiática: Perfecta para quienes buscan sabores exóticos.

Otras especialidades que varían según las preferencias de los grupos, como la comida fusión o internacional.

Personal temporal hasta servicio de catering empresarial

En los últimos años, los restaurantes han innovado para satisfacer las demandas de los convivios, especialmente durante la temporada alta que comienza en octubre con las graduaciones y se intensifica en noviembre y diciembre.

Entre las estrategias más comunes se encuentran:

Incremento del personal: Muchos restaurantes aumentan temporalmente su plantilla en un 15 %. Por ejemplo, un restaurante con 30 empleados contrata alrededor de cuatro trabajadores adicionales. O bien, hay algunos restaurantes que por sede cuentan con 120 empleados, de igual manera aplican el mismo porcentaje de aumento.

Ampliación de horarios: Algunos establecimientos extienden su atención hasta la medianoche para atender la alta demanda, salvo aquellos ubicados en centros comerciales debido a restricciones administrativas.

Servicio de catering empresarial: Este modelo ha ganado popularidad, permitiendo a las empresas realizar convivios en sus propias instalaciones para mayor comodidad y flexibilidad.

Impacto económico del sector gastronómico

La importancia de la gastronomía en Guatemala no se limita a los restaurantes. Este sector representa el 4.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuye con el 14.5 % a la recaudación patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), según lo explican los representantes de la Gremial Restaurantes de Guatemala.

Según datos de 2023, existen más de 20 mil restaurantes en el país, siendo el área metropolitana su principal punto de concentración.

Adicionalmente, la industria genera por lo menos 500 mil empleos directos más los indirectos y fomenta el crecimiento de sectores clave como la agricultura, la ganadería y el transporte.

Los convivios no solo son una oportunidad para celebrar, sino también para experimentar cómo los restaurantes han evolucionado para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Desde menús especializados hasta entretenimiento en vivo, el sector gastronómico en Guatemala demuestra su resiliencia y capacidad de innovación, convirtiéndose en un motor clave de la economía nacional.

La evolución hacia experiencias completas

Ya no se trata solo de comida, los restaurantes han incorporado entretenimiento como música en vivo, obras de teatro, espectáculos cómicos y hasta shows de magia para ofrecer a los asistentes una experiencia integral. Por ejemplo, este año algunos establecimientos comenzaron a incluir actividades artísticas desde octubre, una tendencia que tradicionalmente iniciaba hasta el 20 de diciembre.

Andrea Estela, propietaria del restaurante argentino Ni Fu Ni Fa, destaca que su establecimiento no solo se centra en ofrecer carne a la parrilla de alta calidad, sino también en generar experiencias únicas. “Regalamos a través de nuestra atención placer, sonrisas, satisfacción, elegancia y, sobre todo, amor”, comenta. El restaurante cuenta con salones VIP adaptados a diferentes tipos de eventos y ha sido galardonado con el premio Estela por su apoyo al arte.

Historia de cómo surgen los restaurantes

El concepto de reinventarse no es algo nuevo, como lo señala María Mestayer en su libro Historia de la Gastronomía. A mediados del siglo XVIII, en París, surge el primer restaurante moderno, un hito que responde a las necesidades de la época. Dossier Boulanger es reconocido como el primer cocinero en convertir su local en un restaurante. Preparaba caldos reparadores, lo que dio origen a la palabra restaurante, derivada del francés restaurer, que significa restaurar o recuperar.

En 1765, Boulanger colgó un cartel en latín que decía: “Venite ad me omnes qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos”, traducido como “Venid a mí, los que padecéis de estómago cansado, y yo os restauraré”. Este mensaje no solo representaba su negocio, sino que cambió la forma de concebir la comida fuera de casa. A diferencia de las posadas de la época, que ofrecían comida vulgar, Boulanger introdujo un menú más variado, marcando el inicio del restaurante moderno.