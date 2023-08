Impuesto de Circulación: Por qué el sistema de la SAT tarda en registrar el pago del ISCV realizado en la banca

Armando Pokus Yaquián, intendente de Atención al Contribuyente de la SAT, dijo que esa situación se debe a que el sistema está saturado por la cantidad de transacciones relativas al pago del ISCV a última hora.

Pagué mi impuesto de circulación en línea, el banco me debitó y me llegó un mail de que se había realizado con éxito mi trámite. Pero, en la SAT en línea me sale un mensaje de que aún no he pagado y no puedo imprimir mi calcomanía 😩

Tengo miedo.

— Deieu (@dianidiani_) July 31, 2023