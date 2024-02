Inde contrata seguro por Q115 millones y estos son los argumentos que expone

Respecto a las otras primas, también con el CHN, varias se mantuvieron en un mismo valor y en las otras se incrementó proporcionalmente, mientras que en la Póliza de Gastos Médicos el costo se redujo, se agrega en el documento.

La adjudicación del seguro para el plazo 2024-2025 fue aprobada por el Consejo Directivo del Inde, como parte del evento de Invitación a Ofertar número GSC/A12-2024-0001 que fue lanzada en mayo de 2023 durante la gestión de los funcionarios designados por el gobierno anterior. La junta de calificación adjudicó el evento el 20 de diciembre de 2023, y quedó pendiente de resolución por el Consejo Directivo.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, quien también asumió como presidente de la directiva del Inde el 29 de enero, respondió en declaraciones que el proceso para la contratación del seguro se inició en la gestión anterior y que no se había finalizado. Los funcionarios del nuevo gobierno que debían ser nombrados para el Consejo Directivo asumieron el 29 de enero, y encontraron que el seguro vencía el 31 de enero; de no aprobarlo, a partir del 1 de febrero se quedarían sin seguro incluso activos de la entidad como las hidroeléctricas y las subestaciones, refirió el funcionario.

“Cinco de los doce directores que integran el actual Consejo Directivo del Inde tomaron posesión de sus cargos el 29 de enero de 2024” y “los distintos ramos del seguro tenían como plazo de inicio el 31 de enero del año 2024”, refiere el comunicado de la entidad que refiere que por ello “ya no se contaba con tiempo para asumir una decisión sobre tal contratación”.

La aprobación para la adjudicación se efectuó por votación unánime de los directores con derecho a voto que se encontraban presentes en la sesión correspondiente, basada en documentos e información brindada por unidades administrativas en las que se presume el cumplimiento de los aspectos legales necesarios, y cada directivo razonó su voto.

Según el Consejo del Inde también se consultó “sobre el posible pago de comisiones y/o cualquier tipo de procesos carentes de transparencia, obteniendo respuestas negativas” y además pidieron a la Gerencia General tomar las medidas para que esta situación no vuelva a presentarse en futuros procesos de renovación del seguro anual del Inde, con el fin de que se pueda analizar cada detalle del proceso por parte del Consejo sin la premura que enfrentaron en esta oportunidad.

Solicitud rechazada

En el documento también se explica que la institución buscó extender el seguro por un plazo de dos o tres meses. Aunque esa opción no estaba contenida en el contrato como una obligación, se solicitó al CHN, con base al Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones de Instituto para hacer una variación en dicho contrato, pero esa entidad respondió que no era posible extenderlo.

“La premura del tiempo no permitía realizar una cotización con los más de 80 reaseguradores internacionales involucrados en la colocación del riesgo del Inde. Adicionalmente, el “Reasegurador Líder” declinó la extensión de la vigencia, derivado de la alta siniestralidad del periodo de la vigencia 2023-2024”, se añade en el comunicado.

Esas fechas y respuestas recibidas, “dejaba menos de 24 horas a los nuevos directores para informarse y tomar una decisión que garantizara el resguardo del personal y de los bienes muebles e inmuebles del INDE, los que bajo ningún punto de vista pueden quedar desprotegidos”, expresan.

El incremento mencionado se dio en el renglón 1, que corresponde a “Seguro de Todo Riesgo de Pérdida Material o Daño, Incluyendo Interrupción de Negocios”. Sobre este tema les explicaron que los factores que más pesaron en el incremento son relacionados con el incremento global de las primas de reaseguro a nivel internacional, además de la inflación mundial, así como el índice de siniestralidad del Inde en el seguro que estuvo vigente para el 2023-2024.

Respecto a la siniestralidad, expone la entidad que se registró un evento catalogado como catastrófico en la Planta Hidroeléctrica Aguacapa, el cual fue ocasionado por a un deslizamiento de tierra, deslave de gran magnitud que causó daños materiales e interrupción de negocios” y cuyo valor en reserva aproximado fue estimado en Q35.6 millones, ya que la planta estuvo fuera de operación durante 75 días.

Por lo que consideran que es importante conocer factores como la creciente vulnerabilidad de infraestructura energética ante eventos extremos por fenómenos como el del cambio climático, y que ha incidido en el costo creciente de los seguros de dicha infraestructura.

“El Consejo Directivo del Inde en su decisión, en particular, consideró que la no aprobación del mismo no era una opción ante el inminente riesgo de desprotección del personal, bienes muebles e inmuebles de la Institución. Esas circunstancias no admiten aceptar ninguna comparación con las actuaciones de las autoridades del Gobierno anterior”, finaliza el boletín.

El tema de la contratación del seguro fue divulgado inicialmente por el diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén), Carlos Barreda, quien cuestiona en sus redes sociales que el nuevo ministro, y presidente del Inde, haya aprobado esa adjudicación que venía de la administración anterior, que presidía Melvin Quijivix, y estaba integrada por los ministros o representantes del gobierno anterior designados por diferentes entidades estatales.