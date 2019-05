Industriales proponen amnistía fiscal pero el Gobierno la descarta

Durante el primer cuatrimestre del año hay una brecha fiscal de Q800 millones que la SAT, no ha logrado recaudar. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Representantes del sector privado guatemalteco consideran que una eliminación de los recargos, intereses y mora de los impuestos podrían favorecer los números de recaudación fiscal.

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), afirmó que una amnistía fiscal, puede ser oportuna, derivado que existe una presa de contribuyentes que no han recibido la devolución del crédito fiscal por parte de la SAT.

Con la agilización para devolución del crédito fiscal que es de Q4 mil millones se dinamizará la economía.

“Se debería analizar caso por caso y hay que tener claro que la amnistía no perdona el impuesto si no el pago de los intereses, multas y recargos y el impuesto siempre se acredita. Se puede hacer, pero no es la solución a largo plazo”, reconoció el empresario.

Tefel dijo que muchas veces los retrasos en el pago de impuestos se dan por la misma Superintendencia de Administración Tributaria y lo que debe existir es una simplificación del sistema tributario.

Precisó que hay condiciones para que se pueda dar esta exoneración, de multas e intereses a pesar de ser un año electoral.

El presidente del Cacif dijo que puede ser una medida temporal y que se ha aplicado en años anteriores.

“Está descartada”

Sin embargo, el Ejecutivo descartó la posibilidad de que se otorgue una amnistía fiscal para incrementar la recaudación tributaria.

En año electoral y con una brecha fiscal (impuestos programados, pero no recaudados) por Q860 millones acumulados de enero a mayo último, el ministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez, no vio viable que el Ejecutivo recurra a esa vía para mejorar los ingresos fiscales.

Durante la reunión mensual del Gabinete Económico, el ministro Martínez dijo que hay una serie de acciones que se están implementando como la factura electrónica, la obligatoriedad de que los proveedores utilicen este instrumento y los controles en la devolución del crédito fiscal.

Además, la evaluación de riesgo de los contribuyentes que permiten evaluar y consolidar las obligaciones tributarias, la modernización en las aduanas y puntos fronterizos con otras instituciones, que permitirán lograr una mejor recaudación y la lucha contra el contrabando.

“La amnistía fiscal está totalmente descartada, es algo que no está en consideración, si no por el contrario estamos en total respaldo a la SAT para que siga continuando los mecanismos de modernización y facilitación del cumplimiento tributario para los contribuyentes”, afirmó Martínez.

La meta de recaudación para este ejercicio es de Q63 mil 468.9 millones, y la recaudación (neta) durante el primer cuatrimestre fue de Q21 mil millones.

La última exoneración para los contribuyentes fue el 5 de mayo del 2017, con el acuerdo gubernativo 82-2017, que permitió regular a los contribuyentes, que tenían adeudos con el administrador tributario.

Por la exoneración, ser recaudó más de Q1 mil 300 millones, y se recibieron aproximadamente 2.5 millones de declaraciones.

Sistema en seis meses

El ministro Martínez dijo que dentro de un plazo de seis meses (180 días) estará en operación el nuevo régimen electrónico para la devolución del crédito fiscal, que aprobó el Congreso y que fue publicado en el Diario de Centro América.

Afirmó que hay una mesa de trabajo con la SAT para afinar los mecanismos para agilizar la devolución del crédito fiscal, con la incorporación del régimen de Factura Electrónica.

Con este sistema, se espera que los contribuyentes tendrán la devolución en un período no mayor de 30 a 60 días, según la ley.

Estancamiento industrial

El Índice de la Actividad Industrial se contrajo 6% durante el primer trimestre del año, según los resultados presentados por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

En términos generales, el indicado muestra un estancamiento.

El comportamiento de la actividad estuvo influenciado por distintos factores, como el aumento del precio de la gasolina, que le resta poder adquisitivo a las personas; la caída de los precios de los productos agroindustriales en el mercado internacional, como el café, azúcar y palma, que resta liquidez.

Además de los efectos del contrabando, y la depreciación del peso mexicano por más del 10%.

Los industriales indicaron que hay expectativas por el tema político y preelectoral, que no aportan a la atracción de inversión extranjera. La falta de operación de la mina El Escobal y la baja de la perspectiva de estable a negativo por la calificadora Fitch.

Eurobono

Durante el Gabinete Económico también se conoció que mañana se recibirán los US$1 mil 200 millones (Q9 mil millones) por la colocación del eurobono que realizó el Ministerio de Finanzas la semana anterior en el mercado financiero.

Los fondos se recibirán en la cuenta del Banco de Guatemala en dólares que se cambiarán a quetzales, y estos se trasladarán a Finanzas que estarán disponibles para el gasto público.

El dinero se destinará para gasto público, es decir, funcionamiento, inversión y pago del servicio de la deuda pública.

