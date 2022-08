La economía de EE. UU., ya está en recesión técnica, pero nadie lo quiere admitir

Ya en el primer trimestre, el producto interno bruto (PIB) había caído un 1.6%, en términos interanuales, pero la dependencia señala en su informe que la diferencia entre la primera y la segunda estimación se relaciona principalmente con el hecho de que el gasto de los consumidores (+1.5% en el período) fue mejor de lo estimado inicialmente y que los inventarios pesaron menos de lo previsto. El gasto de las autoridades estatales y locales también fue más alto de lo estimado originalmente, y contribuyó a mejorar la estadística.

“En términos técnicos sí hay recesión, aunque en estos momentos se discute porque la economía sigue creando empleos. Estamos en un punto gris, aunque muy cerca de ella”, opinión Clynton López Flores, director de Economía de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), quien, sin embargo, advirtió que el continuo aumento a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (FED) para contener la inflación, terminará por suprimir millones de puestos de trabajo.

“Coincidimos en que EE. UU. aún no ha entrado en recesión porque hay elementos de la economía que se mantienen sólidos. No hay pérdida de empleo, los bonos del tesoro se cotizan al alza, el consumo interno sigue creciendo, por lo que si bien es algo latente, es muy temprano para considerar que así sea”, dijo Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham).

Y también consideró que el comportamiento del PIB estadounidense podría verse como una reacción por la política monetaria implementada recientemente. “También es importante observar los efectos que tendrá, en la inflación, el nuevo paquete de gasto del gobierno aprobado a inicios de este mes”.