La gasolina y el diésel se encarecen a diario y los transportistas también le subieron al pasaje

Es así como el mercado guatemalteco ya tiene los precios más altos de la región centroamericana para los carburantes, lo que incluye al gas propano, pues luego de que el 28 de febrero pasado venciera el subsidio de Q0.80 por libra, ayer se reportó que una de las principales importadoras, de nuevo fijó en Q152, Q213 y Q608 los cilindros de 25, 35 y 100 libras.

Alzas no autorizadas

Como un problema relacionado, la semana pasada comenzaron a observarse cientos de denuncias ciudadanas en las redes sociales respecto a incrementos en el costo de las tarifas del transporte urbano y extraurbano.

La Defensoría de los Usuarios del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que la Superintendencia de Transporte Público (STP) también estaba recibiendo este tipo de quejas, por lo que llevó a cabo varios operativos para la verificación de aumentos no autorizados.

Lea también:MEM verifica precio de la gasolina en Guatemala y advierte con sanciones penales para quienes especulen

Fue así como este miércoles confirmó que desde el lunes 7, fueron sancionadas 10 unidades de la empresa Transurbano, con multas de Q5 mil, pues se pudo constatar por medio del validador, que están cobrando Q7.

Édgar Guerra, delegado de la PDH, expuso que la tarifa autorizada para el Transurbano es de Q1.10 y en las rutas o regiones diferenciadas es de Q2.50, lo que fue acordado en un “cabildo” en las comunidades respectivas. Y la tarifa de Q5 en adelante, está autorizada solo a partir de las 20 horas. En el caso del servicio Express de Mixco, esa alcaldía autorizó una tarifa general de Q5. “Cobrar más de lo estipulado es un abuso”, sentenció Guerra.

Consultado al respecto, el vocero de la empresa a cargo de Transurbano, Armando Samayoa, respondió que el problema del aumento al pasaje se da porque las tarifas autorizadas son diferenciadas y desde hace más de 10 años, el transporte urbano no cuenta con subsidio del Estado, mientras tienen que cubrir los costos de operación. con excepción de Transmetro de la Municipalidad de Guatemala.

El único sistema que cuenta con subsidio o aporte económico es el Transmetro, que para este año es de Q190 millones y por eso puede cobrar Q1 por medio de tarjeta de contacto y Q2, si es con tarjeta de débito o crédito, explicó.

Es por eso que, su recomendación para las autoridades competentes es la realización de una mesa técnica que defina compensadores sociales dirigidos a los usuarios, por medio de los sistemas prepago, que alivien a la población y que, también, de un respiro a los transportistas.

Por su parte, Edwin Amaya, de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), aceptó que se cobran Q5 por pasaje, pero con base en un acta firmada por la mesa de trabajo interinstitucional, en la cual se acordó que todo bus que saliera a circular con sistema prepago podría cobrar los Q5.

“No hay decreto, pero el que había para subsidiar el pasaje a las personas, indicaba que cuando se dejara de recibir ese aporte, el empresario tendría la facultad de cobrar la tarifa que considerara conveniente, para cubrir sus costos de operación”.

Extraurbanos sancionados

La Dirección General de Transporte (DGT) también reportó que se reforzaron los operativos diarios, priorizando la cantidad de denuncias recibidas por medio del teléfono 1532 y el WhatsApp 3274-3345, por lo que se han emitido 27 sanciones en lo que va del año, tanto por incremento en el alza de precio al pasaje como por sobrecarga de las unidades. En el 2021 registraron alrededor de 105.

“Hemos detectado que el transporte pirata es el que más menos respeta las tarifas autorizadas y el protocolo de bioseguridad. El año pasado se atendieron 33 denuncias de transporte ilegal, con esas características” dijo Héctor Ramírez, vocero de la DGT.

El procedimiento

Ramírez explicó que el operativo diario en campo inicia con detener la unidad de transporte, le piden al piloto la documentación respectiva, su tarjeta de operaciones, póliza de seguro vigente y su registro. Mientras un inspector ve eso, otro sube a la unidad para verificar el cumplimiento del aforo y el valor del pasaje.

El aforo depende de lugar de donde procede el bus: con semáforo en rojo es el 50%; anaranjado, 75%; y amarillo, 80%. Tampoco deben de llevar pasajeros de pie, por lo que la DGT pide a los usuarios interponer las denuncias respectivas, incluyendo el número de placas para proceder a la verificación.

Las sanciones económicas varían de acuerdo con el tipo de infracción, para lo cual, el Acuerdo Gubernativo 225-2012 contiene una tabla de sanciones: por el transporte ilegal, la multa es de Q25 mil; por no contar con seguro, Q15 mil; por incremento no autorizado al pasaje, Q10 mil; si el piloto no está registrado, Q5 mil, y por sobrecarga o incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, Q3 mil.

Nueva iniciativa de ley

“Mañana jueves se va a presentar una iniciativa de ley que nos lleva a varias cosas. Una de ellas es que ya logramos que el Congreso de la República aprobara de emergencia la reinstauración del subsidio al gas propano.

En el tema de la gasolina, los ministros de Finanzas y de Energía se reunirán con los jefes de bloque del Legislativo para hacerles un planteamiento”.

Estas fueron las declaraciones del presidente Alejandro Giammattei, luego de un acto protocolario en el Palacio Nacional, agregan que “el precio internacional no lo fija el presidente de Guatemala, lo fija el mercado; y hay una guerra que ha desestabilizado al mundo. Hay 10 millones menos de barriles diarios de petróleo que producía Rusia y que no están entrando al mercado”, remarcó.

Le puede interesar: Precio de la gasolina: Cómo ahorrar en combustible (y otros consejos)

A su criterio, no hay escasez, pero mientras no se recupere el mercado, hay especulación porque se está jugando con los precios. “Ya lo advertimos y sancionamos a las primeras gasolineras porque compraron a un costo y están vendiendo a precios del futuro. Esto, la ley no lo permite y vamos a llegar al cierre de aquellas que estén recayendo en eso”, sentenció.