La industria manufacturera, el comercio y los servicios son los principales empleadores del país

De acuerdo con el documento, las actividades financieras y de seguros emplean al 7%, que suman 88 mil 373 personas; información y comunicaciones brinda trabajo a 51 mil 757 personas (4%) e igual porcentaje emplean otras actividades de servicios, al dar trabajo a 49 mil 764 personas; mientras que el transporte y almacenamiento emplea a 38 mil 552 personas y la enseñanza a 35 mil 963 (3% cada uno). Otras 12 actividades económicas ocupan a 151 mil 963 juntos y entre todas suman el 12% del total de la fuerza laboral.

El artículo 61 del Código de Trabajo establece la obligación de los patronos de enviar en los primeros meses de cada año, información sobre sus ingresos totales y sus egresos por concepto de salarios, bonificaciones o cualquier otra prestación económica otorgada a sus colaboradores durante el año anterior, informó Mishelle Rosales, directora de Estadísticas Laborales de esa cartera.

Respecto a las ocupaciones de los empleados, el grupo más grande es personal administrativo, que suma 295 mil 87 personas, para el 23% del total. Le siguen los trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, que alcanzan las 203 mil 191 y equivalen el 16%; y los agricultores, que suman 162 mil 222, para el 12% de total.

Los operadores de máquinas son el 11%, los empleados de ocupaciones elementales, al igual que profesionales científicos y técnicos profesionales de nivel medio, equivalen al 10% cada uno, y el restante se distribuye entre oficiales y operarios, y directores o gerentes.

En cuanto a los salarios mensuales promedio reportados por ocupación, estos últimos son los que mejor ganan con un promedio de Q13 mil 629; los profesionales científicos e intelectuales ganan Q6 mil 630; los técnicos y profesionales de nivel medio obtienen ingresos por Q4 mil 927; y el personal de apoyo administrativo, devenga Q4 mil 154.

El grupo que menos salario obtiene es el de agricultores y trabajadores agropecuarios con un promedio de Q2 mil 937, por debajo de ocupaciones elementales que registra Q2 mil 972; operadores de maquinaria con Q3 mil 27; y los de servicios y vendedores, que ganan una media de Q3 mil 182. Los oficiales y operarios cobran Q3 mil 227.