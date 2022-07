Inflación en Estados Unidos bate otro récord en 40 años y llega a 9.1%

El alza de los precios de la gasolina y los alimentos fue lo que más influyó en esta nueva escalada de la inflación.

Así, el incremento de los precios de la energía fue del 7.5 % en un mes y contribuyó a casi la mitad de la subida mensual, y en el caso concreto de la gasolina, se encareció el 11.2 % en el último mes. El alza de los alimentos fue del 1 %.

En los últimos doce meses, los precios de la energía han subido el 41.6 %, el encarecimiento más alto desde abril de 1980.

En cuanto a los alimentos, sus precios han subido en un año el 10.4 %, la mayor alza desde febrero de 1981.

Lea más: Por qué en EE.UU. la inflación es un problema (aún) mayor que en otros países ricos

La tasa interanual de la inflación subyacente, que mide el encarecimiento de los precios exceptuando la energía y los alimentos, fue del 5.9 %.

La elevada inflación que afecta desde hace meses a la economía estadounidense ha llevado a la Reserva Federal a sucesivas subidas de tipos de interés que van a continuar, previsiblemente, en el futuro, para contener la escalada de precios.

Lea más: El conflicto entre Rusia y Ucrania puede provocar una crisis alimentaria en Guatemala, antes de lo que se cree

La Reserva Federal (Fed) ya ha advertido en varias ocasiones de que priorizará la bajada de la inflación aunque sus medidas de política monetaria restrictiva puedan afectar a la evolución económica.

CPI for all items rises 1.3% in June; gasoline, shelter, food indexes rise https://t.co/MdFNWoD78N #CPI #BLSdata

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) July 13, 2022