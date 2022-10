La inflación se acerca al 10% y para comprar lo indispensable, cada familia necesita más de Q8 mil al mes

Los porcentajes

El IPC da cuenta de que el ritmo inflacionario en septiembre se situó en 9.03%, la inflación acumulada en 7.93% y la intermensual en 0.36%, mientras que el 71% de los gastos de los bienes y servicios considerados como básicos, se fueron al alza.

El ritmo inflacionario de 9.03% es el más alto observado en los meses de septiembre del 2015 al 2021, y esta 5.35% por encima del promedio, que ha sido de 3.68%, según el reporte oficial.

Y aunque el ritmo inflacionario a escala nacional es del 9.03% en la región II (Cobán y San Pedro Carchá) fue de 12.70%, y la región VII (Huehuetenango, Chiantla y Quiché) 10.56%, lo que significa que el costo de vida ahí fue el más alto en septiembre. Mientras, de enero a septiembre, las familias ya perdieron el 8% de su valor adquisitivo.

De acuerdo con el panel de analistas privados que consulta la banca central cada mes, el ritmo inflacionario en diciembre del 2022 podría situarse en 8.06%, aunque en diciembre del 2023 se ubicaría en 5.42%.

Alimentos, lo más caro

El reporte da cuenta de que en el ritmo inflacionario por división de gasto destaca el de alimentos, que se ubicó en 13.09%, seguido de transporte con 9.80% y restaurantes, con 9.30%. En alimentos nuevamente la región II (Cobán y San Pedro Carchá) alcanzó 16.31% que es la más alta.

“Los números muestran la importancia considerable de los alimentos en el total de gastos familiares y el problema es que las familias no tienen más remedio que pagar y los precios anteriores ya no van a regresar. La única manera de compensarlo es con el aumento de salarios o honorarios. Si no es así, las personas tendrán que trabajar o ganar más”, expresó Fredy Gómez, ex subgerente del INE.

Y en una entrevista con Prensa Libre esta semana, Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, indicó que otras divisiones de gasto estaban presionando los precios y en septiembre, la división de transporte mostró una reducción, aparte de reiterar que más del 70% de la inflación en Guatemala es importada.

