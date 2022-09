La inflación subió de nuevo en agosto, pero a un ritmo menor

Según el informe del INE, la inflación interanual (ritmo inflacionario) en agosto último subió 5.25 puntos porcentuales con relación a agosto de 2021 cuando se ubicó en 3.62%, mientras que subió solo 0.51 puntos en comparación con la registrada en julio pasado (8.36%).

En julio, el ritmo inflacionario subió 0.81 puntos con relación al mes previo cuando anotó una tasa de 7.55%. En junio el alza fue de 1.73 puntos porcentuales en comparación con la de mayo cuando se ubicó en 5.82%, mientras que ese mes, ese índice subió 1.2 puntos respecto a abril cuando se ubicó interanualmente en 4.62%.

“El aumento del último mes de la inflación interanual es mucho más pequeño que el aumento de los meses anteriores. Lo que está sucediendo es que siguieron subiendo los precios, pero a un ritmo más lento, y de hecho eso lo que nos muestra es que hay un quiebre en la tendencia. Es decir, que la tasa de inflación interanual venía subiendo a una velocidad más rápida y ahora empezó a mostrar una tasa de crecimiento más lenta”, opinó Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Según él, el comportamiento del ritmo inflacionario es consistente con los pronósticos de los modelos que indicaban que esa tasa de crecimiento de los precios iba a comenzar a desacelerarse. “Me parece importante que hay un cambio en la tendencia y, de hecho, eso apunta hacia que la inflación está cerca de alcanzar un pico y empezar a mostrar un descenso. Claro que todo esto está condicionado a lo que pueda pasar internacionalmente”, al referirse al precio internacional del petróleo, la crisis en Europa y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según el informe del INE, de las 12 divisiones de gasto que integran el IPC, la vivienda, alimentos, muebles y artículos para el hogar, reflejaron las mayores variaciones en el nivel general de precios el mes pasado, con subidas de 1.06%, 0.92% y 0.8%, respectivamente. Y los gastos básicos que registraron la mayor alza porcentual mensual en agosto fueron el diésel, la pasta de tomate, el tomate, con inflaciones de 11.76%, 6.94%, 5.96%, en el mismo orden.

En cuanto al ritmo inflacionario por división de gasto (interanual) destaca el comportamiento al alza de alimentos, transporte y muebles, que registraron los principales incrementos con 13.3%, 9.58% y 8.72%, respectivamente.