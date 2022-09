La primera conclusión en el Volcano Innovation Summit es que la innovación se logra en equipo

Ayer inició el Volcano Innovation Summit, un evento que busca unificar el ecosistema empresarial al reunir a distintos conferencistas nacionales e internacionales que abordan temas de innovación y tecnología. El primer día, de tres, se caracterizó por llevar a cabo presentaciones con enfoque de liderazgo, trabajo en equipo y vulnerabilidad en los negocios.

La inauguración estuvo a cargo de Janma Bardi, fundadora del evento, quien agradeció la participación de los cientos de personas que se hicieron presentes en el Hotel Selina, en Antigua Guatemala. Además, explicó que el fin del Volcano Innovation Summit es que los asistentes puedan intercambiar ideas y conocer las oportunidades que existen en la región. Así como incorporar a América Latina a la red global de innovación.

Una de las conferencias estuvo a cargo de Aeon Karris, quien ha asesorado a más de 50 empresas de punto com y muchas de Fortune 500. La también autora reflexionó acerca de cómo todas las personas experimentamos momentos de fracaso en los que debemos pedir ayuda. Respecto al tema laboral indicó que todos sentimos temor al ser vulnerables, sin embargo, debemos activar nuestro potencial y juntarnos con quienes se apoyen mutuamente.

David Bullón de Micelio, consultor costarricense, facilitador y coach de innovación enfocado en la autotransformación, impartió la charla “The deep determination: from the monastery to the marketplace” en la que afirmó que la innovación se ha enfocado en crear valor económico e incorporar tecnología, pero también se requiere cultivar la pertenencia, comunidad, honrar el medio ambiente e incluir actores clave para crear nuevos modelos de negocio y así generar valor para el país.

El enfoque de trabajo en equipo estuvo a cargo de Sarah Hawley, directora ejecutiva y fundadora de Growmotely, la primera plataforma integral de recursos humanos y trabajo remoto. La experta indicó que para generar cambios en los equipos remotos, lo ideal es que las empresas tengan una visión, misión y valores documentados; una regulación respecto a reuniones virtuales; ofrecer retroalimentación a los empleados y crear espacios para expresarse; y tener comunicación constante.

Competencia Startup Avenue

Los participantes de la Startup Avenue, que brinda la oportunidad a 50 emprendedores de dar a conocer su trabajo a clientes potenciales e inversionistas, presentaron sus productos para comenzar a hacer alianzas estratégicas. El lunes, al finalizar el Volcano Innovation Summit, se darán a conocer tres ganadores por cada categoría: Business Idea, Seed & Early Stage, y Growth.

David Salazar, fundador de Colab, empresa que se dedica a capacitar a jóvenes en programación e inteligencia artificial, indicó a Prensa Libre que su objetivo es capacitar y descubrir talento para llevarlo al exterior del país. “Soy uno de los finalistas. Siento que ya gané experiencia y clientes, así que estoy contento con el evento”, indicó.

“Es una oportunidad para conocer personas del medio, de la innovación y mundo empresarial de Guatemala y de otros países. Voy a presentar el hospital del agua, que se enfoca en sanar el agua de la metrópoli y responder al problema de la escasez”, añadió Marco Morales, director de Water Co.