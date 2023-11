La reconstrucción y rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con pago de peaje está en riesgo de nuevo

La concesionaria entregó el expediente el pasado 6 octubre para su revisión, el que constaba de más de 16 mil folios. Sea para recibir el visto bueno e iniciar las obras o para hacer las anotaciones respectivas, con fundamento en el contrato aprobado por el Congreso en noviembre del 2021.

En el EDI se establecen las condiciones técnicas de ingeniería civil a desarrollarse y ejecutarse; la aplicación de la normativa y reglamentos nacionales, así como el cierre financiero de la obra, entre otros aspectos. El personal técnico de la DGC analizó, estudió y emitió su evaluación de acuerdo con las 12 actividades técnicas en las áreas de hidrología, hidráulica, tránsito y finanzas, entre otras.

¿Qué sigue?

Con la no aprobación del EDI por parte de la entidad contratante del proyecto, o sea el CIV por medio de la DGC, y la notificación recibida, el expediente se traslada al Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), que preside el ministro de Finanzas, Edwin Martínez Cameros, y que se reúne una vez al mes.

“La obligatoriedad del privado era cumplir con subsanar el EDI que había presentado en las primeras fases contractuales; y luego de la verificación técnica del CIV, se pudo constatar que no se había cumplido y en virtud de ese incumplimiento es que nuevamente se solicita que continúe con el anexo contractual número 11 que le dio vida y la oportunidad de presentarlo por tercera vez”, explicó Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de la Anadie.

Eso significa, que el Conadie, que es el órgano superior, entrará a conocer el expediente, para luego determinar dos condiciones fundamentales:

Constatar el incumplimiento por parte de Convía. Establecer si existe causal de terminación anticipada del contrato.

Por lo tanto, el Conadie tiene que evaluar y verificar técnicamente lo que corresponde y como órgano colegiado, tomar una decisión sobre las dos medidas, o en su defecto, se explicó, podría requerir alguna otra o ampliar el plazo para que se corrija lo procedente.

Otras opciones

Al preguntarle si el proyecto de la APP está suspendido, el funcionario aclaró que no es así y que existen alternativas que se marcan contractualmente. O sea, acciones que el participante privado puede realizar, una vez que el Conadie lo entre a conocer, pues aún existe un margen de actuación dentro del contrato aprobado.

Para ello, los integrantes del Conadie se reunirán en las próximas semanas para conocer el expediente que traslada tanto el CIV como el director adhoc del proyecto.

Al respecto, el contrato indica que si hay alguna resolución del Conadie con la que no esté de acuerdo el participante, este puede irse a la comisión arbitral, pero en este momento el privado -Convía- no ha sido notificado, ya que el Consejo no ha entrado a conocer el expediente, y no hay una temporalidad específica.

“La premisa mayor es que el Conadie entrará a conocer, y a partir de ahí se verá el abanico de posibilidades a que puede optar el privado para su defensa, mediación u otra decisión oportuna”, recalcó.

Actitud lamentable

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indicó que es una actitud sumamente lamentable la que están tomando los funcionarios de la DGC al evaluar como obra pública tradicional una Alianza Público-Privada.

“Esto denota que no solo no han leído el contrato, que claramente establece que los riegos corren a cuenta del privado, sino que muestra mala fe y lesividad contra el Estado de Guatemala que luego deberá luego indemnizar a la empresa por daños y perjuicios. La irresponsabilidad con la que el Ministerio de Comunicaciones está tomando este proyecto, hace pensar que hay intereses espurios detrás. Este resultado solo abona a la mala imagen que ya tiene el país para atraer inversión extranjera directa”, declaró.

Ficha técnica:

El contrato fue adjudicado por Anadie al Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía) en noviembre del 2021.

Habilitará 104 kilómetros de autopista: 42 km en cada sentido y 20 km complementarios.

La autopista recorrerá del km 60.9 al 102.1 entre Escuintla y Puerto Quetzal.

Se construirán distribuidores viales, pasarelas, paradas de buses, cámaras de seguridad, sistemas inteligentes y señalización vertical y horizontal.

Fuente: CA-BI