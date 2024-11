La revolución del emprendimiento tecnológico en Guatemala y Centroamérica 

Desde el análisis de datos en tiempo real hasta la mejora en la experiencia del cliente, la inteligencia artificial se consolida como un pilar del crecimiento regional. Las aplicaciones en empresas guatemaltecas no solo optimizan operaciones, sino que también promueven una cultura de innovación, abriendo puertas a la internacionalización. Este nuevo paradigma demuestra que la IA no es una amenaza para los empleos, sino una herramienta que complementa y fortalece el trabajo humano. La educación es clave para una integración efectiva, permitiendo que empresas y colaboradores evolucionen junto con la tecnología.

Un ecosistema en crecimiento

El emprendimiento en Guatemala ha estado en constante evolución en los últimos años. La combinación de un ambiente empresarial dinámico, la disponibilidad de talento joven y una creciente infraestructura tecnológica ha creado un caldo de cultivo ideal para la innovación. La llegada de incubadoras y aceleradoras ha sido fundamental para apoyar a las empresas emergentes ( startups ), ofreciendo no solo financiación, sino también mentoría y acceso a redes importantes. Los emprendedores guatemaltecos están empezando a explorar diversas áreas en tecnología y finanzas . Desde aplicaciones móviles que facilitan la gestión financiera personal hasta plataformas de análisis de datos que optimizan la atención al cliente, la variedad de soluciones está en aumento

La inteligencia artificial (IA) como catalizador

Analizando el valor oculto en las conversaciones telefónicas

Diego Fernández-Townson , cofundador y CEO de Sento , compartió cómo surgió la idea de su empresa al observar un problema común en los centros de atención telefónica ( call centers ): "aunque muchas empresas graban las llamadas para 'mejorar la calidad', rara vez utilizan esos datos efectivamente". Fernández y su cofundador notaron que había un potencial no aprovechado en estas grabaciones, que contienen hallazgos (insights) valiosos sobre las preferencias y necesidades de los clientes. Con su socio, desarrollaron una plataforma que convierte el contenido de las llamadas en datos procesables. Esta herramienta de IA transcribe el audio, detecta palabras clave, evalúa el tono emocional del cliente, y clasifica las conversaciones en función de su impacto potencial en ventas , riesgos legales, y satisfacción del cliente.

Créditos digitales para la inclusión financiera en Guatemala

Luis Marinelli , cofundador y director financiero de Vana , detalló cómo la tecnología financiera ( fintech ) ha transformado el acceso al crédito en Guatemala y otros países de la región. Vana, que inició en 2018 con la visión de ofrecer créditos digitales, enfrentó el reto de construir un sistema de análisis crediticio eficiente. Su equipo diseñó un modelo de IA basado en machine learning que evalúa el perfil financiero de los solicitantes mediante miles de puntos de datos, todo basado en los patrones de comportamiento de los teléfonos móviles . La IA ha permitido a Vana evaluar mejor el riesgo de los solicitantes, extendiendo créditos a segmentos no bancarizados que necesitan ayuda en situaciones de emergencia o para impulsar pequeños negocios.

Sincronización de canales para optimizar ventas

La plataforma no solo responde a la demanda de los clientes actuales, sino que también predice futuras necesidades de inventario , asegurando que los negocios mantengan un inventario ( stock ) adecuado y minimizando las pérdidas. Además, comentaron que, durante su visita, aprovecharon la oportunidad para cerrar un acuerdo con una empresa guatemalteca de mensajería, con el fin de que esta pueda probar su programa en la distribución y manejo de paquetes. Gutiérrez y Pilar enfatizan que la educación en el uso de la inteligencia artificial es fundamental para los emprendedores, ya que les permite aprovechar al máximo la tecnología en la gestión de sus negocios.

La IA como aliada en la competencia empresarial

Óscar García Colón, CTO de Allied Global y director de AIA, profundizó en cómo la IA mejora la eficiencia y competitividad en los centros de atención al cliente. Él destacó que la IA no sustituye a los trabajadores humanos ; en cambio, optimiza su desempeño , permitiéndoles enfocarse en tareas más estratégicas y menos repetitivas. García asegura que la IA ayuda a responder de manera natural a las consultas de los clientes, gracias a su capacidad para procesar lenguaje natural y aprender de cada interacción. Además, la tecnología permite que empresas guatemaltecas compitan en condiciones de igualdad con empresas de otros países , nivelando el terreno de juego en el mercado global.

Para Óscar el éxito de la IA en una empresa no solo depende de su implementación, sino de una comprensión integra l de sus beneficios. A diferencia de la robótica, que realiza tareas de forma lineal y automatizada , la IA ayuda a los trabajadores a tomar decisiones informadas y estratégicas , sin perder la sensibilidad humana que sigue siendo crucial en la atención al cliente.

Inteligencia Artificial en ciberseguridad y privacidad de datos

Navas enfatizó la importancia de una regulación adecuada en el uso de IA para garantizar que las decisiones automáticas cumplan con las normativas de privacidad y transparencia. A medida que las empresas adoptan tecnologías de IA en sus sistemas de seguridad, la capacidad de expandirse a nivel global depende de su habilidad para mantener estándares rigurosos de seguridad. La combinación de IA y ciberseguridad no solo facilita la escalabilidad de estas empresas en mercados internacionales, sino que también asegura un servicio confiable y seguro para los usuarios.

La confianza de inversionistas extranjeros

La creciente confianza de inversionistas extranjeros en el talento guatemalteco es un indicador clave de la m adurez del ecosistema emprendedor. Cada vez más fondos de capital de riesgo están desembolsando capital en empresas emergentes guatemaltecas, atraídos por la creatividad y la capacidad de innovación de sus fundadores. Esto no solo representa una inyección de capital, sino que también abre puertas a redes internacionales que pueden llevar a estas empresas a un público más amplio.

El futuro de la Inteligencia Artificial en Centroamérica: oportunidades y desafíos

Uno de los mensajes clave que dejó el evento fue que el crecimiento de la IA en la región depende no solo de la tecnología misma, sino también de la infraestructura y de la educación en habilidades digitales. En un entorno de mercado cada vez más competitivo, aquellas empresas que no se adapten a los avances tecnológicos corren el riesgo de quedar atrás.



El reto será equilibrar la automatización con el talento humano, asegurando que las tareas que requieren empatía y creatividad sigan siendo dominadas por personas, mientras que la IA asume roles de análisis y optimización. Este enfoque mixto, según los especialistas, será esencial para mantener el dinamismo de la economía y la sostenibilidad del mercado laboral en Centroamérica.



No cabe duda de que, los emprendedores chapines, con su creatividad y determinación, están demostrando que pueden competir en la arena global, creando un futuro lleno de posibilidades para las próximas generaciones.



Con cada innovación y cada historia de éxito, se va consolidando la reputación de Guatemala como un semillero de talento y un epicentro de la transformación digital en la región.