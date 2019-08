La vida financiera en estos tiempos

¿Te has preguntado qué tipo de vida financiera llevas?, ¿por qué en plena era digital aún haces largas filas para hacer un retiro o un depósito?, ¿por qué no has ahorrado lo suficiente?

Lee más: Salario emocional: afectividad crea efectividad Forbes 5 de agosto de 2019 a las 11:11h

Sin embargo, no eres la única persona con esta problemática, menos de la mitad de los mexicanos usa servicios bancarios, limitándonos a los poco prácticos y siempre inseguros dinamismos del efectivo (me falta, no tengo cambio, me lo robaron, no me aceptaron el billete…).

Las cifras nos indican un panorama complicado: de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cerca del 40% de la población mexicana no ahorra, apegándose a mecanismos poco eficientes y altamente inseguros como tandas, cajas de ahorro o préstamos entre particulares no regulados. A esto habría que agregar que menos de la mitad de los mexicanos usa servicios bancarios, limitándonos a los poco prácticos y siempre inseguros dinamismos del efectivo (me falta, no tengo cambio, me lo robaron, no me aceptaron el billete…).

Desinformación, pago de comisiones, procedimientos engorrosos, dependencia de terceros…son varios los factores por los que muchos aún no se deciden por tener un servicio bancarizado que realmente empate con su estilo de vida y el lugar financiero en el que desean estar.

Te puede interesar: Evite estos errores y conviértase en un buen jefe

Tener salud financiera no es otra cosa que tener el control de nuestro dinero, los bancos hoy te pueden ayudar a través de una cuenta de débito que sea una verdadera herramienta teniendo la tecnología y seguridad que funcione a tu favor para tener una vida más ligera y disfrutable.

Con tu cuenta de Débito Perfiles Citibanamex no necesitas saldo para abrirla, ya que te permite realizar transferencias a la hora que deseas descargando la aplicación en tu teléfono inteligente. También, podrás tener el servicio de alertas y notificaciones lo que te permitirá saber en el momento los pagos, transferencias que hagas y los pagos que recibas.

Lee también: La transformación que urge a las áreas de recursos humanos

Mantén tu dinero seguro con Ahorro Fácil donde podrás ahorrar desde $100 sin tener el saldo a la vista, sólo tú lo podrás ver a través de tu app, también puedes Invertir por medio de un Pagaré Citibanamex, el cual puedes abrir desde $2,500 ofreciéndote la oportunidad de generar rendimientos y comenzar a tener un mejor entorno financiero.

Tener una cuenta con todos estos beneficios es ver un mejor futuro ya que buenas finanzas significan seguridad y calidad de vida.

Recuerda que estos beneficios también los puedes tener con tu cuenta de nómina, si tienes una cuenta de nómina con otro banco que esto no sea impedimento. Cambia tu nómina a Citibanamex a través de BancaNet o en cualquier sucursal más cercana, ahórrate la comisión por manejo de cuenta y disfruta de todos sus beneficios.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Adventorial.

Contenido relacionado

> Los trabajadores “invisibles” (y mal pagados) que están detrás de tu vida digital

> Claves para despertar la motivación de tu equipo

> Por qué es importante la capacitación para el equipo de trabajo