Las pequeñas y medianas empresas ya pueden tener acceso a servicios bancarios digitales y estos son algunos de ellos

Además, el acceso al mercado de pagos o el servicio de aceptación de tarjeta de crédito y débito en Guatemala toda es prestado únicamente por dos empresas: Visanet y BAC Credomatic. El primero tiene alrededor del 75% del mercado.

“Al haber solo dos jugadores los costos se elevan, pues por ejemplo, la comisión ronda 4.5%, la más alta de Latinoamérica, y adicionalmente, estos operadores piden a los negocios una facturación mínima de entre Q20 mil y Q25 mil mensuales cuando una pyme factura en promedio Q12 mil 500 al mes. Por eso, a las pequeñas empresas les es difícil contar con sistemas de aceptación de pagos electrónicos”, dijo Luis Gómez, fundador y gerente general Paggo.

Paggo es una Fintech que ofrece medios de pago a los emprendedores de pequeñas y medianas empresas que necesitan soluciones de aceptación de tarjetas de crédito o débito a través de su aplicación, disponible para móviles con sistema operativo Android e iOS.

“Nosotros identificamos todos esos dolores de las pymes y creamos una solución tanto de pasarela de pago por medio tarjetas no presentes (links de pago, push) como con código QR. Próximamente, tendremos nuestros propios POS para servicios de puntos de venta móviles (mPOS), que ya están en proceso de certificación, tanto con Visa como con Mastercard”, indicó Gómez.