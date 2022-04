Las pérdidas económicas por los bloqueos de este lunes totalizan unos Q600 millones, según cálculos preliminares de los empresarios

El bloqueo entorpeció actividades productivas, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como otros efectos colaterales para los agentes económicos y los ciudadanos ajenos a los bloqueos.

Jorge Briz, presidente de la CCG, calificó de “caos total” lo sucedido ayer y cuestionó la ausencia de las autoridades que fue evidente por el incumplimiento de las órdenes y no resguardar las garantías constitucionales.

La CCG promovió un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que ordenó a las autoridades garantizar el derecho a la libre locomoción, lo cual no se cumplió a cabalidad.

Briz, quien deploró el actuar de los que denominó “grupos abusivos que limitan las garantías constitucionales”, añadió que hubo productos perecederos por entregar y servicios que se tenían que prestar, pero que por el tiempo que duraron de los bloqueos son irrecuperables.

Citó como ejemplo el sector de turismo y calificó de “vergüenza nacional” la ineficiencia de las autoridades, que solo generan impunidad.

También el comercio exterior

Amador Carballido, director general de la Agexport, dijo que los 15 bloqueos desde el inicio de ayer por la mañana aumentaron con el paso de las horas.

La dinámica, afirmó, es que se bloquean puntos neurálgicos que dificultan el tránsito de personas, transporte público, comercial y pesado.

Carballido señaló que los impactos colaterales agravan las pérdidas. Por ejemplo, cuando se mueve un contenedor desde el punto de fábrica hacia un puerto para su embarque y no llega debido a un bloqueo, el atraso se prolonga porque se pierde el embarque y los buques no tienen salidas diarias. “Por los bloqueos, existe la posibilidad de perder entre Q285 millones y Q300 millones al día en el sector exportador”, dijo.

Expuso que Guatemala se encuentra en temporada alta de exportación y se está trasladando a los puertos productos como mangos, banano, otras frutas, vegetales, arveja china, ejote francés y berries, entre otros, que son perecederos.

Al no llegar a tiempo, se corre el riesgo de que se arruinen y en todo caso hay reprogramaciones y sanciones para el exportador, pues estos productos tienen un período de vida limitado en góndola, ya puestos en su destino.

Suministros y costos

Augusto Toledo, presidente de la Asociación de Transportistas Internacionales, manifestó que los bloqueos de ayer fueron un golpe duro al sector, y los vehículos permanecieron detenidos, pero con el mismo costo por hora/hombre, así como viáticos a la tripulación durante el tiempo de inactividad.

Comercios e industrias tuvieron dificultades porque no se despachó materia prima y los productos no llegaron a su destino en las horas establecidas, lo cual también representa pérdidas en ventas. Citó como ejemplo el caso de oxígeno líquido que no llegó a tiempo a hospitales, con consecuencias que los organizadores de las protestas no se detienen a reflexionar.

Por medio de un comunicado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras señaló que es necesario que sean llevados a la justicia quienes instigan, organizan y ejecutan estos actos.

En la misma vía, la Cámara del Agro exigió a las autoridades la protección de los derechos de los ciudadanos. Admite el derecho a la manifestación pacífica, pero con totales garantías para la libre locomoción, libertad de industria y comercio, así como derecho al trabajo y a la salud.

Pasajeros padecen

Numerosos pasajeros de buses, taxis y mototaxis tuvieron que caminar en accesos viales y rutas de la provincia a causa de la intransigencia de los manifestantes de Codeca.

Carlos Vides, gerente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, dijo que se vieron afectadas unas 15 mil unidades que no pudieron salir desde tempranas horas de ayer, y estimó las pérdidas en Q3.5 millones para el sector. “El problema abarca a todos los usuarios que llegaron tarde a sus trabajos, emprendimientos y compromisos”.

Juan Carlos Zapata, director de Fundesa, expresó que el bloqueo impactó a las personas que menos tienen. “Hay guatemaltecos que necesitan trasladar productos o movilizarse, y estos bloqueos no les ayudan en nada”, precisó.