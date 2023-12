Liderazgo e inteligencia emocional y las claves para ponerlas en práctica en beneficio de la empresa

La clase magistral se transmitirá vía online y es un evento en alianza con la Escuela Superior de Negocios de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

¿Cuál es la introducción de la temática a desarrollar?

Tuve una experiencia que marcó un antes y un después. Viví la experiencia de poder observar mi liderazgo, pero influenciado por responsabilidades, la dinámica de todos los días, el mercado, la competencia y días de 24/7 en la que necesitábamos más para poder cubrir. Al final del día terminábamos con la parte operativa, pero la estratégica, la importante que va a impactar en las empresas las dejábamos por fuera.

Por lo tanto, estas presiones, a lo único que me fueron llevando fue a tener mucho estrés, y ese fue el resultado. Ese estrés de presión se permeaba en el equipo de trabajo que estaba alrededor.

¿Qué logró comprender y estudiar?

Fue en este momento preciso me di cuenta de que cada día nuestras conductas gerenciales se están repitiendo de forma deliberada a nuestros colaboradores, se repite esos patrones de tomar decisiones en las empresas, sin tener una perspectiva que este consciente de lo que pensamos y de lo que sentimos desde nuestro ser, desde nuestro yo interno.

Sin embargo, como no se está consciente de esto, yo puedo pasar lastimando, golpeando a las personas que están a mí alrededor; entonces, se pierde de vista esa perspectiva, en donde el yo interno impacta en muchas personas. Y ese yo interno puede impactar positivo o en forma negativa.

Si hay un proceso operativo, pero se deja de fuera la estrategia, ¿cómo se interpreta?

En que los líderes de hoy son bomberos profesionales y todos los días están apagando fuegos, y todas las situaciones operativas, todo aquello que son llamadas de emergencias, reunionitis, hacen que el día corra y cuando se llega a casa y se le pregunta: ¿cómo te fue hoy? Mal ¿Por qué? Porque no hice lo que tenía que hacer, no hice lo estratégico y me dediqué a cosas operativas y muchas veces no somos conscientes sobre esa situación y no estamos conscientes de eso.

Por eso este masterclass, porque la idea es cómo ser consciente de lo inconsciente y de las cosas que verdaderamente son importantes.

¿Cómo cuáles?

Número uno es que yo deje liderarme a mí mismo y estoy siendo el resultado del ambiente que tengo: no estoy liderando yo, y eso es lo primero. No estoy liderando mi ser, entonces no puedo hacer, sino que tengo que hacer, por lo tanto, obtener y tener se me va a dificultar cada día más.

El tema es ser conscientes de lo inconsciente para poder reestructurar mi día a día y mi forma de liderazgo.

A qué se refiere cuando el yo interno puede golpear de manera positiva o negativa, ¿cuál es su contagio?

Un ejemplo muy claro: las palabras del líder tienen poder y estas palabras tienen el mando del elevador, y lo que quiere decir es que lo que yo le diga a usted puede motivar o desmotivar, y dependiendo cómo lo expreso, la palabra que se esté utilizando, el tono de voz que utilizo se es sarcástico o no, y una misma palabra puede influir a usted en lo positivo o en lo negativo.

Ojo con ello, porque las palabras generan una realidad a las personas con quienes se les está hablando y tiene un impacto. Las carreras o presiones que se puedan estar teniendo, podría hacer que no se le ponga atención a un colaborador y para él esto puede ser muy desmotivante.

Entonces, resulta que es un buen colaborador en la empresa, no le premia, y si se es malo, también no se le premia, el clima laboral se está impactando negativamente, como líder dentro de la compañía, y por lógica los resultados que se vayan a obtener no será los adecuados.

¿Alguna experiencia en particular sobre esta situación?

El tema acá es cómo nosotros vamos a ir desarrollando la escucha activa. Cuando alguien no tiene una escucha activa, empática y compasiva, entonces resulta que cualquier cosa que se exponga, no se escucha y los procesos se siguen haciendo como yo pienso que se debe estar haciendo o que yo digo qué se hace.

En el momento, cuando se escucha a los colaboradores, sus ideas, sus pensamientos, en ese instante que se cuenta con la escucha empática, se logra una mejor relación, se logra potenciar las ideas, del equipo de trabajo y otros ejemplos en diferentes empresas lo que más andan buscando: yo quiero ser escuchado, porque tengo buenas ideas, por lo que el impacto y cambio que se obtiene es espectacular.

Esto no solo sucede en Guatemala, sino en Centroamérica y el Caribe y en toda la región de Latinoamérica, y son casos de éxito cuando se escucha a las personas, pero más importante todavía, es que, como líder, le sale de uno mismo y se observa a uno mismo.

Lo que está sucediendo en nuestros países es una falta de líderes, por no saber trabajar su ser, independiente de sus estudios superiores o del liderazgo natural que se posea, el trabajar el ser es muy importante, porque si yo no trabajo mi ser, mi autoestima, mi seguridad a sí mismo, no puedo ser un líder de los demás.

¿Cuáles son los principios claves del liderazgo consciente?

Uno clave es cómo el líder está manejando la competencia de la inteligencia emocional, de cómo está manejando sus emociones, cómo maneja las emociones de los demás. Otra competencia importante, es cómo nosotros nos observamos nosotros mismos, qué tanta capacidad tenemos de hacer una meditación para saber qué acciones fueron positivas y cuáles fueron negativas; qué tanta practica tengo yo que, al terminar el día, cuento con cinco minutos para evaluar mi conducta. Qué tan capaz estoy siendo de no juzgar; qué tan capaz estoy siendo de no hacer juicios y prejuicios; qué tan capaz estoy siendo de tener meditar e identificar en áreas de mejora en mí como líder y como persona.

En una conclusión, ¿cómo hay que trabajar el liderazgo consciente?

Lo primero y en definitiva es trabajar nuestra seguridad en sí mismo, trabajar en nuestra autoestima, saber controlar nuestras emociones y la inteligencia emocional y la última ser un observador de nosotros mismos. Todas son emocionales y hablamos de que la parte racional se maneja muy bien, competencias duras que puede tener un ejecutivo, que se manejan bien, sin embargo, cuando nos pasamos a otras competencias, ahí es cuando están las oportunidades de mejora, en áreas de las relaciones de persona a persona. Una empresa es un caldo, porque es una combinación de varios ingredientes y lo mismo sucede en las organizaciones productivas, que es un caldo de ideas, creencias, espiritualidad, pensamientos, opiniones y de emociones diferentes, no solo en un momento, sino que cada día es distinto.

Hoy puede llegar con una emoción muy buena hoy, pero mañana ya no por múltiples razones y esa combinación es la que se tiene que ir buscando para concientizar, para que una situación de estas tome las riendas del día y que lo que paso a las 8:30 no influya en el resto de las horas, porque si eso influye, se estará transmitiendo a muchas personas que estaban en modo positivo.