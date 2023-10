Los efectos de los bloqueos en las rutas hacia los puertos nacionales impactarán en el comercio navideño, afirman empresarios de varios sectores

Importadores y comerciantes de diversos productos navideños, accesorios, juguetes, repuestos y materias primas han informado que gran parte de los embarques de mercancías despachadas originalmente hacia puertos nacionales, fueron redireccionadas en la primera semana de octubre a puerto Manzanillo, Colima, México, a raíz de que los bloqueos de carreteras en Guatemala saturaron las terminales.

Aunque las mercancías podrían entrar incluso en la primera quincena de noviembre, ya se perdieron semanas en las que miles de productos navideños y sus accesorios deberían de estar en exhibición en los puntos de venta. La idea de los comercios es cubrir un trimestre de exhibiciones, lo que este año será difícil.

Gabriel Escobar, gerente general de la empresa Ranero Logistic, informó que “lamentablemente ya hay mucho atraso, pues la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals Quetzal, están totalmente topados y no se ha podido retirar la carga en contenedores. Y la carga que fue redireccionada a México, tendrá que esperar para llegar a Guatemala”.

El ejecutivo, explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por las navieras, está previsto mucha mercadería ingrese entre la primera y segunda semanas de noviembre, si hay condiciones de liberación el puerto, pero no se garantiza. Y efectivamente, la carga que fue redireccionada es la que viene para Navidad.

“El impacto es que no se cuenta con el producto en piso, cada vez que se atrasen todos los bienes que vienen para la época de fin de año van a tener poco tiempo de exhibición. No se tiene pago de impuestos todavía porque no se han desarrollado las pólizas, pero ya hay pérdidas porque el producto no está en exhibición”, reiteró.

Sin graduaciones

Por su parte, Abraham Az Palermo, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala (Grega) adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala, informó que el sector ya dio como perdida la temporada de graduaciones, en la que normalmente existe alta demanda y aparte de eso, hay incertidumbre sobre la época de convivios, cenas corporativas y familiares de fin de año, que empiezan en los primeros días de noviembre.

Las graduaciones representan entre 25% y 30% de ventas, pero los convivios, entre el 60% al 70%, en la cual, por lo que las expectativas son bajas tanto para restaurantes, como para los hoteles, subrayó el directivo, quien no descartó la posibilidad de despidos de personal en algunos establecimientos.

Centros comerciales

Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala (Acecogua) dio a conocer que los establecimientos están operando de manera irregular en cuanto a la atención a los compradores, así como el manejo de determinados horarios, que no son los normales.

Y sobre las expectativas de fin de año, que es una temporada en la cual se incrementa la afluencia de personas, así como de actividades, dijo que ahora se está actuando con mucha cautela y ya se han cancelado algunas actividades.

Congestión en puertos

Consultado Tomás Villamar Rosales, director de comercial de Grupo Distelsa que administra las cadenas de Tiendas Max y Tecno Fácil, añadió que las restricciones a la libre locomoción, que afectaron al sistema portuario nacional, en gran medida puede impactar a todo el sector de electrónicos y electrodomésticos.

“Tanto en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, en Izabal, como en EPQ y APM Terminals Quetzal, hay miles de contenedores que lamentablemente se está apilando y retrasando, por lo que hay un gran congestionamiento para varias actividades y de seguir así una o dos semanas más, definitivamente se verá afectado el comercio para finales de año”, aseguró.

Carlos Way, director de agencias Way, declaró que los bloqueos de los últimos 15 días han afectado enormemente. Explicó que tienen contenedores varados en puertos y el pasado fin de semana lograron liberar tres.

“De solucionarse en estos días el problema, considero que se tendrá normalidad de existencias para las importantes fechas de fin de año”, precisó.

Por aparte, Julio César Orozco, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas (GREMAB), adscrita a la CIG, respondió que a nivel local no se ha logrado retomar la producción a niveles normales, pues “la falta de materias primas e insumos, junto con la incertidumbre relacionada con los bloqueos en el país, sigue siendo un desafío significativo para nosotros”.

Según el Informe de Implicaciones y Percepción Derivadas de los Bloqueos de la CIG, hasta el 56% de la industria alimentaria y de bebidas ha experimentado interrupciones sustanciales en la cadena de suministro debido a los bloqueos. Además, casi la mitad de las empresas tuvo que suspender o reducir sus operaciones, lo que ha resultado en costos adicionales, retrasos y esfuerzos complementarios.

Esto tiene un impacto directo en la disponibilidad de productos esenciales para la población guatemalteca debido a que se rompe la cadena de suministro, lo que compromete tanto la producción como el abastecimiento en el corto y mediano plazos. El 74% de los afiliados afirma que también ha enfrentado problemas con clientes locales e internacionales, así como la pérdida de negocios, lo que también afecta las importaciones de fin de año.

Con información de Rosa María Bolaños