Los logros y desaciertos fiscales durante el Gobierno de Jimmy Morales

La brecha fiscal fue de Q1 mil 433 millones y la recaudación alcanzó los Q62 mil 591 millones, reportaron las autoridades del Ministerio de Finanzas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Las cifras muestran que hubo un incremento de la recaudación que fue orgánico, pero no se llegó a la programación anual.

Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), confirmó este jueves que en el 2019 no se logró llegar a la meta establecida y la recaudación fue de Q62 mil 591 millones, como dato preliminar y fue menor en Q1 mil 433 millones a la meta original, al dar a conocer el balance de cierre del ejercicio fiscal.

El monto de recaudo era de Q64 mil 27 millones el año pasado y en la gestión del presidente Jimmy Morales no se pudo alcanzar la cantidad de ingresos establecida en el presupuesto.

En esta administración que está por concluir hubo dos ministros de Finanzas y dos superintendentes, así como la implementación de una reforma orgánica a la ley de la SAT, luego de la crisis institucional que se experimentó en el 2015, por el caso La Línea.

Confrontación y fortalecimiento

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes indicó que, en estos cuatro años de gobierno de Morales, fueron evidentes la confrontación política y los relevos de liderazgos.

Además, que no logró un mayor crecimiento económico para mejorar la recaudación.

“El ambiente de inestabilidad política fue muy característico en esta gestión, así como las deficiencias que se presentaron en la SAT para no lograr la cobranza programada”, subrayó el consultor.

Recalcó que tampoco se pudo controlar el tema del contrabando aduanero, en cuanto a evasión fiscal no se ejerció control en la economía que no tributa y por el lado de la fiscalización, no tuvo fortaleza como en otros períodos.

Paredes reconoció que en este período de Gobierno se acentúo una debilidad en la SAT como resultado de la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10-2012.

Diversos informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), insisten que Guatemala debe aumentar la recaudación tributaria, ya que es uno de los países con menor carga.

El informe de Finanzas señala que, en 2019, la carga tributaria fue del 9.9% (con el anterior año base 2001 para el cálculo de la economía) y de 10.3% (con la base 2013).

Aun así, Martínez afirmó que la recaudación se fortaleció en este período, luego de la crisis en el administrador tributario.

Explicó que la recaudación creció en 2016, 8.8%, como resultado de las medidas de cobranza judicial; en 2017, 4.8%; en 2018, 3.8% y en 2019, 6.4%, esta última por medidas administrativas, sin judicialización.

Situación financiera. Saldo de caja pic.twitter.com/6v4kxQt4NY — Minfin Guatemala (@MinfinGT) January 9, 2020

Por impuestos en 2019 el monto cobrado sobre la renta (ISR) fue de Q17 mil 98 con un crecimiento del 5.3% con respecto al 2018; IVA doméstico, Q14 mil 611 millones y 10% de crecimiento; IVA importaciones, Q15 mil 308 millones y un incremento de 5.7%, que son los más importantes y que sostienen el sistema tributario.

En otros impuestos la recaudación fue de Q15 mil 573 millones, con un crecimiento de 4.7%.

En las medidas administrativas, resaltó el ministro, se detectó la inconsistencia de unos 42 mil 420 números de identificación tributaria (NIT) por un monto de Q9 mil 136 millones y están en proceso los ajuste por esa vía.

Martínez dijo que una de las apuestas en esta gestión fue el Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL), que permitirá mayores controles como la trazabilidad, la realización de auditorías y la agilización para la devolución del crédito fiscal.

Aseguró que el monto facturado acumulado hasta el 26 de diciembre es de Q221 mil millones, con un IVA facturado de Q19 mil 425 millones y Q36 mil emisores.

“Se avanzó en nuevas herramientas tecnológicas, incorporación de gestiones de procesos, fortalecimiento de la FEL, la modernización de las aduanas y el fortalecimiento de la gestión de riesgos”, precisó el ministro.

Para este año, por la no aprobación del presupuesto la meta de recaudación será la misma es decir en Q64 mil millones.

Ejecución de gasto

En el balance de cierre también se informó sobre la ejecución del gasto del 2019 y la apertura del 2020.

El monto ejecutado fue de Q82 mil 599 millones con 19.7% de inversión pública, que alcanzó los Q16 mil 285 millones. La cantidad es mayor a los Q14 mil 355 millones del 2018.

Los ministerios que más ejecución registraron fueron Educación con Q15 mil 814 millones; Salud, Q7 mil 835 millones; Comunicaciones, Q5 mil 858 millones y Desarrollo, Q966 millones.

El déficit fiscal fue de 2.2%.

Para 2020, la apertura de inversión es de Q16 mil 193 millones, que representaría 18.5%.

El devengado no pagado es de Q330 millones.

Principales acciones

El funcionario informó que se dejará un saldo de caja por Q1 mil 802 millones para las nuevas autoridades para cubrir la ejecución de enero en nómina salarial, compromisos salariales y pago del servicio de la deuda.

Unos Q1 mil 533 millones son recursos del fondo común y Q268 millones de préstamos.

El presupuesto de apertura es de Q87 mil 715 millones.

El ministro dijo que las nuevas autoridades deberán de hacer un reacomodo interno presupuestario, acudir al Congreso para la aprobación de por lo menos dos préstamos de US$250 millones y US$200 millones para apoyo presupuestario multianual que tiene incidencias en programas de inversión social, justicia y salud, así como fondos ante una emergencia y una ampliación presupuestaria.

También la reprogramación de obras de inversión.

Recuento

Estas fueron algunas acciones en la SAT:

15 de julio 2016

El Congreso aprueba reformas a la Ley Orgánica de la SAT, que faculta el levantamiento del secreto bancario para contar con información de los contribuyentes cuando exista duda razonable.

26 de junio del 2017.

Cobra vigencia el proceso de unión aduanera entre Guatemala y Honduras, luego de varios años de negociación y facilita el intercambio de bienes entre ambos países con la implementación del Fyduca.

23 marzo 2018

El Directorio de la SAT nombra superintendente a Abel Cruz Calderón, luego de la destitución de Juan Francisco Solorzano Foppa, por no alcanzar la meta de recaudación.

13 de septiembre 2018

Julio Héctor Estrada, deja la dirección del ministerio de Finanzas luego que fuera aceptada su renuncia en medio de una polarización política y asume Víctor Manuel Martínez, que a su vez es el presidente del Directorio de la SAT.

6 de octubre 2018

Se registra un incendio en la oficina de contribuyentes especiales de la SAT en un edificio de la zona 10 y se consumen expedientes de auditorías.

6 de mayo 2019

Cobra vigencia la Ley de Reactivación del Café, que crea un nuevo régimen electrónico y tiene como objetivo agilizar la devolución del crédito fiscal en un período no mayor de 60 días.

8 de noviembre 2019

México y Guatemala suscriben el acuerdo de despacho en conjunto aduanero que permitirá facilitar el intercambio comercial y que se ampliará a Honduras y El Salvador en las aduanas.

15 de noviembre

Un grupo de personas ataca las instalaciones de las aduanas terrestre Tecún Umán I y II en San Marcos, luego de la incautación de mercancías en operativos.

23 de enero 2020

Entrará en vigor el acuerdo de despacho en conjunto entre Guatemala y El Salvador que permitirá agilizar las mercancías y reducir los tiempos de espera.

