En esta temporada de cuaresma y Semana Santa crece la demanda de pescado y de otros productos hidrobiológicos, por lo que ya se registran alzas de precios de este tipo de comestibles, al igual que de algunos vegetales y frutas de temporada.

El reporte de la Dirección de Planeación (Diplán) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) da cuenta de ajustes que se han observado desde febrero hasta el 22 de marzo pasado.

Principales variaciones

El informe “Fichas de Temporada 2024” que recoge la evolución de precios en el mercado mayorista del 19 de febrero al 22 de marzo último, que también se reflejan en el mercado minorista.

Por ejemplo, el camarón grande de primera con cabeza, de estanque, el 19 de febrero se cotizó el quintal en Q3 mil 450 y el 22 de marzo en Q3 mil 800, lo que significa un ajuste del 10% o sea Q350.

El camarón mediano de primera con cabeza, de estanque, también tuvo un alza del 10% ya que pasó de Q3 mil 30 a Q3 mil 350 el quintal; la misma tendencia es para el camarón pequeño de primera, con cabeza, de estanque, que de Q2 mil 710 pasó a Q2 mil 800.

El documento de Diplán también indica que hay una baja para la corvina entera, revuelta de primera de -15.7% ya que se cotizó en Q1 mil 900 en febrero y en Q1 mil 600 en marzo; o sea una reducción de Q300. El filete de corvina también bajó 2.3% y en promedio se cotizó el quintal en Q3 mil 300; mientras que el filete dorado de primera subió de Q2 mil 480 a Q3 mil 400, así como el pargo entero de primera, que subió más de 30% al pasar de Q2 mil 300 a Q3 mil 300.

Buena pesca, pero cara

A nivel nacional se ha observado un fenómeno en cuanto a la presencia de pescado dorado y tiburón, que son los productos más importantes en la pesca, explicó Manuel Ixquiac, del Instituto de Investigaciones del Caribe de Izabal (IICI) adscrito al Centro Universitario de Izabal.

“A principio de año, hubo importaciones de tiburón, pero a la vez se dio un arranque bueno de la temporada de pesca de tiburón, y todo lo que estaba en importación, ingresó a precio alto y eso provocó alzas en todo el país, pero hubo capturas que deberían bajar el precio, algo que no ha sucedido y se mantienen los precios altos”, explicó.

Por aparte, también ha habido una buena pesca de dorado, que no es una especie que se utilice mucho para secar, pero hubo buena captura, que se empezó a comercializar salada, así que hay en todos los puntos de venta.

Por otro lado, el investigador apuntó que se está observando una exportación de pescado salado en esta temporada, que antes no se reflejaba para el comercio nostálgico en Estados Unidos, pues los migrantes están demandando producto para la Semana Mayor y se están despachando importantes cantidades.

Los otros productos

En cuanto a los vegetales, el reporte de Diplán indica que la caja de 45 a 50 libras de tomate de cocina mediano de primera, se cotiza en Q86; la cebolla seca, morada mediana de primera en Q530 el quintal y la cebolla blanca seca mediana de primera en Q584.

La bolsa de coliflor mediana de primera -12 unidades- en Q72; las dos docenas de brócoli mediano de primera en Q74; la red de cilantro -100 manojos- Q440; la bolsa de zanahoria mediana de primera -5 a 6 docenas- Q76 y la red de repollo blanco -12 a 15 unidades- Q126.

El costal de ejote criollo -40 libras- se cotizó en Q280 y la caja -70 a 80 unidades- de chile pimiento grande de primera, en Q56; la red de cien manojos de hierbabuena en Q410; y el costal de pepino -60 a 70 unidades- en Q98.

Respecto a las frutas de temporada, al 15 de marzo el ciento de mango pashte mediano de primera costaba Q479 y el mango tommy mediano de primera, Q450; el ciento de piña mediana de primera, Q600; y el ciento de sandía redonda mediana de primera, Q1 mil 250; del ciento de coco verde mediano de primera Q320; y el ciento de naranja mediana, Q80.

El producto que se encareció es el limón: el millar de persa mediano de primera costaba Q1 mil 200 y el millar de limón criollo mediano, Q600.

Aumenta el consumo

Ixquiac también comentó que el consumo de productos hidrobiológicos en Guatemala sigue siendo bajo en comparación con otros países, y la única temporada en que aumenta su demanda y compra por parte de los hogares es en Semana Santa, aunque es un plato de costumbre que ya solo consumen los padres de familia (1.3 kg/persona/año).

Recordó que actualmente, las nuevas generaciones no gustan del pescado salado y prefieren otros productos, por lo que viene el tema de cómo innovar los platos a partir del recurso disponible, ya que todos hablan del pescado a la vizcaína, pero existen muchas otras formas de preparación.

No obstante, reconoció que en Guatemala ha aumentado el consumo de tilapia, que se ofrece en cualquier establecimiento comercial y aunque no crezca el consumo per cápita, se mantiene con la tasa de crecimiento poblacional. Otro producto hidrobiológico que tiene crecimiento es el camarón.

El Mercado La Terminal en la zona 4 de la ciudad y el Mercado la Presidenta en la 20 calle zona 1, son los principales centros de distribución de pescado seco.

El mercado

Ixquiac explicó que durante el período de cuaresma se incrementa considerablemente el consumo de productos pesqueros, asociado a las actividades religiosas y el calor del verano y odas las zonas costeras del Pacífico y Atlántico abastecen el mercado de hidrobiológicos.

Los principales centros de abastecimiento son Puerto de San José, Champerico, La Lisas, Tilapa (Ocós) y Sipacate, del lado del Pacífico. De lado del Atlántico, están Puerto Barrios, Lívingston, río Sarstún y el Lago de Izabal. En Petén, el río La Pasión en Sayaxché.

El técnico apuntó que se estima que solo en productos seco-salados durante los meses de marzo y abril se comercializan unas 380 mil libras. Los ríos La Pasión y Chixoy son de los principales que diversifican la producción de pescado seco salado entre los que destacan el curuco y róbalo.

El Lago de Izabal aporta la mayor diversidad de especies entre las que destacan bagres, mojarras y róbalo. Y en la parte marítima de ambos litorales se preparan en seco salado: dorado, tiburón, sherla, meros, rayas, robalo, jurel, sierra o macarela y bacalao.

Los precios por libra del producto son los siguientes: sherla Q60; dorado Q50; bacalao, Q50; pescado sierra o macarela Q25; raya Q30; róbalo Q40; jurel Q30; y bagre, Q25.

Puntualizó que otros productos que se encuentran durante todo el año en los mercados cantonales son: sardinita; manjúa; butes y pepesca. Estos productos ya están en la dieta de las personas del altiplano de Guatemala y ahora son parte de los productos nostálgicos que se exportan hacia Estados Unidos bajo estrictos controles de calidad de pesca e inocuidad.

Pero la diversidad local no es suficiente, por lo que se deben importar conchas de Panamá, Nicaragua y El Salvador; tiburón de Costa Rica y tilapia de Honduras y El Salvador.