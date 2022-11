Los servicios bancarios digitales son la mejor opción para bancarizar a la población y prestar mejor servicio, se afirma en Felaban

Según el último Informe Económico Bancario Trimestral, tras la pandemia de Covid-19, la banca de la región ya está a ritmos de crecimiento similares a los de la prepandemia, con un aumento promedio de 3% en la región y además, con una buena calidad de cartera.

“Somos una banca líquida, aunque con rentabilidad baja por el tema de mercado, pero aun con números positivos” indicó Giorgio Trettenero, secretario general de la Felaban, al agregar que la inflación y el alza de tasas han perjudicado al sector, pues “estamos al filo de una tormenta perfecta y se vienen meses difíciles, por lo que estar unidos es una buena estrategia para salir adelante”, asegura.

La nueva opción: banca digital

Como parte de las soluciones para minimizar el impacto de la crisis, se indicó que ahora cobra más relevancia la tecnología y sobre todo el internet, ya que continúa cambiando los sistemas financieros alrededor del mundo, y en Latinoamérica ha permitido una mayor inclusión.

Esto se produce porque, por un lado, se reducen los costos de los servicios y, por el otro, porque mejora la experiencia de uso. Esta combinación da como resultado precios más bajos y mayor acceso.

“No podemos dejar que la banca se quede atrás de los ciclos de negocio que en la nueva economía son cada vez más ágiles; debemos ser emprendedores y ver más allá de la industria para buscar las mejores prácticas”, asegura Becker.

Por lo tanto, se indicó que la adopción de pagos digitales beneficia a los distintos agentes de la economía, a los consumidores y, sobre todo, a aquellos grupos que tradicionalmente han estado excluidos, como los habitantes de zonas apartadas o quienes cuentan con menores ingresos.

Además, independientemente de la magnitud de los capitales que se manejen, la eficiencia, eficacia, calidad y la visión de servicio bancario deben ser los principales objetivos de la prestación de servicios bancarios.

En el tema de las amenazas cibernéticas, varios bancos de la región ya trabajan de forma conjunta compartiendo información, para atacar los fraudes que se cometen por la vía digital. Es así como ya se creó lo que llaman Concentrador Regional de Fraudes, que consiste en un sistema participativo en el que se informa a los integrantes de las prácticas detectadas en algún punto, para detenerlas y actuar en consecuencia.

No descartar las criptomonedas

Silvina Moschini se convirtió en la primera mujer latinoamericana en liderar una empresa unicornio, cuando TransparentBusiness alcanzó una valuación de US$1 mil millones en 2020. Ahora busca dar acceso al financiamiento a nuevos emprendedores.

La emprendedora argentina es presidenta y fundadora de Unicoin, una criptomoneda diseñada para ser de próxima generación; pagará dividendos y estará respaldada por capitales privados de compañías con gran potencial de crecimiento, para hacer frente a la alta volatilidad de los criptoactivos.

“El sistema de las criptomonedas debe tener como base el respaldo, transparencia y regulación; con estos elementos vamos a poder trabajar en conjunto con las instituciones financieras parta unir las mejores prácticas de los dos mundos, facilitar las inversiones y tener mejor productos financieros”, aseguró.

Para finalizar, Bertrán Macchi, presidente saliente de la entidad, instó a todos los miembros a trabajar en conjunto y tener este punto de encuentro para analizar y recomendar las mejores prácticas de la banca, de manera que se logre un diálogo constructivo con las autoridades financieras para la definición de políticas públicas más adecuadas que impulsen la competencia y el desarrollo de la región.

El presidente de la Asociación bancaria de Guatemala (ABG), Luis Lara, indicó sobre el evento que “estamos haciendo las cosas bien y el esfuerzo por intercambiar experiencias es positivo para toda la región, hoy estamos sentando las bases para un crecimiento sostenido en general”, sostuvo Lara.

“Guatemala es un país con un gran potencial”

La expositora principal en la inauguración de la Felaban, de Silvina Moschini, quien es presidenta y productora ejecutiva de Unicorn Hunters, empresa con una capitalización que sobrepasa los US$1 mil millones, conversó con Prensa Libre sobre su visión acerca del futuro de las criptomonedas en nuestro país.

¿Cuáles son las oportunidades de Guatemala respecto a las criptomonedas?

Creo que hay mucha oportunidad en Centroamérica y particularmente en Guatemala porque hay muchísima gente joven, el sector demográfico del país es uno de los mejores de la región. La gente joven tiende a innovar y aquí ya se está invirtiendo en criptomonedas y buscan transaccionar, así que lo veo super promisorio.

¿Considera que los guatemaltecos acogerán este sistema a corto plazo?

Guatemala tiene una cultura emprendedora muy importante. Hay muchos clústers de innovación que están destacando en todo el mundo. Existen emprendedores chapines que ya rompieron las barreras de Unicornio como Duolingo y Platzi que está muy cerca de lograrlo. Lo veo muy prometedor.

¿Cuál es el mensaje que le enviaría a las personas que dudan de los criptoactivos?

Que hagan su trabajo de investigación para ver con quien están invirtiendo, pues hay muchas criptomonedas, pero la gran mayoría no está regulada y eso representa un riesgo gigante en cuento a la volatilidad, porque no tienen respaldo en general, pero también porque no se sabe a quién reclamar en caso de tener problemas.

Mi consejo es que cuando inviertan, lo hagan con compañías que estén incorporadas en jurisdicciones donde se pueda tener trazabilidad.

En ese sentido, ¿cómo opera Unicorn Hunters?

En nuestro caso es un security, que es como si fuera una acción de compañía tradicional de Estados Unidos. Tenemos activos de respaldo, que son posiciones accionarias en compañías; también tenemos cuentas por cobrar y en real state (bienes raíces).

¿Qué otras garantías son confiables?

Siempre es fundamental saber qué está respaldando a la criptomoneda, que puede ser una industria, oro o energía eólica. No hay que invertir sin saber a cabalidad esos detalles.

¿Las regulaciones actuales son suficientes?

Es muy necesario para que los inversionistas estén más protegidos; mientras tanto, hay que estudiar muy bien dónde poner el dinero. En general, en Latinoamérica los gobiernos lo tienen bastante claro; esperamos que accionen pronto al respecto.

Hace unos días, quebró el gigante de las criptomonedas FTX, ¿cómo podemos asimilar este caso?

No fue un tema de falta de regulación. En mi opinión fue un “take over” de un emprendedor que literalmente, se comió a la competencia, la sacó de mercado y esto trae la urgencia de trabajar concienzudamente en cómo se va a regular y crear un marco para proteger a la industria. Pero principalmente, para proteger la inversión de la gente.