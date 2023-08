Más de 15 empresas generarán 398 MW adicionales a partir del 2026, tras ganar la licitación PEG-4

Agua, viento, sol, carbón, búnker, coque-petróleo y gas natural son los recursos renovables y no renovables que utilizarán las empresas generadoras para producir 398 megavatios (MW) a partir del 2026 y 2028, y que fueron adjudicadas durante la cuarta licitación del Plan de Expansión de Generación.

Las ofertas económicas se presentaron el miércoles 2 de agosto por medio de una subasta inversa que inició con 77 oferentes, en la cual se llevaron a cabo 37 rondas por alrededor de 9 horas. Como resultado, se adjudicó a 4 plantas ya existentes y a 12 plantas nuevas que entrarán en construcción.

En total, se adjudicaron 398 MW, que incluyen los 235 MW de energía con potencia garantizada y 40 MW de energía ya mencionados por 15 años, pero además 96 MW de plantas existentes para el plazo de dos años y los restantes 27 para complementar el suministro, mientras comienzan a operar los nuevos contratos y plantas.

“Se debe tomar en cuenta que para los 15 años son 235 MW, pero no todas las centrales coinciden en el año de inicio de suministro por lo que los primeros años se complementan con plantas existentes y sumando todo, se llega a ese volumen”, explicó Dimas Carranza, gerente de regulación de Energuate e integrante de la junta de licitación.

El suministro con los nuevos contratos adjudicados empieza en los años 2026 y 2028 por 15 años; la mayoría, con plantas nuevas, y el complemento se hace con 4 plantas existentes en el 2026 y 2027, se agregó.

“Un buen precio”

La adjudicación se dio a un promedio de US$79.18 (alrededor de Q625.52) por megavatio comentaron Carranza y Josué Figueroa quien es subgerente de Regulación de la EEGSA y también integrante de la junta de licitación. La cifra está por debajo de la media que se había logrado en otras licitaciones de largo plazo, expusieron ambos.

El plazo es durante los 15 años y este precio incluye las indexaciones por inflación a lo largo del período para el componente de operación y mantenimiento, añadió Carranza:

En la PEG-1 (2010) se adjudicó a un promedio de US$117.50 (unos Q912.97) por MW; en la PEG-2 (2012), a US$112.80 (Q876.45); y en la PEG 3, a US$109.38 (Q849.88).

En estos nuevos precios influye no solo la competencia que hubo en la subasta inversa, sino también la eficiencia de las nuevas tecnologías para generar. No obstante, deberán reflejar un efecto positivo con tarifas más competitivas a partir del 2026 cuando entren a operar los contratos para este suministro.

Además, se contribuirá a la transformación de la matriz energética guatemalteca hacia una más limpia, para depender menos de los combustibles no renovables, y promover la estabilidad del sector energético del país, dijo Figueroa: el 51% de lo adjudicado se generará con recursos renovables; 18% con recursos mixto (renovable y no renovable); 20%, no renovable y 11% con gas natural.

CNEE: Fue un éxito

Los resultados de las adjudicaciones luego de haberse realizado la subasta, deben ser analizados y autorizados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), cuyo presidente, Luis Ortiz, calificó el evento como un éxito, pues atrajo la participación de 51 empresas interesadas con ofertas de 1 mil 500 megavatios iniciales y refleja confianza en invertir en el sector eléctrico del país.

Los efectos de la licitación se van a comenzar a ver en el 2026 en las tarifas, “aunque la percepción es que la demanda de las distribuidoras es más alta que los 235 MW, en términos de energía que se aportará es mucha y con esta licitación se buscó cubrir la curva de demanda de energía de las distribuidoras. Por lo tanto, el impacto siempre va a ser significativo”, agregó.

La demanda de electricidad del país más de 1 mil 850 MW (y en mayo del 2023 se tuvo la demanda máxima histórica de 1 mil 970 MW), lo que incluye la de las distribuidoras. “Se ve que muchas de las empresas que hicieron sus análisis técnicos financieros de proyectos ya reales, podrían tener interés de seguir adelante con sus propias inversiones sin tener el soporte de los contratos con las distribuidoras, porque ya hay varios proyectos muy maduros”, incluso se está pendiente la próxima licitación PEG 5, que se estima que demandará 1,200 MW, para ir sustituyendo los contratos que entraron en vigencia alrededor del 2015 y que se van a ir venciendo”, expuso.

Por aparte, Rudolf Jacobs, presidente de la Asociación de Generadores con Energías Renovables (Ager), dijo que hubo mucho interés, fueron muchos los interesados en un espacio de solo 235 MW y se tuvo una oferta inicial de 1,500 MW.

La modalidad fue de subasta inversa, es decir el oferente en cada ronda tiene que bajar el precio y hay muchos proyectos que tienen el precio mínimo que necesitan. Si no logran sacar ese precio deciden ya no seguir participando, pero muchos de los proyectos van a estar con expectativa de la próxima licitación como PEG 5 que será mucho más grande por 4 o 5 veces el tamaño de la actual, explicó.

Cada oferente inicia con su propio precio propuesto y en cada ronda de subasta inversa se le va pidiendo qué porcentaje reducir para mantenerse vigente y dependiendo del nivel a que se llegue, cada proyecto tiene su propia economía y factibilidad financiera, agrega.

“Es buena noticia ver que hay tanto interés de invertir en Guatemala en el sector eléctrico del país por la certeza que el sector le genera a los oferentes tanto locales existentes, como internacionales y nuevos. Y lo que me parece sorprendente es que estamos en un período electoral entre dos rondas y mucha gente habla de la incertidumbre que hay en Guatemala por el tema político, pero lo que se ve aquí (en la subasta) es un montón de gente queriendo competir por contratos que son inversiones fuertes de largo plazo”, expresó Jacobs.

Los nuevos generadores

Entre los adjudicados están: