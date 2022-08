Más guatemaltecos aprovechan opciones para viajar de forma temporal para trabajar en Norteamérica

Mientras que María Fernanda Layney y María Luz Barrios, compartían el hecho de haber trabajado para la industria del call center con clientes estadounidenses. Ambas aspiraban a ampliar sus experiencias laborales y ahorrar para iniciar emprendimientos propios.

Coincidentemente, por referencias de amigos y gracias a las redes sociales, Colindres, Layney y Barrios, se enteraron de un acuerdo establecido entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos en 2019, con el objetivo de vincular a trabajadores guatemaltecos con oportunidades de empleo que se generan a través de la migración regular, ordenada y segura.

“Vi una oportunidad de viajar con seguridad y volver con mi familia para reactivar mi negocio y gracias a este trabajo, he logrado reactivarlo”, dijo Colindres.

“Lo más importante para mí es lograr nuevas experiencias, pero viajando de manera legal y trabajando en empresas que cumplen todos los estándares de seguridad”, enfatizó Barrios.

Unidad de Movilidad

Estos son solo algunos ejemplos de la manera como trabajadores guatemaltecos aprovechan opciones para viajar de forma regular para laborar de forma temporal en Estados Unidos y las cifras van aumentando: De 39 en el 2020 a 697 en 2021 y 1,948 en 2022. Y hacia Canadá pasaron de 80 en 2020 a 219 en 2021 y 89 en este año.

Actualmente, Estados Unidos enfrenta una escasez de mano de obra por jubilación anticipada de trabajadores, el Covid-19, la falta de guarderías y el deseo de los norteamericanos de emprender un negocio. En enero de 2022, ese gobierno puso a disposición 6 mil 500 visas H-2B, para labores temporales no agrícolas para la contratación de personal hasta el 31 de marzo provenientes de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras.

A finales de ese mes, anunció 11 mil 500 visas H-2B adicionales, siempre para ciudadanos haitianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, para el periodo comprendido entre e1 1 de abril y el 30 de septiembre.

Para responder a las crecientes solicitudes de empresas estadounidenses que buscan cubrir la escasez de trabajadores temporales, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) apoyó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) para crear un proceso de contratación regular de personas en diferentes industrias, certificados temporalmente por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

De acuerdo con una publicación de USAID, el trabajo conjunto permitió que la Unidad de Movilidad Laboral redujera el tiempo que duraba procesar las peticiones de los empleadores a más de la mitad, al pasar de 55 días a 22.

“Fue un proceso muy rápido. Luego de ingresar mi solicitud por correo y adjuntar los documentos requeridos, a los pocos días recibí una llamada para el seguimiento del proceso, hasta la confirmación de mi contratación”, dijo Layney.

Beneficiarios

Desde 2019 al 12 de agosto de 2022, fueron recibidas 4 mil 729 solicitudes para el Programa de Trabajo Temporal para viajar a Estados Unidos o Canadá. De estas, tuvieron respuesta positiva 3 mil 87 personas: 2 mil 684 para trabajar en EE. UU., y 403 en Canadá.

Funcionarios de la embajada canadiense en Guatemala indicaron que su gobierno implementó el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFW) para permitir a los empresarios contratar a un trabajador extranjero cuando no hay canadienses o residentes permanentes disponibles para realizar determinadas labores.

El proceso de selección y logística de viaje se realiza normalmente a través de empresas reclutadoras privadas, que coordinan directamente con los empleadores canadienses, o a través de la Unidad de Movilidad Laboral. El Gobierno de Canadá solamente otorga los certificados a las empresas canadienses para que puedan realizar el reclutamiento de extranjeros, y proporciona las visas, por lo que aproximadamente 15 mil 500 trabajadores temporales viajan cada año a ese país.

Mano de obra reconocida

Colindres, Layney y Barrios fueron contratados por una empresa procesadora de salmón en la ciudad de Naknek, Alaska. La mayor satisfacción de los tres es el reconocimiento a su trabajo. “La mano de obra guatemalteca es bien valorada. De hecho, los guatemaltecos fuimos los últimos en volver cuando terminó la temporada”, señaló Barrios.

Según la embajada canadiense, en este momento, el sector agrícola es el que más demanda trabajadores temporales guatemaltecos. Mientras que de acuerdo con registros del Mintrab, en Estados Unidos, además de personal agrícola, las principales ocupaciones son: personal para festivales, empaque de mariscos, limpieza y mantenimiento, forestales o podadores, albañiles, asistentes de producción, ayudantes de cocina, carniceros, entre otros.

“Se siente bien no solo obtener mejores ingresos que en el país, sino que tu trabajo sea reconocido y valorado. La mano de obra guatemalteca siempre era mejor calificada que el resto”, refirió Layney.

Experiencias desde Alaska

Tres guatemaltecos que participaron en el programa de movilidad laboral y viajaron a Alaska este año, contaron su experiencia de trabajar en el extranjero de manera regular.

María Fernanda Layney: estudiante de cocina

“A finales de 2021 decidí dejar de trabajar para dedicarme a estudiar cocina. Hasta entonces había trabajado durante cinco años en la industria del call center.

Mi plan es emprender y aunque lo podría lograr incluso después de terminar mis estudios, me tomaría más tiempo reunir el capital necesario. Cuando supe lo que ganaría aceptando el trabajo en Alaska, me animé porque eso me permitirá acelerar mi proyecto de emprendimiento.

Era la primera vez que salía del país y además, con un empleo seguro, por lo que decidí no perderme la oportunidad. De alguna manera, ya trabajaba para personas de Estados Unidos en el call center, pero la experiencia de laborar en la procesadora de salmón en Naknek, Alaska, fue totalmente diferente porque el trabajo era en equipo y se depende de otras personas.

Supe del programa gracias a una amiga en el call center que me habló del programa de movilidad laboral. Empecé a seguirlos en redes sociales y cuando salió la convocatoria, apliqué.

Ahora estoy esperando a volver porque me gustó la experiencia, conocer nuevas personas y aprender sobre diferentes culturas. Allá, nuestro trabajo es muy valorado”.

María Luz Barrios: exempleada de call center

“Decidí dejar el call center en el que estaba trabajando para aprovechar la oportunidad de viajar fuera del país de manera segura y tener una experiencia laboral diferente, con un mejor salario.

También trabajé en Naknek, Alaska, en una procesadora de salmón y fue una experiencia agradable, pues la empresa cumple con todas las normativas de seguridad laboral y se produce un intercambio cultural al convivir con personas de diferentes países.

Estuve poco tiempo, ya que el trabajo depende de las temporadas y la producción se acortó; sin embargo, espero volver. Movilidad Laboral puede volver a enviarnos a las siguientes temporadas, si la empresa lo requiere o incluso a otros estados.

Lo que más me gustó de esta experiencia fue el reconocimiento de la mano de obra guatemalteca. Eso es muy gratificante. La empresa en la que estuve era la primera vez que recibía guatemaltecos. Con nosotros se establecieron récords de producción. De hecho, eso permitió que fuésemos los últimos en volver, ya que nos dejaron hasta cerrar la temporada.

Mi idea es volver y trabajar un poco más de tiempo para reunir un capital necesario para emprender. Anhelo empezar una microempresa y verla crecer para emplear a otras personas”.

José Colindres: emprendedor

“Dicidí aplicar al programa por el desempleo en Guatemala. También quería aprender sobre nuevas culturas y procesos, aparte de traer mejoras para mi familia.

Yo he trabajado en plantas de producción, de empaque, de plásticos y alimentos. He sido mecánico y también he laborado en áreas administrativas en varias empresas.

Ya había montado mi negocio propio, una importadora de carros usados. Lastimosamente, por la pandemia del Covid-19 mi empresa se vino abajo. Un amigo que ya había ido como parte del programa me habló al respecto y me convenció. Vi una oportunidad para ir a trabajar, ganar dinero y regresar a levantar mi negocio. Aunque no lo he logrado al 100% con lo que fui a ganar, ya di el primer paso para que vuelva a operar.

Estuve trabajando en Naknek, Alaska, en otra planta procesadora de salmón. Todo estuvo acorde a lo que Ministerio de Trabajo nos planteó durante el proceso de aplicación. Nosotros no tuvimos contacto con el empleador, todo lo realiza la Unidad de Movilidad Laboral, nosotros solo llenamos la documentación, nos dieron una capacitación y luego las entrevistas.

Me pidieron 30% de inglés, básicamente era lo necesario para seguir instrucciones. Lo que más me impresionó son los estándares de calidad laboral y preocupación por el trabajador. También noté el reconocimiento de la mano de obra guatemalteca.

Lo mejor de este programa es que uno va a trabajar y puede volver tranquilamente para seguir sus planes, estar con su familia y lograr una mejor en la vida.