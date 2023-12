Minfin: El gobierno está gastando lo previsto para este año y el 2024 comenzará con Q8 mil millones disponibles

Durante una conferencia de prensa, Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas, y Saúl Figueroa, viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, comenzaron diciendo que hasta el momento no se conoce el nombre de quien asumirá la cartera del tesoro, que tiene bajo su responsabilidad la administración de los recursos financieros del Estado, aparte de compromisos que se deben cumplir y no pueden detenerse.

Escenario de cierre

Los funcionarios apuntaron que la ejecución del gasto público alcanzaba hasta ayer el 91.9% y eso se debe en parte a que el pasado miércoles se acreditó el 50% del aguinaldo para los trabajadores del sector público y clases pasivas del Estado.

Para evitar retrasos en los desembolsos, la Tesorería Nacional asigna los fondos y mantiene comunicación con los bancos del sistema, para que cuando los recursos sean trasladados de la cuenta del banco central a los bancos privados, puedan realizarse los desembolsos correspondientes a proveedores y empleados estatales.

Para el cierre del año, la ejecución prevista del presupuesto es de 96.6% que equivaldrá a una erogación de unos Q108 mil millones, de manera que se estaría dejando en saldo de caja alrededor de Q8 mil millones, según la recaudación observada a noviembre, que fue de Q6 mil 807 millones, lo que significa Q600 millones por encima de la meta mensual, con un crecimiento del 8.4%. Se añadió que, si se mantiene esta tendencia en diciembre, la carga tributaria estaría alcanzando 12% del producto interno bruto (PIB). Al momento, el monto acumulado de recaudación excedente es de Q8 mil 580 millones.

Respecto a los bloqueos de octubre, el viceministro informó que la recaudación del IVA doméstico creció 13.5%, por lo que la actividad económica no se vio “totalmente afectada” en materia de cobranza de impuestos. Sobre el impuesto sobre la renta (ISR) “eso dependerá de los regímenes de las entidades que lo reportan -mensual y trimestral- y el efecto se tendrá hasta marzo del 2024, cuando se presente la declaración anual”.

En lo que hubo un efecto leve es en el impuesto sobre la distribución del petróleo y sus derivados, por una baja en el abasto de combustibles.

Nueva estimación

Al preguntarle sobre los escenarios de cierre de la recaudación, informó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó una estimación de Q94 mil 800 millones, con una carga tributaria del 11.9%, pero aún no se tenía el cierre de noviembre, por lo que las estimaciones del Minfin apuntan a Q1 mil millones adicionales, por lo que se estaría hablando de Q95 mil 800 millones, lo que significaría una carga tributaria del 12%.

Además, ya no se está debitando de los ingresos la devolución del crédito fiscal -a los beneficiarios- ya que la SAT notificó que no era necesario porque ya están cubierto los pagos, con lo que se podría contar con un efecto adicional de Q800 millones.

No habrá presa

A la pregunta, ¿cuál es la presa de pagos pendientes de todas las entidades por la suspensión del Sicoin? Martínez Cameros respondió que no hay una presa de pagos y debido a que se trata de agilizar la ejecución del gasto, se espera que al finalizar el año no queden compromisos pendientes. O sea, lo que se conoce técnicamente como “devengado no pagado”.

Ello, a pesar de que la noche del 26 de noviembre se detectó un ataque cibernético al Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), que ocasionó algunas alteraciones, retrasos y lentitud de varias páginas web del ministerio.