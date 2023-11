Multiverse está dedicada a los héroes de los negocios, que son los auténticos Jaguares

Ser empresario no es simplemente un título. Es levantarse día tras día y dedicar 10 o 14 horas de trabajo a algo, sin saber si será exitoso. Es atreverse a endeudarse. Es convertirse en creador, vendedor, embajador y en alguien que conoce todo, o al menos lo más posible, sobre el negocio. Es asumir la responsabilidad de las vidas de muchas familias que, al emplearse, se convierten en lo más valioso de una empresa, pero también representan una responsabilidad trascendental por cumplir y honrar. Sin empresarios, no habría tanta innovación, oportunidades de trabajo ni opciones para todos en un país.

Multiverse es una plataforma que crea y estructura procesos y herramientas para el ecosistema emprendedor, elevando los estándares de innovación y las posibilidades de inversión. Nació en 2015 con la intención de ser un espacio de alto nivel que brinda a los emprendedores de la región, la opción de tener un acompañante en su proceso de crecimiento y desarrollo hacia el éxito.

A lo largo de estos años, hemos desarrollado diversas metodologías y programas que atienden las necesidades individuales y colectivas de los emprendedores y empresarios en los diferentes países.

Uno de nuestros programas más destacados es Inhatcher, a través del cual realizamos un proceso de aceleración diseñado y adaptado con diversas metodologías que apoyan a los emprendedores participantes en la resolución de los desafíos más importantes en áreas como la financiera, legal, marketing, administrativa y estructural, entre otras, dependiendo de la industria, el tamaño y el tipo de empresa.

Durante los últimos 8 años, Multiverse ha establecido alianzas con mentores de todo el mundo que nos proporcionan conocimientos y asesoría de alto nivel para poder apoyar a cada emprendedor según sus necesidades.

“Un mundo en el que los emprendedores que se atreven compiten libremente y, de manera meritocrática, construyen modelos de negocio que mejoran la calidad de vida de las generaciones futuras”.

Lecciones aprendidas en los últimos años

A lo largo de nuestra experiencia apoyando a emprendedores, hemos descubierto que hay algunos puntos importantes a considerar al iniciar un negocio:

Identificar una necesidad o problema claramente definido, que haya sido evidenciado y probado en repetidas ocasiones, y no sea simplemente un supuesto o una creencia personal o de un grupo reducido. Probar repetidamente esa propuesta de valor. Establecer un modelo de negocio lógico y escalable. Elaborar un plan de trabajo con método y disciplina. Formar un equipo disciplinado, multidisciplinario, comprometido y apasionado que no abandone la batalla en los momentos difíciles. Buscar los recursos necesarios para no quedarse sin combustible. Ser resiliente, resiliente, resiliente.

Retos identificados

Los desafíos más importantes que hemos identificado en el proceso son los siguientes:

La mayoría de los emprendedores en Latinoamérica tienen dificultades para escalar sus productos o servicios debido a los mercados pequeños en los que suelen operar y al acceso limitado a otros más amplios.

La falta de certeza jurídica y la inestabilidad política en los países latinoamericanos encarece el proceso de creación de valor. A menudo también nos enfrentamos a problemas relacionados con el nivel de talento humano o personal con habilidades digitales.

Muchas personas me preguntan cuál considero que es el factor clave para el éxito al iniciar o hacer crecer un negocio, y siempre respondo que no hay una respuesta exacta ni lineal. No creo que sea un solo factor, sino una combinación de ellos.

El más importante es tener una propuesta de valor relevante, escalable y clara que resuelva de manera eficiente un problema o necesidad real del mercado. Esta también debe coincidir perfectamente con un mercado objetivo seleccionado, lo que llamamos “Market fit”. Nada de esto puede sostenerse si no existe un análisis financiero que demuestre su viabilidad y, por último, pero no menos importante, un excelente equipo de ejecución. Las ideas son brillantes, pero sin ejecución, solo son ideas.

Cada día representa un desafío en el escenario de los empresarios. Cada situación requiere tiempo, esfuerzo y mucha determinación y ánimo. Durante los últimos 8 años, Multiverse ha formado un equipo apasionado de personas que buscan fomentar el emprendimiento, apoyar a los empresarios de la región para que cumplan sus sueños y se mantengan firmes en ellos, llenos de convicción y pasión.

*Rocío Pinto, es CEO de Multiverse