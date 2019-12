Nómadas digitales, la nueva tendencia de redes de emprendedores en Antigua Guatemala

Las nuevas tecnologías han ayudado a que cada vez sea más frecuente que las personas trabajen a distancia, ya sea desde sus hogares, lugares públicos o sitios en los que la persona se sienta cómoda y relajada.

Dicha tendencia ha proliferado en forma sobresaliente en los últimos años, y son los jóvenes de entre 25 y 35 años en promedio, quienes han adoptado este modo de trabajo y han contribuido a la creación de una nueva tribu tecnológica, hoy conocida como “nómadas digitales”.

La ciudad de La Antigua, Guatemala, ha logrado desarrollar un atractivo especial para atraer a los llamados nómadas digitales, en buena medida, gracias a su mezcla de destino cultural y de naturaleza exótica, combinación que encaja con muy buenos niveles de seguridad pública, así como con un ambiente de negocios prominentes aún con un bajo nivel de competencia.

Todos estos aspectos están provocando que esta localidad se convierta en el epicentro de un ecosistema emprendedor, que no tiene precedentes.

Recorrer sus calles empedradas, mientras se descubre la esencia indígena maya y se disfruta de un café de aroma refinado para hablar de negocios con algún extranjero desconocido, es una experiencia de emprendimiento que sólo se vive en La Antigua.

En medio de esas vías enmarcadas por ruinas y edificios coloniales del siglo xvi, Forbes Centroamérica y República Dominicana se encontró con César Tzián, director de FasterCapital, quien a los 16 años ya había realizado su primer emprendimiento dedicado al cultivo de rosas bajo invernadero para la exportación.

Desde hace tres años, este joven emprendedor también asumió el reto de crear la primera red de inversionistas ángeles en Guatemala; lo cual no fue una tarea sencilla, pues tuvo que viajar a los Estados Unidos para invitar a dos grupos de inversiones para darles a conocer el concepto de emprendimiento en su país y que, quienes contaban con un proyecto incipiente de negocios en La Antigua, entendieran cómo estos inversionistas —que entran en etapas tempranas de una empresa, a cambio de una participación accionaria—, pueden ayudar a iniciar y a desarrollar las nuevas compañías.

Yeffri Salazar, es cofundador de Xibalba Hackerspace, y otro de los jóvenes que están empujando la cultura emprendedora en la otrora capital virreinal. Tanto César como Yeffri, de personalidades y apariencias contradictorias, han realizado de manera conjunta trabajos colaborativos sin que necesariamente dependan uno del otro.

Ambos jóvenes, uno de vestir formal y aspecto serio, el otro disruptivo y desaliñado, conversan sobre cómo ha evolucionado y se ha fortalecido el emprendimiento en esta ciudad, qué ventajas ofrece para ellos el destino y qué les hace falta a los guatemaltecos no sólo para construir negocios exitosos, sino también para mirarse como empresarios del mundo.

Con una población estimada de apenas 47 mil habitantes para 2020, Antigua Guatemala es en la actualidad un enclave que está aumentando su atractivo para el retiro de los baby boomers, sobre todo estadounidenses, quienes tienen algunos ahorros que pueden utilizar para invertir.

Así también, es un imán para los nómadas digitales, ese grupo de profesionales que se han definido por usar las nuevas tecnologías para trabajar de manera remota, mientras llevan un estilo de vida itinerante.

Lo anterior ha dado como resultado un ambiente cosmopolita en donde más de un emprendedor puede generar una red de contactos importante o crear una gran idea de negocios.

Sin embargo, este destino tiene dos retos importantes para crecer y aprovechar su auge emprendedor: el primero de ellos, cargar con el lastre de la inseguridad pública que padece la mayor parte de Centroamérica, lo cual hace difícil atraer empresarios con potencial de inversionistas para instalarse en la región; el otro es que la mayoría de los emprendedores chapines aún no saben con claridad cómo profesionalizar sus ideas para generar negocios.

Aun así, en los últimos años la pequeña ciudad ha ido consolidando un ambiente propicio para ello, a través de la creación y convergencia de ideas, comunidades de emprendedores, espacios de colaboración, etcétera.

A pesar de ello Tzián reconoce que el tema es aún incipiente con relación al potencial que tiene la ciudad, puesto que todavía no hay suficientes actividades y simbiosis para poder conectar a todas las personas que podrían relacionarse entre sí para generar nuevas propuestas e impulsar proyectos productivos.

Al respecto, Yeffri Salazar asegura que una de las causas por las cuales todo este ecosistema funciona en La Antigua es porque se ha dado de manera orgánica: “Aquí la gente realmente sí comparte sus ideas sin temor a que alguien se las copie, en comparación con Ciudad de Guatemala, en donde hay una cultura de mayor competencia, muchas veces desleal. Por ello la gente allá, ya no comparte tanto”.

“El guatemalteco todavía no se ha visto hacia afuera del país y estamos buscando dar ese paso. Para ello necesitamos que haya más emprendimientos”

La nueva cultura de los nómadas digitales no va únicamente en un sentido, es decir, de pronto observamos que un grupo de jóvenes se asientan en un lugar, pero estos a su vez generan impactos sociales en el lugar al que llegan, pues una ventaja que explotan estos jóvenes es su red multicultural y multinacional de contactos a la hora de aplicar el conocimiento y experiencias en proyectos o negocios similares, que ya fueron replicados al menos una veintena de veces en otros países.

Para este nuevo tipo de emprendedores, freelancers y nómadas digitales, uno de los espacios que más están llamando su atención son los coworking, y no como negocios, pues esos lugares es en donde se genera una interacción entre personas con diferentes formaciones profesionales y nacionalidades, lo cual motiva el surgimiento de nuevas ideas de negocio e incluso permiten que éstas tengan mayor probabilidad de éxito al compartir experiencias de fracasos.

Para los entrevistados, lo más valioso que hay, dicen, es aprender de los errores de otras personas para no cometer los mismos. Eso no se vive si un emprendimiento se realiza aislado o en solitario.

En estos espacios de colaboración se han generado, por ejemplo, ideas desde producir artículos con materiales reciclados hasta compañías de Realidad Aumentada (RA) que ya exportan servicios desde la ciudad de La Antigua hacia Estados Unidos.

En la ciudad los coworking han empezado a multiplicarse, incluso, con la llegada de marcas internacionales como Impact Hub o Selina.

César Tzián comenta que el espacio de Impact Hub, en donde él se mantiene como mentor y pertenece a una red global, le da la oportunidad de ir a otros países y conectarse con la economía global o, estando en Antigua, también tener contacto de emprendedores originarios de San Francisco, Estados Unidos, Viena, Austria o cualquier otra ubicación.

“A mí así me han surgido negocios. En las agencias de marketing digital de las que soy cofundador (IQ Branding y WOW Projects), antes de estar en este tipo de ecosistema mis clientes eran más locales. Ahora con las conexiones que he generado ya tengo clientes en países como Alemania, Estados Unidos, México y la región de Centroamérica”, resalta Tzián.

Pese a todo el ecosistema de impulso al emprendimiento que pueda estarse generando en este destino, es un hecho que la mayoría de los guatemaltecos todavía adolescen de un conocimiento profundo de lo que significa emprender y de los pasos que deben seguirse para lograr que los proyectos que idean tengan mayores probabilidades de éxito.

Muchos de estos jóvenes empresarios no tienen claro, por ejemplo, cómo incubar una empresa, ni cómo desarrollar un plan de negocios, aún menos de cuáles son las posibilidades de financiamiento a las que pueden recurrir, ni cuál es la diferencia entre conseguir recursos para capital semilla o para capital de trabajo.

Existen concursos o programas para emprendedores impulsados desde el gobierno o por otro tipo de instituciones que dan capital semilla para terminar de validar la idea de negocios; pero los ganadores terminan usando esos recursos para pagar sueldos o comprar maquinaria para empezar a producir, cuando todavía no tienen la certeza de si su producto o servicio tendrá demanda en el mercado.

“El problema principal radica en que muchos no miden lo que están haciendo y tampoco proyectan hacia dónde quieren llegar. Si no tienes claras esas dos cosas, no sabes cuánto dinero pedir prestado, ni en cuánto tiempo se dará el retorno de inversión”, afirma el cofundador de Xibalba Hackerspace.