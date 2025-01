Planilla IVA-FEL 2024: cómo calcular el monto reembolsable y quienes deben presentarla

Desde la implementación del sistema de Facturas Electrónicas en Línea (FEL) en 2018, ya no es necesario ingresar cada factura de forma manual. Así que este proceso es bastante rápido y no le tomará más de tres minutos.

El periodo para presentar la planilla IVA-FEL 2024 comenzó el 1 de enero y finaliza el 15 de enero. Este plazo es clave para que los trabajadores asalariados puedan optar al reembolso del IVA acumulado en sus compras del año fiscal anterior, que en este caso comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

La planilla IVA-FEL es un sistema implementado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que recopila automáticamente las facturas electrónicas en línea (FEL) emitidas a su nombre.

Estas facturas sirven como base para calcular un crédito por el impuesto al valor agregado (IVA), que luego puede traducirse en un reembolso sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por su patrono.

Para beneficiarse, es importante solicitar facturas a su nombre al realizar compras, ya que las facturas emitidas como "Consumidor Final" no se contabilizan para este crédito.

Quién debe presentar la declaración de la planilla IVA-FEL

Este beneficio está disponible únicamente para quienes están registrados bajo Régimen Asalariado. No aplica para personas inscritas como pequeños contribuyentes, en el Régimen General, o para estudiantes. Asimismo, si trabaja en una empresa pero el Registro Tributario Unificado (RTU) no le clasifica bajo el Régimen Asalariado, no podrá optar a este beneficio.

Captura de pantalla de Agencia Virtual SAT. (Foto Prensa Libre)

Es importante que al momento de presentar la Planilla IVA-FEL, usted tenga actualizado los datos en la agencia virtual SAT. Y, también, saber el número de Identificación Tributaria (NIT) del patrono.

Luego se debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la Agencia Virtual de la SAT

Dirigirse a la sección Servicios Tributarios y seleccionar la opción Planilla IVA-FEL.

Revisar y presentar la planilla IVA-FEL.

Si necesita conocer a detalle cómo presentar la planilla IVA 2024, puede interesarle el artículo: ¿Cómo presentar la planilla del IVA?

Cuánto podría recibir por reembolso si presenta la planilla IVA-FEL y cómo calcularlo

Este límite es aplicable para las deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al presentar la declaración anual. Las facturas emitidas bajo el régimen de Facturas Electrónicas en Línea (FEL) y guardadas en el sistema de la SAT las que determinarán el valor de las compras acumuladas.

Por ejemplo, si acumuló un crédito de IVA de Q12,000, recibirá el máximo de Q600. Si el monto acumulado es menor, el reembolso será proporcional. No obstante, en ningún caso podrá recibir como reembolso más de este valor de Q600.00

Para determinar cuanto va a recuperar del impuesto sobre de la renta a recuperar, sigua esta fórmula: IVA Crédito x 0.05 = Reembolso de ISR

Total de facturas por compras IVA Crédito acumulado Reembolso de ISR a recibir Q100,000.00 Q12,000.00 Q600.00 Q62,602.41 Q6,700.09 Q360.00 Q50,000.00 Q6,200.00 Q300.00 Q30,000.00 Q3,600.00 Q180.00 Cálculo para saber cuánto es el valor de ISR que puede recuperar un empleado que presenta la planilla iva-fel 2024. (Elaboración propia)

Captura de pantalla de Sección Presentar Planilla IVA-FEL (Foto Prensa Libre)

Considere algunos aspectos importantes:

El reembolso no lo realiza la SAT, sino el patrono.

La planilla IVA-FEL no es obligatoria, pero es un beneficio para quienes desean aprovechar el crédito acumulado por el IVA.

Este beneficio es exclusivo para trabajadores bajo el régimen asalariado. No aplica para pequeños contribuyentes, personas bajo el Régimen General ni estudiantes.

Si en su Registro Tributario Unificado (RTU) no figura como asalariado, este beneficio no aplicará.

¿Qué sucede si no presentas la planilla IVA-FEL?

Presenta la Planilla IVA-FEL no es obligatoria y no conlleva ninguna sanción, multa y, por lo tanto, tampoco genera ningún omiso en la SAT.

Sin embargo, no hacerlo implica que tampoco podrá optar al reembolso del crédito acumulado por el IVA de las compras realizadas durante el año fiscal.

¿Por qué es importante presentar la planilla IVA-FEL?

Además del beneficio económico, presentar esta planilla fomenta una cultura tributaria que permite a los contribuyentes asalariados aprovechar los incentivos fiscales disponibles.

Es una forma de optimizar sus ingresos y reconocer el impacto de sus compras en el sistema tributario nacional.

Aproveche este beneficio antes del 15 de enero y asegúrese de seguir todos los pasos para garantizar el reembolso de hasta Q600.