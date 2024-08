Desde el punto de vista económico, más recursos no significa mejores resultados para los atletas olímpicos. Así lo explica Hugo Maúl, economista.

Luego del triunfo de Jean Pierre Brol y Adriana Ruano en los Juegos Olímpicos de París, vuelve a la mesa de discusión la pregunta: ¿por qué no se invierte más en deportes individuales para que más atletas puedan conseguir triunfos internacionales?

La respuesta no es sencilla. Desde la visión del economista Hugo Maúl hay muchos factores que deben considerarse antes de decantarse por la idea de darle más dinero a las federaciones y, consecuentemente, tener más atletas olímpicos.

Lo primero que Maúl explica es el actual modelo federativo que controla el deporte profesional en Guatemala. Reconoce que la inversión en el deporte es un desafío y más aún, cambiar un modelo de hace 40 años que se creó en base a una institucionalidad pública financiada con recursos que la constitución impone.

El experto en economía reflexiona sobre un nuevo modelo donde el atleta tuviera relación más directa con los recursos de los patrocinadores, ya que como funciona actualmente el modelo de financiamiento público para el deporte se gastan muchos recursos en las federaciones, pero gran parte de ese dinero se va en la burocracia y “el problema es que todo lo que se construya de estructura administrativa va a requerir recursos y no necesariamente le sirven al atleta”.

“El problema es que las federaciones actúan como intermediarios y eso es algo que cuando uno mira la ley del deporte necesariamente por la forma en que se organiza la práctica del deporte federal olímpico el atleta por sí mismo no tiene todas las herramientas para acercarse directamente al patrocinador, sino tiene que hacer a través de la estructura burocrática que se creó para eso”, expone Maúl.

Maúl deja claro que "como esta hoy la ley del deporte y con la forma en que se organiza el deporte federado y el deporte olímpico, sería bastante difícil que esto se pudiera materializar no teniendo de intermediario a las federaciones".

El economista reconoce que cambiar el modelo no es fácil y no será pronto; tampoco se podrá aumentar más recursos a financiar al deporte en un país donde hay otras prioridades y el sistema de financiamiento no es directo, un problema que se replica en otras instituciones del Estado.

“Se tiene una burocracia bastante grande para cumplir con todo lo que es la gestión pública y les pasa lo mismo que en el Ministerio de Salud, en el de Educación, que para que mil quetzales lleguen al beneficiario, necesitas gastar en funcionamiento una cantidad considerable”, añade.

Sobre dar más dinero público al deporte, Maúl no lo ve posible. “Resulta paradójico con un país como el nuestro que tiene los problemas de justicia que el deporte reciba más dinero que la asignación constitucional a la justicia”, cuestiona.

El economista propone usar mejor el dinero a través del cambio de modelo y abrir mecanismos de financiamiento privado que lleguen directamente al atleta de manera proporcional a los resultados que consigue.

“El problema es que hay una multiplicidad de federaciones y no necesariamente un mecanismo para saber dónde priorizar los recursos cómo se improvisan los recursos eso y hace una cuestión de técnica deportiva, planificación deportiva, pero si no puede ser que a todo desde lo mismo porque hay deportes que no necesitan el apoyo del gobierno”, dice Maúl.

El economista puntualiza señalando que "esto es un problema político" y hay poco interés en resolverlo; además, "sería una batalla que no vale la pena pelear en este momento, dado todos los problemas que tiene el país".