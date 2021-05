Por qué es importante que AmCham pidiera a EE. UU. ser prioridad en donación de vacunas

Las cámaras de Comercio Americana de Centroamérica realizaron petición al presidente Joe Biden de lotes de vacunas para la región. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Si no se controla la pandemia, no habrá una recuperación económica en la región, aseguró Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala, al confirmar que la solicitud se presentó al embajador Willian W. Popp, el pasado 12 de mayo.

“Realmente para Centroamérica ha sido muy difícil acceder a vacunas y ahora que hay apertura por EE. UU., y una sobreproducción, creemos que la región con respecto al mundo debe ser priorizada”, apuntó el empresario.

En esos términos aseguró que hay puntos de contacto políticos, económicos y migratorios mucho más estrechos con Centroamérica que con el resto de las naciones del mundo.

La petición fue planteada por las cámaras de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para gestionar un plan de desarrollo regional.

Antesala a visita

Carrasco subrayó que la petición cobra relevancia en el contexto de la visita a Guatemala de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, como primer país que visita en el extranjero, y pone de manifiesto la importancia que hay de las relaciones diplomáticas con ambos países, y que debiera ser acompañado con la intención de cooperar con la región.

“Este es uno de los puntos más críticos y en este momento, que se anuncie que la región pueda ser priorizada en el acceso a vacunas de EE. UU., y es como poner una muestra de acción con lo que se ha anunciado con Centroamérica”, puntualizó.

Disposición de la infraestructura

El directivo dijo que, como sector, ponen a disposición toda la infraestructura de las empresas de AmCham para cooperar con la distribución y logística, si no es que se lleve a cabo con la infraestructura de Gobierno, o con la participación del sector privado. “Hay interés del sector privado de vacunar a todos sus colaboradores y equipos de trabajo”, precisó Carrasco, quien aseguró que no hay una cantidad de dosis requeridas.

Disposición urgente

Sobre las expectativas, Carrasco subrayó que esperan una respuesta positiva, por varias razones: primero porque viene la vicepresidenta de EE. UU., Kamila Harris; porque priorizar a Centroamérica por la administración Biden-Harris fue uno de los primeros anuncios de cooperación por la crisis migratoria que se está viviendo y porque no puede haber una recuperación económica si no hay vacunación y mantener el control de la pandemia porque no se podrían activar sectores como turismo, comercio más ampliado y la vacunación es un elemento integral.

Anuncio

Recientemente, el gobierno de Joe Biden anunció que ese país donará 80 millones de vacunas contra el covid-19 a distintos países.

Serán 60 millones de vacunas AstraZeneca que este país no utiliza, junto con otros 20 millones de las marcas que tienen aprobadas y que han administrado.