Por segunda ocasión, personas relacionadas con el sector eléctrico fueron incluidas en la lista Engel y algunas de ellas se defienden

En tanto, Navarro también rechazó que se le haya incluido, mencionando que se malinformó al gobierno estadounidense y pedirá que se investigue su caso para dejar clara su situación. Mientras que Quijivix no respondió en forma directa sino por medio del Inde, ente que citó el pronunciamiento que hizo el gobierno de Guatemala en el cual rechaza la subjetividad de la publicación de la lista en mención, con juicios de valor y violación del principio de presunción de inocencia.

Al respecto se buscaron posturas acerca de lo que podría significar la inclusión de empresarios y de personas relacionadas al sector eléctrico nacional, se consultó a Ignacio Lejárraga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), pero indicó que se encuentra de viaje por varias semanas y refirió que el vicepresidente de la entidad, Raúl Bouscayrol, estaba a cargo.

El directivo de Cacif fue enfático en indicar que no hay empresarios en la última versión de la lista Engel, pues en el caso de Navarro, no es funcionario público o empresario, sino que desempeña su labor en el sector de electricidad.

“Es delicadísimo aparecer en la lista Engel, pero son las personas involucradas las que lo deben aclarar y solventar”, expuso.

A su criterio, dicho listado es parte de la política exterior de Estados Unidos, “pero no podría hacer una valorización o emitir opinión de quienes están ahí, es muy difícil valorar si deberían estar o no”.

La entidad empresarial tiene una silla titular y una suplente en la directiva del Inde y durante este año ha cuestionado dos proyectos aprobados por ese instituto: el llamado a mostrar interés para ofertar una coinversión en generación con gas natural; y la adjudicación de un contrato por Q116.9 millones para la instalación de una planta de generación solar en terrenos de un centro recreativo propiedad del Inde.

En el caso del AMM, habrá cambió directores el viernes 21 de julio, pero Navarro continúa su período como tal porque aún no le corresponde rotación. Al respecto, Bouscayrol considera que la inclusión en la lista Engel no le debería afectar porque no tiene ninguna implicación legal. El AMM se compone de 10 directores, este viernes asumen varios nuevos ya que 4 rotan en un año y 6 el siguiente año, y luego de eso entre estos se elegirá al presidente para el nuevo período.

Al consultar al ministro de Energía y Minas, Manuel Eduardo Arita, acerca del tema, indicó que no tenía conocimiento de ese listado, ya que el martes asumió el cargo y ha estado en diversas reuniones relativas a sus nuevas funciones. “Entiendo que es un tema externo a Guatemala y que de alguna manera, cada persona deberá solventar su situación de cualquier requerimiento que se le haga”.

Sobre si se abordaría en el consejo directivo del Inde el tema referente a la inclusión del presidente de esa entidad en el listado en mención, el funcionario dijo que en la actualidad, él es miembro suplente del MEM en esa directiva y probablemente en unos días será representante del ministerio como miembro titular, por lo que “seguramente ese tema se tratará en algún momento”.

Al preguntársele si pedirá que se investiguen los contratos que refiere sin detalles la información divulgada por el Gobierno de Estados Unidos, Arita dijo que desconocía los detalles pero que respeta el Estado de Derecho, las leyes y lo que la justicia pueda hacer al respecto y estará atento a la comunicación que reciban.

Melvin Quijivix, presidente del Inde y exfuncionario del extinto Centro de Gobierno, no respondió a la solicitud de opinión en forma directa, sino por medio de la oficina de Comunicación Social de esa entidad, la cual indicó que su postura es la oficializada por el Gobierno de la República.

El gobierno se pronunció el miércoles mediante un comunicado de prensa en el que, entre otras opiniones, expuso su “rechazo a la subjetividad de la publicación realizada, en la cual se incluye a personas de origen guatemalteco, quienes son señaladas a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través del debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción de inocencia”.

El gobierno también califica a la Lista Engel como una herramienta “deleznable” y que “no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca, por derivarse de acusaciones mediáticas infundadas”.

Navarro se defiende

Por su parte, Edgar Navarro respondió el miércoles por la noche que él no es funcionario público y que tiene más de 24 años de desempeñarse en el sector privado de electricidad; muchos de ellos como directivo en el Administrador del Mercado Mayorista (AMM).

Añade que esta es una entidad completamente privada, administrada y presidida por el sector privado, y no tiene ningún poder ni influencia para que un gobierno decida si incluye o excluye de su política energética el tema de la generación de energía renovable variable o intermitente.

“Le pueden preguntar a cualquier actor del sector eléctrico guatemalteco, me someto a ese escrutinio, y no va a haber ninguno que pueda decir que alguna vez, yo le he pedido algo a cambio de algo”, expresó.

Añadió que vive de su salario y que no ha recibido ingresos de otras fuente como lo dice el documento divulgado por el gobierno de Estados Unidos, por lo que considera que dicho gobierno fue mal informado, y tiene previsto trasladar una carta a la embajada de ese país en Guatemala para que se le investigue y se compruebe que no tiene relación ni está involucrado con lo que se le señala, aparte de que tiene comprobantes de lo que produce y de sus ingresos.

Dijo que Estados Unidos es un país que admira y con el cual ha trabajado ya que ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, y apoyado el trabajo de AID. “No tengo nada que decir de ellos, más que los desinformaron con datos que recibieron de algunos actores que están plenamente identificados, puesto que en mi caso particular yo no he aceptado sus presiones ni sus propuestas”.

Al respecto, respondió que no se opone a la generación con recursos renovables y eficientes, pero no acepta que se trasladen a los usuarios todos los costos de energías variables, como la solar y eólica, porque esos costos deben pagarlos el inversionista.

Causa extrañeza

El exviceministro de Energía y Minas, Jorge García Chiu, dijo que fue una sorpresa que se incluyera a ambas personas en la actualización de la lista Engel (Quijivix y Navarro).

Respecto al último, dijo que en lo personal ve con preocupación esa sanción porque lo ha considerado un buen profesional y una persona que ha trabajado con mucha ética y que ha orientado sus acciones al desarrollo del sector energético de Guatemala.

Dijo desconocer si con esas acciones pudo haber favorecido o no a alguien porque seguramente alguien se sintió perjudicado por alguna decisión y posiblemente puso una denuncia ante la embajada estadounidense.

Sobre quienes fueron incluidos el año pasado (Steffan Lehnhoff Hernández y Ramón Campollo Codina), dijo que también le sorprendió porque son inversionistas y dueños de proyectos energéticos.

Acerca de qué podría significar esta situación para el sector de electricidad, coincidió en que este tipo de listados y sanciones que emite el gobierno de Estados Unidos, han sido interpretadas como que favorecen a algún sector, sean generadores, comercializadores o transportistas y de ahí se derivan las denuncias, “pero no se sabe porque en la lista salen los nombres, pero no hay detalles al respecto”.

En el caso de las personas relacionas con el sector de electricidad, dijo que “por un lado es imposible saber a qué caso se refiere porque es muy general lo que se indica, pero es lamentable porque si no tienen pruebas sino indicios, comentarios o denuncias de alguien, se está desprestigiando a personas y poniendo en duda al sector energético, que ha tenido un desarrollo bastante exitoso en muchos años”.

En el caso de Melvin Quijivix, García explicó que es representante de una entidad de gobierno ante el Consejo Directivo y fue nombrado presidente, pero se debe tomar en cuenta que él no puede tomar ninguna decisión individual, porque todas devienen de una votación.

En conclusión, considera que el sector de electricidad no va a ser afectado porque es muy sólido, con instituciones que han estado trabajando con leyes y reglas transparentes. “Al final, es un perjuicio para las dos personas, pero el sector se va a seguir desarrollando y habrá confianza en seguir invirtiendo”.

