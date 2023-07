Prestamistas colombianos: Créditos ilegales implican pagar tres veces más el monto prestado a intereses hasta del 40% diario

Manuel (nombre ficticio) es un taxista que necesitaba cubrir una serie de gastos, por lo que encontró en los llamados “prestamistas colombianos” una vía fácil y rápida para conseguir el dinero. No debía llenar tantos requisitos y lo único a lo que lo comprometieron era que debía pagar Q300 diarios.

Los primeros días no fueron difíciles, sin embargo, en la medida que avanzó el tiempo y al no tener clientes regulares, los ingresos mermaron y hubo días que no podía conseguir la cuota fijada. Eso hizo que la deuda creciera y cada vez le era menos posible cancelar los Q3 mil que se le prestaron originalmente.