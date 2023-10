Presupuesto 2024: Dictamen no cambió el techo del gasto propuesto, pero hay variaciones en ingresos y destinos específicos

En cuanto al pago del servicio de la deuda pública, saldos de caja, así como la contratación de nuevos compromisos financieros, se respetó la previsión de déficit fiscal propuesta por el Ministerio de Finanzas (Minfin). Las autoridades electas que asumirán el 14 de enero próximo habían planteado un incremento de Q1 mil 800 millones al techo de gasto para situarlo en Q126 mil 680 millones, solicitud que fue denegada por los integrantes de la referida sala legislativa.

La parte de ingresos

En la parte de ingresos, el dictamen expone un aumento de la meta de recaudación para 2023 y 2024, decisión que se adoptó luego de escuchar las más recientes previsiones que presentaron el Minfin, la SAT y el Banco de Guatemala (Banguat) el pasado lunes 16 de octubre, de acuerdo con el diputado Oto Callejas, que integra la referida comisión.

Los ingresos fiscales previstos para diciembre 2023 por el administrador tributario sumaban Q93 mil 407 millones, y “dentro del análisis se observó la recaudación ejecutada de enero a agosto pasados, con Q64 mil 65 millones; y considerando los cuatro meses restantes (de septiembre-diciembre) cuando aumenta la recaudación por las declaraciones trimestrales del impuesto sobre la renta (ISR) se estima que la recaudación alcanzará cerca de Q96 mil millones. O sea, más de Q2 mil 500 millones adicionales”.

Ello daría la posibilidad de incrementar los saldos de caja para iniciar el año 2024 dando lugar a que disminuya la Contratación de Deuda Interna en Q2 mil 500 millones (la parte de los bonos del Tesoro) o se aumente el techo presupuestario del próximo año. Por lo tanto, la meta de recaudación para el próximo ejercicio fiscal pasaría de Q95 mil 905.6 millones a Q101 mil 161.2 millones, para un aumento de Q5 mil 255.6 millones.

El documento cita que la modificación se ajusta en más de Q2 mil 500 millones para 2024, y el efecto global en el presupuesto general sería: por modificación de la meta de cierre para este año de Q2 mil 500 millones; y por modificación de cierre 2024, por Q2 mil 500 millones, que daría un total de Q5 mil millones. Y al darse la modificación de la meta 2024, el incremento podría destinarse a disminuir la contratación de la deuda pública y a incrementar el techo presupuestario.

“La proyección para 2024 y según lo dicho por el administrador tributario, se tomará como referencia un promedio de Q98 mil millones. Con base en ello se trabajó una proyección un poco más alta y se le está exigiendo a la SAT que recaude Q101 mil millones como techo”, apuntó.

Ajustes en gastos

En el dictamen también hay ajustes a las asignaciones a ministerios y dependencias, lo que según Callejas, “no fue mucho, porque hay ministerios que no llegaron a cumplir lo propuesto (ejecución de gasto) y estadísticamente se hace un análisis retroactivo para determinar el porcentaje que lograrían en el 2024. Si no cumplen con el 100% de lo ejecutado, es mejor no darles más plata”.

En el análisis de egresos, el documento expone que el aumento en el techo de gasto 2024 con respecto a 2023 es de Q6 mil 706 millones, lo que significa 5.7%; el renglón presupuestario del servicio de la duda aumenta en más de Q4 mil 636 millones, mientras que el ministerio de Educación tiene un crecimiento de Q796 millones; Salud, Q501 millones; Gobernación, Q455 millones; y Defensa Nacional, Q279 millones.

En tanto que el incremento para Obligaciones del Estado es de Q3 mil 676 millones que estaría desglosado en aumento de Clases Pasivas por Q929 millones; a Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes), así como municipalidades por aporte constitucional e IVA PAZ, por alrededor de Q1 mil 900 millones. Para la Universidad de San Carlos de Guatemala por aporte constitucional, Q269 millones; y a la SAT, Q271 millones.

Finalmente, la parte del pago del servicio de la deuda queda en Q20 mil 778 millones, con un incremento de Q4 mil 36 millones en relación con el vigente este año, que es de Q16 mil 741 millones.

Por intereses, comisiones y otros gastos se asignan Q14 mil 25 millones y para amortización, Q6 mil 752 millones. Como fuentes de financiamiento se proponen ingresos corrientes por Q11 mil 262 millones; disminución de caja, Q3 mil 844 millones; y colocaciones internas (bonos) Q5 mil 671 millones.

También se incluyen Q2 mil 474 millones para abonar a las deficiencias netas del Banguat.

Destino de bonos

El dictamen también desglosa la distribución de los bonos del Tesoro a colocar el próximo año por Q10 mil 587 millones y solo tres rubros comprometen el 83% (Q8 mil 763 millones):

Servicio de deuda pública: Q5 mil 671 millones.

Q5 mil 671 millones. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: Q1 mil 650 millones.

Q1 mil 650 millones. Obligaciones a cargo del Tesoro: Q1 mil 441 millones.

Según Callejas, se esperaría que el Pleno conozca y apruebe el plan de gasto para las autoridades electas y de esa forma, evitar que quede vigente el presupuesto estatal aprobado para el 2023.