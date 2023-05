Principales desafíos para emprender y buenas prácticas para encontrar soluciones

Uno de los desafíos que tiene aristas de entorno, pero también individual es la generación de ideas de negocio. Por ejemplo, porque se ha detectado que se crean productos y servicios poco novedosos, y ese sería parte del entorno individual, pero el desafío externo puede ser que la motivación para emprender es la urgencia de generar ingresos, explica David Casasola, director de Investigación del Proyecto Global Entrepreneurship Monitor -GEM- con la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

Dentro de las mediciones del GEM en 2022, el 67% de los emprendedores considera que el producto o servicio que venden no es novedosos y solo el 5% considera que sí lo es. Este resultado evidencia que la manera como se generan ideas de negocio usualmente parten de replicar lo que vende el vecino o copiar al pie de la letra lo que hace otra persona o negocio porque escuchó que “le fue bien”.

Esto se une a otro de los elementos y es que la mayoría de emprendedores vende solo en su comunidad, por lo que prácticamente, los negocios se canibalizan en un mercado pequeño con muchos vendedores que no se diferencian y terminan compitiendo por precio y no por valor agregado.

¿Cuál es el negocio?

Tomando en cuenta lo anterior, Casasola indica que hay diversas maneras de competir, pero en todas es importante innovar y agregar valor a su producto, aparte de segmentar el mercado al que se quiere atender, entre otros detalles. Sin embargo, esto requiere un poco más de elaboración de la idea del negocio.

Para eso se deben atender las etapas previas, que incluye la fabricación de prototipos del producto, interacciones, pequeños cambios y variaciones en presentaciones, diseños, empaques, etc.

Para para mejorar la generación de su idea de negocio, el emprendedor debe informarse, prepararse, probar posibilidades, informarse sobre programas de apoyo para emprendimientos tanto en el Ministerio de Economía como en la Municipalidad de Guatemala y otras comunas en las que se han creado centros de emprendimiento que ofrecen ese tipo de herramientas para que las personas puedan afinar sus ideas de negocio.

También hay organizaciones que se enfocan en atender mujeres y jóvenes que quieren emprender, pero es necesario que tengan una idea más sólida del producto o servicio “antes de tirarse el agua”.

Sin embargo, también se debe tomar en cuenta la necesidad de generar ingresos rápidos o de urgencia que pueden tener muchos motivos. Y en algunos casos también se necesitarán acciones de las autoridades, como acceso a educación, a servicios, a empleos formales, etc.

“A medida que se vayan dando más oportunidades de empleo formal, quizás la urgencia con la que se busca establecer un negocio para la generación de ingresos sea diferente y quizás haya un espacio más oxigenado para que los emprendedores afinen mejor sus ideas”, dijo Casasola.

Algunos emprendedores cuentan desafíos que quizás son un reflejo de las características de sus negocios o cómo iniciaron. Por ejemplo, problemas para encontrar clientes; para darse a conocer; para empacar sus productos o mostrarlos de una manera más atractiva; para administrar y organizar sus finanzas; para llevar una buena contabilidad; y muchos otros que son parte de los desafíos para los que se deben buscar programas de ayuda.

Inseguridad ciudadana

Entre los desafíos del entorno es la inseguridad y esto se debe a que los emprendedores son más visibles debido a que atienden su negocio en una local físico o deben darse a conocer o promocionar su negocio o producto, lo cual hace que tenga más probabilidades de ser víctimas de la delincuencia.

Según la medición del GEM, es más probable que a un emprendedor le asalten 1.5 veces más que alguien que no lo es, ya que el 18% las personas emprendedoras indicaron que habían sido víctimas de la delincuencia, respecto al 12% de quienes no lo son.

Entre los delitos que tienen mucha conexión con actividades de negocios están las extorsiones y los asaltos. Son temas que ameritan focalización intervenciones a nivel de las autoridades como priorización de acciones, ya que el fenómeno delictivo puede ubicarse a nivel geográfico.

En el caso del emprendedor individual también debe prestar atención a otros delitos como la estafa y ser cuidadosos en tener algún mecanismo de verificación de pago confiable o para no recibir dinero falso. En todos los casos, se debe presentar la denuncia correspondiente.

Otro desafío del entorno es que no se percibe que la infraestructura física apoye a los negocios nuevos, explica Casasola. La mayoría de emprendedores reporta que el 50% de sus clientes se ubica en su comunidad, pueblo o aldea, y el 35% en su municipio.

Esto muestra que la característica de los negocios quizá no les permita abrirse paso en mercados más grandes o incluso externos, pero también es un tema de infraestructura productiva que no tiene condiciones para apoyar nuevos negocios.

Según el Índice de desempeño logístico que elabora el Banco Mundial, Guatemala ocupaba el puesto 115 de 167 países en cuanto a la calidad de infraestructura productiva y logística. En este caso también se requieren acciones de las autoridades con la intención de que se facilite la competitividad para que los emprendedores puedan servir otros mercados o que por lo menos, no genere sobrecostos, sino oportunidades.

Informalidad

El tercer factor del entorno, es que sigue siendo complejo y costoso para ciertos perfiles de negocio el poder formalizarse y mantenerse en la formalidad. En este caso, el GEM encontró que el 60.5% de los negocios no se habían registrado y las principales razones son que no ve el beneficio de hacerlo (40%); cumplir es caro (20%); o no sabe como hacerlo, los trámites son complicados y toman tiempo.

Puede haber emprendedores que a pesar de tener capacidad de formalizarse sienten que no tienen incentivos, y otros que quisieran hacerlo, no tienen la capacidad de registrarse porque no tienen el conocimiento o los fondos para contratar a personas que les orienten.

El asunto es que formalizarse puede abrir puertas al financiamiento, a poder vender o prestarles servicios a entidades del sector público. Ahí hay un elemento de la acción pública que se requiere para atender al sector de forma que se vayan registrando, lo que incluye facilitar procesos y la forma de operar.

Poco financiamiento

Por último, para aumentar la escala del emprendimiento se percibe poco acceso y disponibilidad de financiamiento. Casasola explica que hay fuentes de recursos, pero el perfil de negocios a los cuales se dirigen no necesariamente empata con los micronegocios que no tienen una clara propuesta de valor y que no son formales.

Además, quienes poseen fondos para financiar probablemente estén enfocados en negocios un poco más sofisticados, aspectos que se deberían analizar para lograr una conexión entre oferta y demanda.

Quienes no logran financiamiento, por lo general operan con recursos propios o toman opciones de crédito en mercados informales que cobran tasas de interés elevadas y no están reguladas; o tienen mecanismos de cobro que ponen en riesgo el negocio e incluso la vida del emprendedor y de su familia.

Las medidas que se requieren van en dos vías, como la educación financiera y darles un poco de perspectiva a ciertos emprendedores para que hagan números y analicen qué tipo de créditos están tomando y las implicaciones que pueden tener, y qué acciones debería poner en práctica para acceder a un préstamo menos costoso en términos de tasa de interés. En la actualidad muchos bancos comerciales ya están apostando por crear líneas para atender emprendimientos.

Por lo tanto, se sugiere informarse sobre las recientes legislaciones que se aprobaron en el Congreso de la República como la Ley de Quiebras y la Ley de Garantías Mobiliarias (que ayuda al acceso a crédito con garantías no inmuebles), herramientas que quizá para muchos negocios micro no son atractivas, pero para cierto perfil de pequeñas empresas sí pueden serlo, por lo que se deberían explorar esas opciones.

